В России – перебор легионеров. И дело даже не в лимите. Анализ «Советского спорта»

Футбол 29 января 2019 12:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» проверил, насколько рационально российские клубы используют своих иностранных футболистов в условиях лимита.

Наблюдая за тем, как закупается «Ростов», мы подумали, что в клубе может возникнуть проблема с лимитом на легионеров. В команде, заявка которой состоит из 28 футболистов, значится уже 16 представителей других стран. Это – единственный клуб, в котором иностранцев больше, чем россиян. Причем, четверо из них пришли в зимнее трансферное окно.

Зона риска

Чтобы понять, что происходит «Ростове» и других командах РПЛ, мы проверили, как обстоят дела с распределением игрового времени между россиянами и легионерами. Пока проблемы грозят лишь пяти клубам, в которых иностранцам отдают больше половины игрового времени, используя лимит (6 легионеров из 11 футболистов основного состава) на полную катушку.

В зону риска попали: «Урал» (53,2% игрового времени на счету легионеров), «Краснодар» (53%), «Уфа» (52,5%), «Ростов» (52,3%) и «Ахмат» (51%). При этом «Ростов», «Урал» и «Краснодар» зимой приобрели себе еще дополнительную иностранную рабочую силу. Весной в этих, и без того перегруженных иностранцами клубах, будет настоящая война за заветные шесть мест в заявке.

Жертвы лимита

В «Ростове» жертвами лимита (качественными иностранными футболистами, недополучающими игровое время из-за искусственного ограничения) можно назвать сразу троих футболистов – они постоянно получают шанс выйти на поле, но по большей части выходя на замену. Если они и появляются в основном составе, то их позже меняют – как раз из-за лимита. В «Уфе» и «Ахмате» таких столько же – по трое. Следовательно, будь лимит лояльнее, иностранцы в этих командах уже сегодня получали бы больше игрового времени, вытесняя из состава россиян.

В «Краснодаре», кстати, такая проблема стоит не очень остро. Сильно не добирает в игровом времени у «быков» лишь один футболист – Кристиан Куэва. Мог бы получать больше времени и Маурисио Перейра, но нашу условную планку в 1000 минут за первую часть сезона он преодолел.

Балласт

В процессе анализа выявилась другая, более глубокая проблема – огромное количество иностранных футболистов, которые находятся в российских клубах, но по большому счету им не нужны. От части из них наши команды уже избавились, но большинство – продолжают получать зарплату и висеть на клубах почти мертвым грузом.

Самая катастрофическая ситуация – в «Крыльях Советов». За первую часть сезона за клуб было заиграно 9 легионеров, но лишь один из них сумел преодолеть рубеж в 1000 игровых минут. Еще двое приблизились к этой отметке вплотную. Но остальные проигрывают конкуренцию за место в составе своим российским коллегам.

Всего в нашем чемпионате таких футболистов 44 – треть от общего числа легионеров.

Почти идеальный баланс мы наблюдаем в «Локомотиве», где игровое время между иностранцами и россиянами распределилось ровно поровну – по 50%.

Русские, вперед

Есть и обратный полюс таблицы, на котором находятся клубы, отдающие предпочтение российским игрокам. У них, кстати, и в заявке не так много иностранцев. Зато, те, что есть, используются по полной. Меньше всего игрового времени получают легионеры в «Рубине» – всего 26,5%. Клуб старается жить по средствам и на балансе у него содержится лишь 6 иностранцев, как и в московском «Динамо». Дальше идут «Анжи» (30,3% игрового времени у иностранцев) и «Крылья Советов» (33,1%), который используют своих легионеров крайне нерационально.

В среднем «по больнице» в клубах РПЛ на контракте находится по 9,2 легионера – 38,3% от общего количества игроков. На их долю приходится 43,4% игрового времени. При идеальном использовании легионеров, эта цифра ровнялась бы 54,5%. Так что, многим клубам есть к чему стремиться, хотя уже перечисленные «Урал», «Краснодар», «Уфа», «Ростов» и «Ахмат» используют предоставленные Российским футбольным союзом возможности по полной.

Клуб Использовано игроков Россиян Легионеров % игрового времени россиян % игрового времени легионеров «Урал» 23 14 10 46,8% 53,2% «Краснодар» 26 16 10 47,0% 53,0% «Уфа» 28 16 12 47,5% 52,5% «Ростов» 21 11 12 47,7% 52,3% «Ахмат» 23 13 11 49,0% 51,0% «Локомотив» 21 11 11 50,0% 50,0% «Зенит» 25 13 12 52,3% 47,7% «Спартак» 29 15 14 56,1% 43,9% «Енисей» 25 17 8 56,2% 43,8% «Арсенал» 23 14 9 58,7% 41,3% «Оренбург» 21 14 7 60,5% 39,5% «Динамо» 22 16 6 61,7% 38,3% ЦСКА 22 14 9 62,5% 37,5% «Крылья Советов» 25 16 9 66,9% 33,1% «Анжи» 23 16 7 69,7% 30,3% «Рубин» 24 19 5 73,5% 26,5% РПЛ 381 235 146 56,6% 43,4%

Использование легионеров в сезоне-2018/19 клубами РПЛ:

Используется

Не используется по игровым причинам (менее 1000 минут игрового времени)

Не используется по другим причинам (травма, летний трансфер)

Не проходит в состав из-за лимита

«Спартак» – 14 легионеров

Самуэль Жиго – 8 матчей, 657 минут

Сальваторе Боккетти – 17 матчей, 1438 минут

Марко Петкович – 6 матчей, 319 минут

Фернандо – 20 матчей, 1629 минут

Софьян Ханни – 20 матчей, 1353 минуты

Ивелин Попов – 21 матч, 856 минут

Роман Еременко – 7 матчей, 315 минут

Джано Ананидзе – 3 матча, 43 минуты

Квинси Промес – 7 матчей, 630 минут

Зе Луиш – 24 матча, 1673 минуты

Луис Адриано – 20 матчей, 1241 минута

Лоренсо Мельгарехо – 20 матчей, 1428 минут

Педро Роша – 4 матча, 178 минут

Сильванус Нимели – 1 матч, 33 минуты

«Зенит» – 12

Эмануэль Маммана – 8 матчей, 562 минуты

Миха Мевля – 14 матчей, 1279 минут

Луиш Нету – 19 матчей, 1624 минуты

Бранислав Иванович – 26 матчей, 2370 минут

Леандро Паредес – 22 матча, 1918 минут

Матиас Краневиттер – 12 матчей, 605 минут

Клаудио Маркизио – 14 матчей, 738 минут

Эрнани – 17 матчей, 1057 минут

Кристиан Нобоа – 5 матчей, 433 минуты

Себастьян Дриусси – 26 матчей, 1723 минуты

Эмилиано Ригони – 2 матча, 72 минуты

Роберт Мак – 24 матча, 1673 минуты

«Уфа» – 12

Йонуц Неделчару – 20 матчей, 1792 минуты

Джемал Табидзе – 20 матчей, 1669 минут

Боян Йокич – 14 матчей, 1239 минут

Иван Пауревич – 20 матчей, 1367 минут

Оливер Тиль – 12 матчей, 991 минута

Кэтэлин Карп – 17 матчей, 1159 минут

Ондржей Ванек – 13 матчей, 600 минут

Веролюб Салатич – 17 матчей, 1398 минут

Сильвестр Игбун – 22 матча, 1892 минуты

Кехинде Фатай – 5 матчей, 199 минут

Ловро Бизяк – 11 матчей, 500 минут

Еркебулан Сейдахмет – 2 матча, 75 минут

«Ростов» – 12

Сверрир Ингасон – 19 матчей, 1710 минут

Рагнар Сигурдссон – 17 матчей, 1436 минут

Мацей Вилюш – 17 матчей, 1530 минут

Деннис Хаджикадунич – 5 матчей, 409 минут

Матиа Бобен – 1 матч, 90 минут

Антон Салетрос – 9 матчей, 690 минут

Жан Майер – 2 матча, 138 минут

Александр Гацкан – 18 матчей, 1552 минут

Тимофей Калачев – 9 матчей, 523 минуты

Бьорн Сигурдарсон – 15 матчей – 1180 минут

Видар Кьяртанссон – 14 матчей – 432 минуты

Элдор Шомуродов – 17 матчей, 637 минут

«Локомотив» – 11

Соломон Кверквелия – 25 матчей, 2290 минут

Бенедикт Хеведес – 16 матчей, 1251 минута

Ведран Чорлука – 18 матчей, 1571 минута

Мацей Рыбусь – 12 матчей, 1065 минут

Брайан Идову – 9 матчей, 703 минуты

Тарас Михалик – 2 матча, 210 минут

Борис Ротенберг – 5 матчей, 182 минуты

Гжегож Крыховяк – 24 матча, 2147 минут

Мануэл Фернандеш – 22 матча, 1734 минуты

Эдер – 25 матчей – 1114 минуты

Джефферсон Фарфан – 17 матчей, 1172 минуты

«Ахмат» – 11

Уилкер Анхель – 18 матчей, 1620 минут

Милад Мохаммади – 18 матчей, 1650 минут

Зоран Нижич – 1 матч, 120 минут

Родолфо – 8 матчей, 519 минут

Исмаэль Силва – 17 матчей, 1274 минут

Идрисса Думбия – 17 матчей, 1428 минут

Раванелли – 8 матчей, 631 минута

Бернард Бериша – 13 матчей, 916 минут

Аблай Мбенг – 15 матчей, 575 минут

Беким Балай – 12 матчей, 619 минут

Одисе Роши – 4 матча, 301 минута

«Краснодар» – 10

Урош Спаич – 22 матча, 1970 минут

Кристиан Рамирес – 22 матча, 1633 минуты

Александр Мартынович – 26 матчей, 2264 минуты

Йон Фьолусон – 5 матчей, 480 минут

Виктор Классон – 24 матча, 1900 минут

Шарль Каборе – 23 матча, 1930 минут

Кристиан Куэва – 23 матча, 932 минуты

Маурисио Перейра – 22 матча, 1091 минута

Торнике Окриашвили – 3 матча, 29 минут

Вандерсон – 24 матча, 1751 минута

«Урал» – 10

Денис Кулаков – 17 матчей, 1492 минуты

Вараздат Ароян – 12 матчей, 1040 минут

Грегор Балажич – 14 матчей, 1530 минут

Доминик Динга – 2 матча, 138 минут

Эрик Бикфалви – 18 матчей, 1629 минут

Отман Эль Кабир – 19 матчей, 1338 минут

Петрус Бумаль – 12 матчей, 998 минут

Марко Араторе – 11 матчей, 434 минуты

Николай Димитров – 19 матчей, 1714 минут

Гиорги Чантурия – 1 матч, 15 минут

«Арсенал» – 9

Виктор Альварес – 15 матчей, 1350 минут

Гиа Григалава – 17 матчей, 1507 минут

Михаил Александров – 1 матч, 58 минут

Горан Чаушич – 5 матчей, 404 минуты

Мохаммед Кадири – 16 матчей, 1268 минут

Георги Константинов – 20 матчей, 1166 минут

Лука Джорджевич – 15 матчей, 1258 минут

Огнен Ожегович – 8 матчей, 279 минут

Эванс Кангва – 15 матчей, 794 минуты

«Крылья Советов» – 9

Виталий Денисов – 7 матчей, 567 минут

Агустин Рохель – 10 матчей, 935 минут

Мирал Самарджич – 12 матчей, 982 минуты

Надсон – 8 матчей – 667 минут

Пауль Антон – 14 матчей, 1180 минут

Срджан Мияилович – 8 матчей, 605 минут

Йоан Молло – 7 матчей, 375 минут

Рамиль Шейдаев – 5 матчей, 153 минуты

Сергей Корниленко – 15 матчей, 768 минут

ЦСКА – 9

Родриго Бекао – 24 матча, 2184 минуты

Хердур Магнуссон – 18 матчей, 1484 минуты

Никола Влашич – 20 матчей, 1776 минут

Кристиян Бистрович – 13 матчей, 1075 минут

Яка Бийол – 17 матчей, 1063 минуты

Витиньо – 1 матч, 117 минут

Абель Эрнандес – 9 матчей, 406 минут

Арнор Сигурдссон – 15 матчей, 820 минут

Такума Нисимура – 7 матчей, 262 минуты

«Енисей» – 8

Валерий Кичин – 18 матчей, 1595 минут

Раде Дугалич – 15 матчей, 1266 минут

Петар Занев – 14 матчей, 1123 минуты

Фегор Огуде – 18 матчей, 1607 минут

Марко Обрадович – 14 матчей, 479 минут

Дарко Бодул – 12 матчей, 755 минут

Артур Саркисов – 18 матчей, 1110 минут

Энис Гавазай – 8 матчей, 322 минуты

«Анжи» – 7

Джон Чансельор – 16 матчей, 1359 минут

Пауль Антон – 2 матча, 66 минут

Мохаммед Рабиу – 12 матчей, 966 минут

Игорь Чайковский – 14 матчей, 1048 минут

Гаэль Ондуа – 16 матчей, 930 минут

Андрес Понсе – 15 матчей, 1130 минут

Достонбек Хамданов – 7 матчей, 273 минуты

«Оренбург» – 7

Михаил Сиваков – 14 матчей, 1219 минут

Сильвие Бегич – 17 матчей, 1530 минут

Денис Попович – 12 матчей, 866 минут

Вадим Афонин – 15 матчей, 1350 минут

Даньел Мишкич – 15 матчей, 1161 минута

Рикарду Алвеш – 6 матчей, 153 минуты

Джордже Деспотович – 10 матчей, 607 минут

«Динамо» – 6

Себастьян Хольмен – 17 матчей, 1395 минут

Тони Шунич – 11 матчей, 731 минута

Самба Соу – 13 матчей, 1006 минут

Абдул-Азиз Тетте – 14 матчей, 1108 минут

Федор Черных – 18 матчей, 1199 минут

Мигель Кардозу – 9 матчей, 638 минут

«Рубин» – 5

Филип Уремович – 16 матчей, 1259 минут

Чико Флорес – 8 матчей, 675 минут

Сесар Навас – 19 матчей, 1710 минут

Реза Шекари – 4 матча, 120 минут

Сердар Азмун – 17 матчей, 1439 минут

Итого: 15 жертв лимита и 44 легионерf, без которых можно было бы обойтись