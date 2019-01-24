Валерий Кичин: Аленичев прислал в Дубай голосовое сообщение

Футбол 24 января 2019 19:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

26-летний капитан «Енисея» присоединился к своей команде на сборах в Турции, но отпуска у него этой зимой, по сути, не было. Защитник участвовал в Кубке Азии в составе сборной Кыргызстана.

«ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ КЫРГЫЗСТАН»

- Вы бы и сейчас могли находиться в Эмиратах, если бы не поражение в 1/8 финала от сборной хозяев турнира. С каким настроением вернулись с Кубка Азии?

- Эмоции в основном положительные. Все-таки Кыргызстан впервые участвовал в финальной стадии Кубка Азии. И мы сразу вышли в плей-офф. Да и Эмиратам уступили в борьбе - только в дополнительное время. Для меня этот турнир - память на всю жизнь.

- Уровень футбола на Кубке Азии высокий?

- Очень приличное международное соревнование. Там много сильных команд с футболистами из ведущих европейских чемпионатов в составах. Многие приезжали в прошлом году на чемпионат мира в Россию. Выйти из группы было непросто. Но мы многое для этого сделали. Команда тщательно готовилась к турниру. Тренеры уделяли много внимания тактике, игровым взаимодействиям, созданию правильного микроклимата.

- Реально ли было пройти Эмираты в 1/8 финала?

- Конечно, реально. Основное время завершилось со счетом 2:2. Но у нас были шансы забить третий мяч. Не хватило чуть-чуть, банального везения. Если бы вышли вперед, то, думаю, своего уже не упустили бы.

С другой стороны, нельзя сказать, что в плей-офф команда показала максимум, выполнила план на игру. Не все справились с давлением - желание проявить себя перехлестывало, сыпались необязательные ошибки. Ими соперник и воспользовался. Не забывайте, арабы играли дома. За них были трибуны и судьи. Тем не менее, Кыргызстан мог пройти дальше. После матча тренер нас поблагодарил, сказал, что мы достойно представили страну на главном турнире континента.

«КРЕСТИНИНА ЗАМЕТИЛИ»

- Тренирует сборную Кыргызстана россиянин Александр Крестинин. Расскажите об этом специалисте.

- Он очень требовательный, не позволяет халтурить на тренировках и в играх. Если кто-то начинает филонить, сразу принимаются меры. Но никто не жаловался. Потому что Александр Сергеевич умеет четко объяснить, что конкретно и от кого требуется. Остается только выполнять установку.

Мне кажется, наша сборная показала в Эмиратах качественный футбол. У нас было свое узнаваемое лицо, независимо от соперника, строили игру от атаки. И сплоченность коллектива всем бросалась в глаза. Сборную Кыргызстана после этого Кубка Азии запомнили.

- Легко находить общий язык с восточными людьми, будучи этническим русским?

- Такой проблемы точно нет. Да, я русский по национальности. Но вырос в Кыргызстане, вырос в этой стране и являюсь частью этого восточного, как вы говорите, менталитета.

Крестинин тоже чувствовал себя комфортно в Кыргызстане. Понимает местную специфику, учитывает кое-какие религиозные моменты. Он же не первый год здесь тренирует, провел здесь пару лет игровой карьеры. Кристинин для киргизов - свой.

- Заметят ли теперь этого тренера в России?

- Думаю, его давно заметили. А где он будет работать, его личное дело. Мне кажется, на данный момент Александра Сергеевича и в сборной Кыргызстана все устраивает.

«ЗИМА ПРОХОДИТ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП»

- А вы не жалеете о том, что заиграны за Кыргызстан? Не было мыслей попробовать пробиться в российскую национальную команду?

- Варианты со сменой футбольного гражданства были. Но я перебрался в российский чемпионат в 19 лет, уже имея опыт выступлений за кыргызстанскую молодежку. И вопрос отпал сам собой.

- В сборной Кыргызстана есть игроки уровня РПЛ, помимо вас?

- Половина команды могла бы достойно выглядеть как минимум в ФНЛ. Например, правый вингер Кайрат Жыргалбек-уулу - очень хороший, скоростной, выносливый, техничный. А еще есть Фархат Мусабеков в центре полузащиты, Тамирлан Козубаев в защите. И список можно продолжать. Многие ребята пригодились бы российским клубам.

- Легко будет переключиться с Кубка Азии на сборы с «Енисеем»? Можно сказать, вы попали с корабля на бал.

- Конечно, будет непросто. Эта зима проходит для меня в режиме нон-стоп. Только приехал из сборной, уже надо готовиться к возобновлению клубного сезона. Думаю, Дмитрий Анатольевич Аленичев учтет этот момент, не будет меня сразу нагружать, даст время прийти в себя. Где-то неделю.

- Во время Кубка Азии общались с Аленичевым?

- Мы обменялись голосовыми сообщениями после того, как наша сборная вышла в плей-офф, победив Филиппины, которые тренировал знаменитый Свен-Ёран Эрикссон. Аленичев пожелал удачи в 1/8 финала.

«КРАСНОЯРСК - ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА КИРГИЗОВ»

- «Енисей» начнет весеннюю часть сезона на последнем месте в РПЛ. Отставание даже от зоны стыков - приличное. Как будете выбираться из этой ямы?

- Считаю, показанный осенью результат не соответствовал нашей игре. Мы недобрали приличное количество очков матчах, когда превосходили соперника. Но если минимизировать число собственных ошибок в оставшихся 13 турах, вполне можно сохранить прописку в РПЛ. Заранее рук не опускаем. Приложим все силы для решения задачи.

- А у вас самого есть цель попасть в более сильный клуб?

- Любой футболист стремится к профессиональному росту. Конечно, в будущем не отказался бы попасть, скажем, в «Зенит» или «Краснодар».

- А каково играть в Красноярске человеку, выросшему на юге? Не холодно?

- Я уже пять лет в Сибири. Чувствую себя здесь как дома. Да и потом, Красноярск - историческая родина киргизов… А я еще и женился в этом городе.

- Ваше мнение: можно ли проводить матчи РПЛ в манеже?

- Мы там играли в ФНЛ. И я вам скажу, в манеже гораздо комфортнее, чем на открытом стадионе в мороз.