Без Паредеса «Зениту» будет тяжело. «Спартак» сделал игру за две минуты

Футбол 25 января 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Красно-белые победили своего самого принципиального противника и возглавили турнирную таблицу предсезонного турнира в Катаре.

Спартаковские универсалы

Противостояние двух самых популярных клубов России на предсезонном турнире в Катаре ожидалось с особым интересом. Пусть, соревнование товарищеское, проигрывать, понятное дело, никому не хотелось. Не только из турнирного интереса, но и личных отношений, в том числе между болельщиками. Что подтвердили вполне боевые стартовые составы команд.

«Спартак» и «Зенит» находятся в сопоставимой физической форме и примерно на одном уровне подготовки. И Олег Кононов, и Сергей Семак во многом уже определились с ключевыми исполнителями и теперь пробуют или наигрываюсь различные связки. Отсюда первое появление в старте после ЧМ-2018 наконец выздоровевшего Юрия Жиркова. Он совершил пару неплохих прорывов по левому флангу, но с Олегом Шатовым взаимодействовал слабо, при первой возможности просто подавая в штрафную. Своих лучших кондиций он пока очевидно не набрал.

Чаще других против него оказывались Николай Рассказов, Александр Ломовицкий или Софьян Ханни, но вообще все четыре атакующих футболиста «Спартака» постоянно менялись позициями. Любой мог оказаться в любой точке: Зе Луиш на левом фланге, Ханни – на правом, а Ломовицкий – в центре штрафной. Запросто! В первом тайме защитники «Зенита» справлялись с задачей первые 20 минут, но затем у них закружилась голова, и они стали пропускать атаку за атакой.

Без Паредеса «Зениту» будет тяжело

У питерцев могло удивить отсутствие в основе Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса, но в случае с аргентинцем практически все понятно. Он вот-вот уедет в Париж, и Семаку надо наигрывать новый центр полузащиты. На сей раз он выбрал Эрнани, Клаудио Маркизио и Далера Кузяева. Им противостояли вернувшийся блудный спартаковский сын Аяз Гулиев и капитан Денис Глушаков.

В первом тайме красно-белые вчистую переиграли оппонентов. Глушаков был не так заметен, как его более молодой партнер, зато отличился забитым мячом. Гулиев был невероятно подвижен, много участвовал в комбинациях, нанес приличный дальний удар в створ, совершил за тайм два перехвата на чужой половине поля (один из которых завершился голом Глушакова), но все же и он не безгрешен, и в официальных матчах это может аукнуться. В одном эпизоде он обрезался на своей половине поля, в другом – позволил Артему Дзюбе поддержать атаку вторым темпом и пробить из пределов штрафной.

Пока без аргентинского полузащитника средняя линия питерского клуба проваливает второй матч. Еще первый тайм против «Локомотива» заставил задуматься о том, через кого подопечные Семака будут начинать атаки и двигать мяч, но и игра со «Спартаком» не дала ответа на этот вопрос. Возможно, с возвращением Кристиана Нобоа питерцы получат необходимого им плеймейкера.

Глушаков забивает второй матч подряд

В воротах питерцев вместо опростоволосившегося в игре с «Локо» Андрея Лунева появился Михаил Кержаков. Поначалу он уверенно справлялся с ударами соперника, но не смог спасти партнеров, когда Георгий Мелкадзе и Ханни разыграли стеночку прямо перед штрафной, и форвард выскочил с ним один на один. Минуту спустя он вновь был бессилен, когда Мелкадзе отобрал мяч у Маркизио, и Глушаков расстреливал его с линии штрафной.

Тем не менее, критиковать вратаря не стоит. В данных эпизодах у него было мало шансов спасти команду, и все же если бы не он, уже к перерыву счет мог стать неприличным. Например, если бы Глушаков реализовал свой выход один на один. В перерыве его заменил Лунев.

У «Зенита» в первом тайме наиболее опасен был Дзюба. Помимо удара с линии штрафной он запомнился прорывом через строй защитников, завершившийся сильным ударом, с которым с трудом справился Максименко. В другом эпизоде форвард готов был замыкать прострел партнера на дальней штанге, но его опередил Рассказов.

Адриано ставит точку

В целом первые 25 минут прошли в равной борьбе, после чего «Спартак» подавил своего соперника, временами радуя Кононова умением держать мяч и комбинировать на чужой половине поля. То, что хочет видеть и наигрывает на тренировках наставник, все чаще проявляется на футбольном поле.

Затем спартаковцы забили два мяча за две минуты и, поймав кураж, до конца тайма заперли соперника на его половине поля. А в перерыве оба наставника сделали не менее шести замен. Во втором тайме сине-бело-голубые больше владели мячом и чаще атаковали ворота уже Александра Селихова. Спартаковцы отвечали быстрыми контратаками.

И те, и другие имели возможности забить, а главным героем стал Луис Адриано. Сначала он выбил мяч из пустых ворот после удара Антона Заболотного с нескольких метров, а затем наказал Матиаса Краневиттера за чудовищный прием мяча и, выйдя один на один с Луневым, довел счет до разгрома.

«Спартак» одерживает крупную победу над принципиальным соперником и, что еще более важно, лидером РПЛ, а это должно добавить команде эмоций и уверенности в оставшейся части сезона. Кроме того, красно-белые вышли на первую строчку предсезонного турнира в Катаре. И теперь вне зависимости от результата матча «Локо» с «Ростовом» встреча с железнодорожниками в заключительном туре станет решающей в борьбе за итоговую победу.

«Зенит» же за два матча пропустил шесть мячей и не набрал ни одного очка, что вряд ли способствует хорошей атмосфере в раздевалке. На этом фоне отъезд Паредеса может стать для питерцев убийственным. За золото без него (или хотя бы Нобоа) биться будет очень сложно.

«Зенит» – «Спартак» – 0:3 (0:2)

Голы: Мелкадзе, 28; Глушаков, 29; Адриано, 73

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Нету (Мевля, 65), Маммана (Иванович, 46), Смольников (Анюков, 65), Эрнани (Краневиттер, 65), Маркизио (Мусаев, 46), Шатов (Ригони, 46), Кузяев (Оздоев, 65), Дриусси (Заболотный, 57), Дзюба (Макс, 46).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Кутепов (Миронов, 87), Джикия (Гапонов, 77), Рассказов (Маслов, 64), Гулиев (Фернандо, 46), Глушаков (Роша, 46), Мельгарехо (Зобнин, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Ханни (Ташаев, 46), Мелкадзе (Адриано, 64), Зе Луиш (Игнатов, 46; Глушенков, 77).

Предупреждения: Нету, 15 – Джикия, 73; Кутепов, 77; Умяров, 90

Судья: Лапочкин