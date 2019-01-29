В России – перебор легионеров. И дело даже не в лимите. Анализ «Советского спорта»

«Советский спорт» проверил, насколько рационально российские клубы используют своих иностранных футболистов в условиях лимита.
Наблюдая за тем, как закупается «Ростов», мы подумали, что в клубе может возникнуть проблема с лимитом на легионеров. В команде, заявка которой состоит из 28 футболистов, значится уже 16 представителей других стран. Это – единственный клуб, в котором иностранцев больше, чем россиян. Причем, четверо из них пришли в зимнее трансферное окно.
Чтобы понять, что происходит «Ростове» и других командах РПЛ, мы проверили, как обстоят дела с распределением игрового времени между россиянами и легионерами. Пока проблемы грозят лишь пяти клубам, в которых иностранцам отдают больше половины игрового времени, используя лимит (6 легионеров из 11 футболистов основного состава) на полную катушку.
В зону риска попали: «Урал» (53,2% игрового времени на счету легионеров), «Краснодар» (53%), «Уфа» (52,5%), «Ростов» (52,3%) и «Ахмат» (51%). При этом «Ростов», «Урал» и «Краснодар» зимой приобрели себе еще дополнительную иностранную рабочую силу. Весной в этих, и без того перегруженных иностранцами клубах, будет настоящая война за заветные шесть мест в заявке.
В «Ростове» жертвами лимита (качественными иностранными футболистами, недополучающими игровое время из-за искусственного ограничения) можно назвать сразу троих футболистов – они постоянно получают шанс выйти на поле, но по большей части выходя на замену. Если они и появляются в основном составе, то их позже меняют – как раз из-за лимита. В «Уфе» и «Ахмате» таких столько же – по трое. Следовательно, будь лимит лояльнее, иностранцы в этих командах уже сегодня получали бы больше игрового времени, вытесняя из состава россиян.
В «Краснодаре», кстати, такая проблема стоит не очень остро. Сильно не добирает в игровом времени у «быков» лишь один футболист – Кристиан Куэва. Мог бы получать больше времени и Маурисио Перейра, но нашу условную планку в 1000 минут за первую часть сезона он преодолел.
В процессе анализа выявилась другая, более глубокая проблема – огромное количество иностранных футболистов, которые находятся в российских клубах, но по большому счету им не нужны. От части из них наши команды уже избавились, но большинство – продолжают получать зарплату и висеть на клубах почти мертвым грузом.
Самая катастрофическая ситуация – в «Крыльях Советов». За первую часть сезона за клуб было заиграно 9 легионеров, но лишь один из них сумел преодолеть рубеж в 1000 игровых минут. Еще двое приблизились к этой отметке вплотную. Но остальные проигрывают конкуренцию за место в составе своим российским коллегам.
Всего в нашем чемпионате таких футболистов 44 – треть от общего числа легионеров.
Почти идеальный баланс мы наблюдаем в «Локомотиве», где игровое время между иностранцами и россиянами распределилось ровно поровну – по 50%.
Есть и обратный полюс таблицы, на котором находятся клубы, отдающие предпочтение российским игрокам. У них, кстати, и в заявке не так много иностранцев. Зато, те, что есть, используются по полной. Меньше всего игрового времени получают легионеры в «Рубине» – всего 26,5%. Клуб старается жить по средствам и на балансе у него содержится лишь 6 иностранцев, как и в московском «Динамо». Дальше идут «Анжи» (30,3% игрового времени у иностранцев) и «Крылья Советов» (33,1%), который используют своих легионеров крайне нерационально.
В среднем «по больнице» в клубах РПЛ на контракте находится по 9,2 легионера – 38,3% от общего количества игроков. На их долю приходится 43,4% игрового времени. При идеальном использовании легионеров, эта цифра ровнялась бы 54,5%. Так что, многим клубам есть к чему стремиться, хотя уже перечисленные «Урал», «Краснодар», «Уфа», «Ростов» и «Ахмат» используют предоставленные Российским футбольным союзом возможности по полной.
Клуб
Использовано игроков
Россиян
Легионеров
% игрового времени россиян
% игрового времени легионеров
«Урал»
23
14
10
46,8%
53,2%
«Краснодар»
26
16
10
47,0%
53,0%
«Уфа»
28
16
12
47,5%
52,5%
«Ростов»
21
11
12
47,7%
52,3%
«Ахмат»
23
13
11
49,0%
51,0%
«Локомотив»
21
11
11
50,0%
50,0%
«Зенит»
25
13
12
52,3%
47,7%
«Спартак»
29
15
14
56,1%
43,9%
«Енисей»
25
17
8
56,2%
43,8%
«Арсенал»
23
14
9
58,7%
41,3%
«Оренбург»
21
14
7
60,5%
39,5%
«Динамо»
22
16
6
61,7%
38,3%
ЦСКА
22
14
9
62,5%
37,5%
«Крылья Советов»
25
16
9
66,9%
33,1%
«Анжи»
23
16
7
69,7%
30,3%
«Рубин»
24
19
5
73,5%
26,5%
РПЛ
381
235
146
56,6%
43,4%
Использование легионеров в сезоне-2018/19 клубами РПЛ:
Используется
Не используется по игровым причинам (менее 1000 минут игрового времени)
Не используется по другим причинам (травма, летний трансфер)
Не проходит в состав из-за лимита
«Спартак» – 14 легионеров
Самуэль Жиго – 8 матчей, 657 минут
Сальваторе Боккетти – 17 матчей, 1438 минут
Марко Петкович – 6 матчей, 319 минут
Фернандо – 20 матчей, 1629 минут
Софьян Ханни – 20 матчей, 1353 минуты
Ивелин Попов – 21 матч, 856 минут
Роман Еременко – 7 матчей, 315 минут
Джано Ананидзе – 3 матча, 43 минуты
Квинси Промес – 7 матчей, 630 минут
Зе Луиш – 24 матча, 1673 минуты
Луис Адриано – 20 матчей, 1241 минута
Лоренсо Мельгарехо – 20 матчей, 1428 минут
Педро Роша – 4 матча, 178 минут
Сильванус Нимели – 1 матч, 33 минуты
«Зенит» – 12
Эмануэль Маммана – 8 матчей, 562 минуты
Миха Мевля – 14 матчей, 1279 минут
Луиш Нету – 19 матчей, 1624 минуты
Бранислав Иванович – 26 матчей, 2370 минут
Леандро Паредес – 22 матча, 1918 минут
Матиас Краневиттер – 12 матчей, 605 минут
Клаудио Маркизио – 14 матчей, 738 минут
Эрнани – 17 матчей, 1057 минут
Кристиан Нобоа – 5 матчей, 433 минуты
Себастьян Дриусси – 26 матчей, 1723 минуты
Эмилиано Ригони – 2 матча, 72 минуты
Роберт Мак – 24 матча, 1673 минуты
«Уфа» – 12
Йонуц Неделчару – 20 матчей, 1792 минуты
Джемал Табидзе – 20 матчей, 1669 минут
Боян Йокич – 14 матчей, 1239 минут
Иван Пауревич – 20 матчей, 1367 минут
Оливер Тиль – 12 матчей, 991 минута
Кэтэлин Карп – 17 матчей, 1159 минут
Ондржей Ванек – 13 матчей, 600 минут
Веролюб Салатич – 17 матчей, 1398 минут
Сильвестр Игбун – 22 матча, 1892 минуты
Кехинде Фатай – 5 матчей, 199 минут
Ловро Бизяк – 11 матчей, 500 минут
Еркебулан Сейдахмет – 2 матча, 75 минут
«Ростов» – 12
Сверрир Ингасон – 19 матчей, 1710 минут
Рагнар Сигурдссон – 17 матчей, 1436 минут
Мацей Вилюш – 17 матчей, 1530 минут
Деннис Хаджикадунич – 5 матчей, 409 минут
Матиа Бобен – 1 матч, 90 минут
Антон Салетрос – 9 матчей, 690 минут
Жан Майер – 2 матча, 138 минут
Александр Гацкан – 18 матчей, 1552 минут
Тимофей Калачев – 9 матчей, 523 минуты
Бьорн Сигурдарсон – 15 матчей – 1180 минут
Видар Кьяртанссон – 14 матчей – 432 минуты
Элдор Шомуродов – 17 матчей, 637 минут
«Локомотив» – 11
Соломон Кверквелия – 25 матчей, 2290 минут
Бенедикт Хеведес – 16 матчей, 1251 минута
Ведран Чорлука – 18 матчей, 1571 минута
Мацей Рыбусь – 12 матчей, 1065 минут
Брайан Идову – 9 матчей, 703 минуты
Тарас Михалик – 2 матча, 210 минут
Борис Ротенберг – 5 матчей, 182 минуты
Гжегож Крыховяк – 24 матча, 2147 минут
Мануэл Фернандеш – 22 матча, 1734 минуты
Эдер – 25 матчей – 1114 минуты
Джефферсон Фарфан – 17 матчей, 1172 минуты
«Ахмат» – 11
Уилкер Анхель – 18 матчей, 1620 минут
Милад Мохаммади – 18 матчей, 1650 минут
Зоран Нижич – 1 матч, 120 минут
Родолфо – 8 матчей, 519 минут
Исмаэль Силва – 17 матчей, 1274 минут
Идрисса Думбия – 17 матчей, 1428 минут
Раванелли – 8 матчей, 631 минута
Бернард Бериша – 13 матчей, 916 минут
Аблай Мбенг – 15 матчей, 575 минут
Беким Балай – 12 матчей, 619 минут
Одисе Роши – 4 матча, 301 минута
«Краснодар» – 10
Урош Спаич – 22 матча, 1970 минут
Кристиан Рамирес – 22 матча, 1633 минуты
Александр Мартынович – 26 матчей, 2264 минуты
Йон Фьолусон – 5 матчей, 480 минут
Виктор Классон – 24 матча, 1900 минут
Шарль Каборе – 23 матча, 1930 минут
Кристиан Куэва – 23 матча, 932 минуты
Маурисио Перейра – 22 матча, 1091 минута
Торнике Окриашвили – 3 матча, 29 минут
Вандерсон – 24 матча, 1751 минута
«Урал» – 10
Денис Кулаков – 17 матчей, 1492 минуты
Вараздат Ароян – 12 матчей, 1040 минут
Грегор Балажич – 14 матчей, 1530 минут
Доминик Динга – 2 матча, 138 минут
Эрик Бикфалви – 18 матчей, 1629 минут
Отман Эль Кабир – 19 матчей, 1338 минут
Петрус Бумаль – 12 матчей, 998 минут
Марко Араторе – 11 матчей, 434 минуты
Николай Димитров – 19 матчей, 1714 минут
Гиорги Чантурия – 1 матч, 15 минут
«Арсенал» – 9
Виктор Альварес – 15 матчей, 1350 минут
Гиа Григалава – 17 матчей, 1507 минут
Михаил Александров – 1 матч, 58 минут
Горан Чаушич – 5 матчей, 404 минуты
Мохаммед Кадири – 16 матчей, 1268 минут
Георги Константинов – 20 матчей, 1166 минут
Лука Джорджевич – 15 матчей, 1258 минут
Огнен Ожегович – 8 матчей, 279 минут
Эванс Кангва – 15 матчей, 794 минуты
«Крылья Советов» – 9
Виталий Денисов – 7 матчей, 567 минут
Агустин Рохель – 10 матчей, 935 минут
Мирал Самарджич – 12 матчей, 982 минуты
Надсон – 8 матчей – 667 минут
Пауль Антон – 14 матчей, 1180 минут
Срджан Мияилович – 8 матчей, 605 минут
Йоан Молло – 7 матчей, 375 минут
Рамиль Шейдаев – 5 матчей, 153 минуты
Сергей Корниленко – 15 матчей, 768 минут
ЦСКА – 9
Родриго Бекао – 24 матча, 2184 минуты
Хердур Магнуссон – 18 матчей, 1484 минуты
Никола Влашич – 20 матчей, 1776 минут
Кристиян Бистрович – 13 матчей, 1075 минут
Яка Бийол – 17 матчей, 1063 минуты
Витиньо – 1 матч, 117 минут
Абель Эрнандес – 9 матчей, 406 минут
Арнор Сигурдссон – 15 матчей, 820 минут
Такума Нисимура – 7 матчей, 262 минуты
«Енисей» – 8
Валерий Кичин – 18 матчей, 1595 минут
Раде Дугалич – 15 матчей, 1266 минут
Петар Занев – 14 матчей, 1123 минуты
Фегор Огуде – 18 матчей, 1607 минут
Марко Обрадович – 14 матчей, 479 минут
Дарко Бодул – 12 матчей, 755 минут
Артур Саркисов – 18 матчей, 1110 минут
Энис Гавазай – 8 матчей, 322 минуты
«Анжи» – 7
Джон Чансельор – 16 матчей, 1359 минут
Пауль Антон – 2 матча, 66 минут
Мохаммед Рабиу – 12 матчей, 966 минут
Игорь Чайковский – 14 матчей, 1048 минут
Гаэль Ондуа – 16 матчей, 930 минут
Андрес Понсе – 15 матчей, 1130 минут
Достонбек Хамданов – 7 матчей, 273 минуты
«Оренбург» – 7
Михаил Сиваков – 14 матчей, 1219 минут
Сильвие Бегич – 17 матчей, 1530 минут
Денис Попович – 12 матчей, 866 минут
Вадим Афонин – 15 матчей, 1350 минут
Даньел Мишкич – 15 матчей, 1161 минута
Рикарду Алвеш – 6 матчей, 153 минуты
Джордже Деспотович – 10 матчей, 607 минут
«Динамо» – 6
Себастьян Хольмен – 17 матчей, 1395 минут
Тони Шунич – 11 матчей, 731 минута
Самба Соу – 13 матчей, 1006 минут
Абдул-Азиз Тетте – 14 матчей, 1108 минут
Федор Черных – 18 матчей, 1199 минут
Мигель Кардозу – 9 матчей, 638 минут
«Рубин» – 5
Филип Уремович – 16 матчей, 1259 минут
Чико Флорес – 8 матчей, 675 минут
Сесар Навас – 19 матчей, 1710 минут
Реза Шекари – 4 матча, 120 минут
Сердар Азмун – 17 матчей, 1439 минут
Итого: 15 жертв лимита и 44 легионерf, без которых можно было бы обойтись