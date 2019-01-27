У Глушакова день рождения. А мы вспомнили огненные истории про него

Футбол 27 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о капитане «Спартака», которому сегодня исполнилось 32 года.

НЕНАВИДЕЛ «СПАРТАК»

В 2013 году Денис Глушаков играл за «Локомотив». Однажды он пришел на передачу «Удар головой», где признался, что ненавидит «Спартак». Ведущий шоу Юрий Дудь задавал Глушакову вопросы в стиле «черное или белое» и на вопрос «Зенит» или «Спартак» Денис ответил: «Зенит», «Спартак» я ненавижу».





СТАНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНОМ

В том же 2013-м Глушаков перешел в «Спартак», чтобы выигрывать трофеи. В итоге чемпионат России Денис выиграл в сезоне-2016/17. Глушаков был не только капитаном чемпионского «Спартака», но и забивал важные мячи. На данный момент это лучший сезон в карьере Глушакова.





ПИЛ ВМЕСТЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Отмечала долгожданное чемпионство «Спартака» вся страна. Денис приехал праздновать к «Открытие Арене» вместе с болельщиками. Глушаков пил вместе с фанатами «миллеровку» – самогонку из родного города в Ростовской области. Отмечали так шумно и ярко, что сломали крышу автомобиля одного из болельщиков. Глушаков без вопросов оплатил ремонт крыши.





СТАВИЛ ЛАЙКИ ГДЕ НЕ НАДО

Вместе с Андреем Ещенко Денис поставил лайки под инстаграм-видео Дмитрия Назарова, в котором актер в стихах ставил под вопрос профпригодность Массимо Карреры. Лайк увидели все, включая Карреру. И Глушакова с Ещенко отправили в дубль, где они пропустили несколько важных матчей.





ПОПАЛСЯ В БАНЕ С ЛЮБОВНИЦЕЙ

В этом сезоне все плохо не только у «Спартака», но и Глушакова. Денис разводится с супругой, мало играет и, по оценкам некоторых, сливает тренеров. Заявив о разводе с супругой Дарьей футболист упрекнул жену в неверности. Она в ответ сказала, что проблема в нем. Дарья сняла видео, на котором Денис вместе с любовницей (или проституткой – до конца непонятно) проводит время в бане перед одним из важных матчей «Спартака».





УГРОЖАЛ ЖЕНЕ «ВЕРХНИМИ ФЕЙСАМИ»

Вторая волна атаки Глушакова на жену. Денис угрожал жене в голосовых сообщениях, и делал это в жесткой форме. Он материл ее, обещал забрать все деньги и ничего не оставить. Глушаков заявил, что зайдет через «верхние фейсы» и что жене и ее адвокатам не поздоровиться. В качестве лиц, которые ему помогут, полузащитник назвал Аркадия Дворковича и Сергея Лаврова.





ФАНАТЫ ЕГО БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБЯТ

Информация, что слил Карреру именно Глушаков, слабо доказуема. Но болельщикам многого не надо, они уже вывешивали баннеры с зачеркнутой «восьмеркой» (игровой номер Глушакова), орали «снимай повязку» и ухали во время касаний мяча Глушаковым. Как в такой ситуации добиться расположения болельщиков? Что сделать, чтобы они простили? Выиграть еще один чемпионат России?



