В «Монако» хаос: Анри отстранен, а руководство возвращает Жардима? Мы разобрались

Футбол 25 января 2019 12:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» - о ситуации в «Монако».

АНРИ РАЗОЧАРОВАЛ ИЛИ ВЗБЕСИЛ?

За прошедшую неделю «Монако» проиграл дважды. Сначала команда Тьерри Анри получила пятерку от «Страсбура», а затем еще три гола от «Метца» в Кубке Франции. Вчера главного тренера отстранили работы с командой. Причин тому несколько. Но все это не так страшно, как результаты «Монако» в этом сезоне. Команда вылетела из Лиги чемпионов с последнего места, прилипла ко дну чемпионата Франции и находится вне кондиций.

Есть две версии, почему отстранили Анри. Первая – он не справился. За три месяца в «Монако» он одержал только четыре победы в 20 матчах. При нем команда проиграла 11 раз, пропустила в более чем в два раза больше, чем забила (36 против 15) и так и не выползла из сейсмоопасной зоны. Каким-то чудом в лиге 1 монегаски предпоследние и опережают «Генгам» на одно очко.

Вторая причина – тренер перестал себя контролировать. В матче против «Страсбура» он назвал футболиста соперника «Сукин внук», а после игры обвинил в поражении неработающую систему видеоповторов. Дальше хуже. В среду Анри забанил несколько футболистов «Монако» (Головин в их число не попал). Свое решение отстранить часть коллектива от тренировок специалист прокомментировал так: «Мы идем на войну. Нам необходимы парни, которые будут спасать клуб, а не думать о себе». Практически сразу после огненной реплики боссы «Монако» отстранили самого Анри.

ПОЧЕМУ «МОНАКО» В КРИЗИСЕ?

Виновато исключительно руководство. Годами «Монако» строил успешную бизнес-модель по продаже игроков в топ-клубы. На место звезд приходили перспективные ноунеймы и футболисты попроще. Этим летом руководство увлеклось заработком денег, оставив свою главную звезду – тренера Леонарду Жардима – без качественного материала. Португальцу практически не оставили хороших игроков и попросили построить команду из молодежи и только что пришедших новичков. Плюс ситуация усугубилась после вылета всех лидеров из-за травм крестообразных связок (сразу пять человек).

ЖАРДИМА ВОЗВРАЩАЮТ. ЭТО ТОЧНО?

Вадим Васильев обжегся на приглашении Анри. Крутой игрок в прошлом, легендарный для «Монако» - да. Сильный тренер – пока нет. Пока обязанности Анри будет исполнять Франк Пасси, но уже идут разговоры о возвращении Жардима. Леонарду – тренер-строитель, именно при нем команда встала на путь истинный, стала попадать в Лигу чемпионов и воспитывать будущих звезд. Видимо сейчас руководители поняли свою ошибку и хотят вернуть заветного тренера, провалившего старт сезона.

А КАК ТАМ ГОЛОВИН?

Александр получает игровое время и место в основе при любом тренере. При Анри он стал появляться на разнообразных позициях, тогда как Жардим использовал его только на флангах атаки. Приезд крутых партнеров вроде Налду и Фабрегаса только сделает Головина сильнее. Правда сейчас есть вещи поважнее – не вылететь всем клубом в лигу 2. Но пока все это похоже на беспредел.