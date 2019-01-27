Андрей Семенов: Самые тяжелые в жизни сборы были у Горлуковича

Футбол 27 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Основной защитник «Ахмата», участник ЧМ-2018 в составе сборной России Андрей Семенов рассказал о ходе подготовки ко второй части сезона.

Команда Рашида Рахимова все три январско-февральских сбора проведет в Турции. В рамках первого грозненцы сыграли два товарищеских матчах. И в обоих добились волевых ничьих – с «Гонведом» (1:1) и «Краковией» (3:3). Причем у поляков пришлось отыгрывать три мяча. Это удалось, когда на поле появились лидеры – в том числе 29-летний защитник сборной России.

«В ГРОЗНОМ ПРИВЕТСТВУЮТ КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ»

– Многие отмечают невероятно дружную атмосферу, которую создал в «Ахмате» Рахимов. А кто в команде самый большой весельчак? – вопрос четвертьфиналисту чемпионата мира.

– Олег Иванов. Душа компании. На каждой тренировке от него слышим какие-то шутки.

– А с Рахимовым можно пошутить?

– Конечно. Легко. Но о субординации все равно не забываем. К занятиям все относятся серьезно. А посмеяться можно за пределами поля.

– Знаете, что Рахимов – полиглот?

– Конечно. Я же не первый год с ним работаю. Наш тренер и на сербском, и на немецком может изъясняться. Поразительно! Ведь некоторым даже разговорный английский тяжело дается.

– Вам – тоже?

– Да, у меня проблемы (смеется). Английский знаю совсем чуть-чуть. Всегда хотел его подтянуть, но нет времени: в декабре хочется отдохнуть, больше побыть с семьей, а в ходе сезона не до этого. Может, когда-нибудь руки дойдут.

– Есть ли у вас в команде традиция купаться на Крещение?

– Мы всегда ходим купаться с нашим массажистом Леонидом, проводим обряды – окунаемся. В «Ахмате» это приветствуется. 19 января опять окунался, третий год подряд. Мне нравится.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗИМОЙ УЧАСТВОВАТЬ В ТУРНИРАХ, КАК В ДОХЕ»

– Что для вас самое тяжелое на сборах?

– Не люблю товарищеские матчи. Все почему-то слишком уверены в себе, не боятся играть, отсюда – травмы.

– Самая необычная предсезонка в карьере?

– При Сергее Горлуковиче в «СКА-Энергии». Это были самые тяжелые сборы в моей жизни. Тренировались по четыре раза в день. В шесть утра вставали, шли на пляж бегать полчаса, потом – тренажерный зал, затем основная тренировка и вечерняя. Нагрузки давали очень приличные. Не день, а сплошная тренировка. Выживал сильнейший.

– В интернете есть видео, на котором «Ахмат» в Турции тренируется под проливным дождем. Там все так плохо с погодой?

– Да, дожди-дожди, ветер сильный. Но тренировочный процесс из-за этого не останавливается. Мы занимаемся, бегаем. А так около плюс десяти, тепло. В четверг мы вообще думали, что вторая тренировка отменится после урагана, но за пять минут вышло солнышко, и распогодилось.

– Что скажете о состоявшихся контрольных матчах?

– По ним тяжело делать выводы. Команда под нагрузкой, к тому же составы были смешанные. Для меня результаты таких игр не имеют значения, иногда на сборах выглядишь очень здорово, но в чемпионате все получается наоборот.

Интереснее было бы сыграть крупный турнир, как у «Спартака», «Локо», «Ростова» и «Зенита» сейчас в Дохе. Через такие игры легче подводить себя к сезону. Это реальное соревнование, а не простые спарринги.

«НАДЕЮСЬ, КОКОРИНА И МАМАЕВА ВЫПУСТЯТ В ФЕВРАЛЕ»

– Рахимов вернулся в «Ахмат» в середине первого круга. Что он изменил?

– Рашид Маматкулович всегда гнет свою линию. Но я бы не сказал, что он кардинально поменял нашу игру. Просто сейчас все ребята чувствуют ответственность и знают, в какой момент куда бежать. Рахимов хорошо доносит до игроков свои требования.

– Чем нынешний «Ахмат» отличается от команды при Игоре Ледяхове и Олеге Кононове?

– Обстановка и тогда была хорошая, и сейчас,. А вот тренировочный процесс стал более интенсивным.

– Следите за работой Кононова в «Спартаке»?

– Да. Про «Спартак» всегда больше всего новостей. Но мне тяжело давать прогнозы, как у Кононова сложится в новой команде.

– Ваш контракт с «Ахматом» истекает в конце весны, но переговоры о продлении пока не начались. Как относитесь к такой неопределенности?

– Конечно, я думаю о будущем. Сейчас, когда вернемся в Грозный, переговорю с президентом, проясню, на что руководство нацеливается в ближайшие сезоны. От этого и буду отталкиваться.

– Вы вместе с другими игроками «Ахмата» поддержали в соцсетях Александра Кокорина и Павла Мамаева. Кто придумал было выложить этот видеоролик?

– Заурбек Плиев. Он хорошо общается с друзьями Кокорина. Ну и общекомандное мнение было однозначным – решили поддержать Сашу и Павла. У нас в составе большинство ребят – иностранцы, поэтому ролик записывали русскоговорящие. Но в принципе все солидарны.

– Как думаете, Кокорин и Мамаев еще долго будут сидеть в «Бутырке»?

– Надеюсь, оба выйдут на свободу в феврале. И продолжат играть в футбол.

«БУДУ ДОВОЛЕН СОБОЙ, ЕСЛИ «АХМАТ» ВЫЙДЕТ В ЕВРОКУБКИ»

– Не пугает, что личная жизнь футболистов в последнее время тщательно отслеживается? Нет ощущения, что каждый ваш шаг под прицелом?

– Не то, чтобы пугает, но каждый отдает себе отчет в том, что он всегда на виду. Поэтому как раз и нужно держать себя в руках.

– После чемпионата мира к футболистам стало более пристальное внимание?

– Мне сложно судить. Большую часть времени нахожусь в Грозном, а там все немного по-другому. Поспокойнее, чем в Москве. К футболистам «Ахмата» есть внимание, но не как к игрокам сборной.

– Какую оценку поставите самому себе за 2018 год?

– Считаю, что хорошо проявил себя в клубе! Удалось попасть в заявку на чемпионат мира. Потом было тяжеловато вклиниваться в чемпионат, но тура за два пришел в себя. В общем, за 2018-й ставлю себе твердую четверку.

– А в 2019-м какие цели перед собой поставили?

– Надеюсь, «Ахмат» пробьется в Лигу Европы. Если решим эту задачу, значит, и своей игрой буду доволен.