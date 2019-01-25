Кто из участников турнира в Дохе будет грозить соперникам сборной России

Футбол 25 января 2019 20:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

В эти дни в Катаре проходит турнир, в котором принимают участие «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Ростов». Соревнование интересно тем, что Доха в декабре 2022 года будет принимать очередной чемпионат мира. «Советский спорт» заглянул в будущее и составил список тех, кто через четыре года сможет помочь сборной России на ЧМ-2022.

«ФАКТОР ИГНАШЕВИЧА» МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНАМ

«Итак, последние минуты матча Россия – Германия. В этом матче решается судьба путевки в четвертьфинал. Наиль Умяров отдает на Михаила Осинова, тот навешивает и Алексей Миронов смачным ударом загоняет мяч в сетку и провоцирует небольшое цунами на трибунах». Согласитесь, не самый фантастический сценарий.

… В Доху прилетел весь цвет российского футбола. Здесь все: четыре команды со своими штабами, тренерский штаб со Станиславом Черчесовым во главе, лучшие комментаторы единственного федерального спортивного канала, судьи, много функционеров…

Черчесову есть на кого посмотреть в Дохе. Игроков из обоймы сборной образца конца 2018 года здесь аж 13. Больше всего – шесть – в «Зените»: (Андрей Лунев, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Артем Дзюба, Игорь Смольников) и «Локомотиве» (Маринато Гилерме, братья Антон и Алексей Миранчуки, Владислав Игнатьев, Федор Смолов). «Спартак» выпускает на поле двух центральных защитников (Георгий Джикия, Илья Кутепов), «Ростов» – одного Алексея Ионова. Все они находятся в прекрасном футбольном возрасте и наверняка будут претендовать на поездку в Катар-2022.

Ветеранов, таких, как Юрий Жирков, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков вынесем за скобки. Хотя пример Сергея Игнашевича на ЧМ-2018 показывает, что невозможное возможно. 14 июля основному защитнику нашей сборной на домашнем чемпионате мира стукнет сорокед.

«Фактор Игнашевича» может помочь вернуться в Катар на ЧМ-2022 вратарям Сергею Песьякову (сейчас ему 30 лет) и Антону Коченкову (31), а также защитнику Сергею Паршивлюку. В отличном состоянии, надеемся, будут Магомед Оздоев, Денис Терентьев (им по 26 лет), Иван Новосельцев (27) и Олег Шатов (28).

О БУДУЩЕМ. НАДЕЕМСЯ, СВЕТЛОМ

Перспективной молодежи на турнире ну очень много. Причем, наши юные дарования зачастую получают полновесные 45 минут игрового времени – неслыханная роскошь для официальных матчей чемпионата и Кубка страны.

В «Зените» таких всего два. Черчесову в играх сине-бело-голубых можно наблюдать лишь за Эльмиром Набиуллиным (23 года) и Ильей Скроботовым (19). Против них 22 января играли железнодорожники Михаил Лысов (20), Иван Лапшов (19), Вадим Логинов (20 лет ему исполнилось 25 января), Дмитрий Баринов (22), Роман Тугарев (20), Даниил Куликов (20), а Алексей Миронов, которому 19 лет исполнилось 1 января, забил чудо-гол в ворота зимнего чемпиона.

Целая россыпь красно-белых талантов билась за победу против «Ростова» в футболках «Спартака». Практически все они изучены болельщиками и специалистами, поскольку выступают за самый популярный клуб страны. Александр Максименко (19 лет), Николай Рассказов (20), Аяз Гулиев (22), Наиль Умяров (18), Александр Ломовицкий (20), Михаил Игнатов (18), Георгий Мелкадзе (21), Павел Маслов (18), Максим Глушенков (19), Александр Ташаев (24).

У «Ростова» тоже много молодежи, но большинство их имена известны пока только на берегах Дона. Пожалуй, лишь Дмитрий Скопинцев (21 год) может уже сейчас быть в блокноте Черчесова. Чтобы попасть туда Константину Плиеву (22), Александру Зуеву (22), Михаилу Осинову (18), Александру Трошечкину (22), Данилу Глебову (19) и Максиму Сухомлинову (20) нужно еще очень много работать.

Представляем вашему вниманию стартовый состав сборной России на одном из матчей ЧМ-2022 (вариант «Советского спорта»), составленный из участников турнира: Максименко, Джикия, Новосельцев, Лысов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Кузяев, Миронов, Шатов, Умяров, Дзюба.

P.S. Но для того, чтобы попасть на ЧМ-2022 сборной России нужно очень постараться. Ведь хозяйская путевка досталась Катару.