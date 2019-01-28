Андрей Кобелев: С уходом Паредеса «Зенит» не развалится

Футбол 28 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

После двух игровых дней лидерство на представительном турнире в Дохе захватил «Спартак», а безоговорочным аутсайдером пока смотрится «Зенит». Бывший капитан питерцев Андрей Кобелев поделился впечатлениями от игры команды Сергее Семака, которая, судя по всему, осталась без Леандро Паредеса, уже выбравшего себе игровой номер в «ПСЖ».

«ПОКА У СЕМАКА НЕТ ЖЕЛЕЗНОЙ ОБОЙМЫ»

– От «Локомотива» и «Спартака» питерцы пропускали по три мяча. Что происходит с «Зенитом»?

– Надо учитывать, что «Зенит», в отличие от соперников, готовится к Лиге Европы. Вот если бы турнир в Дохе проходил в районе 5-10 февраля, тогда игру можно было бы разбирать более детально. А сейчас команда находится под нагрузкой.

С другой стороны, проиграть два матча с общим счетом 1:6, выпуская на поле всех лидеров, – это, конечно, не очень здорово. Но у Семака еще есть время, чтобы привести команду к общему знаменателю и – самое главное – определиться с составом. Видно, что пока у «Зенита» еще нет железной обоймы.

– Это большая проблема для Семака?

– Конечно. Любому тренеру непросто, когда в команде слишком много игроков. И на данный момент по-прежнему не ясно, кто останется, а кто уйдет.

– Паредес вроде бы точно уйдет. Его в Дохе не было, он оформляет контракт с «ПСЖ».

– Да, и это основной футболист «Зенита» нынешнего сезона. Мне пока непонятно, в каком состоянии находится Кристиан Нобоа, который не выступал полгода. Это важный момент. Сейчас мы видим, что в центральной зоне у команды нет игрока, который направлял бы атаки, задавал темп и так далее. Без Паредеса связующего в «Зените» на сегодняшний день нет. Подчеркиваю – на сегодняшний день.

– Полное восстановление Нобоа после травмы может решить проблему?

– Если эквадорец вернется на тот уровень, который был до травмы, то да. Я всегда говорил, что Нобоа ничем не уступает Паредесу, а, может, даже превосходит аргентинца в каких-то моментах. Но ему нужно какое-то время, чтобы обрести игровой ритм.

«СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМИ БЫЛИ НАШИ РЕБЯТА»

– Кого видите в связке с Нобоа?

– Мне сложно сказать, что хочет сделать Семак. Если играть в два опорных, тогда нужен не Клаудио Маркизио – сто процентов. Скорее всего, в этом случае будет задействован Эрнани.

Если же Семак предпочтет схему с одним опорным и двумя атакующими, наверное, в середине сыграют Александр Ерохин, который полезен и при обороне, и Маркизио.

– Есть еще Далер Кузяев.

– Согласен. Он может выйти и справа, и слева. При игре в два нападающих это будет другая связка. Квалифицированных футболистов у «Зенита», как я уже говорил, много. Однако по матчам в Дохе видно, что у Семака по-прежнему нет понимании ни по стартовому составу, ни по схеме. Это не то, что в «Локомотиве», где уже сейчас ясно, как и кем будет играть команда весной.

– Нет опасений, что «Зенит» развалится без Паредеса? Это ведь ключевой игрок.

– Это хороший футболист, но он не всегда показывал свою лучшую игру. Не знаю, по какой причине. Поэтому не думаю, что команда с его уходом развалится. Он не был системообразующим игроком для «Зенита».

– А кто же тогда был?

– Наши ребята. Кузяев, Ерохин, Артем Дзюба. Плюс Бранислав Иванович. Свою лепту должен был внести и Саша Кокорин, но по известным причинам он не может сейчас помочь.

При этом, на мой взгляд, последние пару лет «Зенит» был не слишком эффективен на трансферном рынке. Провалов достаточно. Некоторые новички вообще не соответствовали уровню команды.

Вот и получилось, что игроков много, а мастеров с большой буквы, как во времена Саши Кержакова, Андрея Аршавина, Халка, Акселя Витселя, почти нет. Семаку не позавидуешь.

«РАКИЦКИЙ – БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТРАНСФЕР»

– Замечаете ли вы недостаток мотивации у некоторых лидеров «Зенита»?

– Не думаю, что у кого-то нет мотивации.

– А у Паредеса она была?

– Намек понимаю. Но у иностранцев так всегда. То им нравится, то не нравится… Тем более, когда речь идет об аргентинцах, которым непросто приспособиться к нашему климату, стране.

Но я думаю, что в конечном счете любой профессиональный футболист хочет побеждать. И окончательный выбор состава зависит не от желания – нежелания играть, а от готовности показывать свое мастерство в матчах.

– С высокой вероятностью состав «Зенита» пополнит защитник Ярослав Ракицкий из «Шахтера». Это усиление?

– Это уже достаточно возрастной игрок, поэтому ждать чудес от него не стоит. В «Шахтере» Ракицкий действовал в центре защиты. Сможет ли он при необходимости сыграть слева, где у «Зенита» сейчас дефицит, я не знаю. Но в целом этот трансфер мне видится бесперспективным.

«ЕРЕМЕНКО И ПОПОВ ПОМОГУТ КАРПИНУ»

– Хватит ли «Зениту» запаса прочности, чтобы удержать весной первое место в РПЛ?

– Гадать бессмысленно. Пять команд идут довольно плотной группой. Один-два тура способны принципиально поменять весь расклад. К тому же за ближайший месяц может произойти все, что угодно. Кто-то кого-то купит. У кого-то кто-то сломается. Турнир в Дохе нельзя брать за ориентир.

– И, тем не менее, какое впечатление оставляет игра других участников – «Спартака», «Локо» и «Ростова»?

– Не хотелось бы обсуждать каждую команду отдельно, потому что пока это не так информативно. Идут тренировочные игры в легком соревновательном режиме. Делается очень много замен, редко кто проводит на поле больше тайма.

– Но вас не удивляют победы «Спартака»?

– Давайте посмотрим первые три игры в марте, тогда можно будет о чем-то говорить. У «Спартака» как раз первая встреча с сильным соперником – «Краснодаром». А сейчас… Ну победили красно-белые «Ростов» и «Зенит» – и что? Очков в таблице за это не дают. Посмотрим, кстати, чем завершится во вторник их игра с «Локо». Это матч за первое место в Дохе.

– Первые 30 минут за «Ростов» уже сыграл Роман Еременко. Он поможет Валерию Карпину?

– Мне кажется, да. У ростовчан были большие проблемы при позиционных атаках в матчах с командами из нижней половины таблицы, которые плотно играют сзади. Теперь преодолевать такую оборону будет проще. И Еременко, и Ивелин Попов должны добавить «Ростову» недостающего конструктива.