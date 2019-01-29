От Калиниченко до Зинченко. Самые яркие украинские игроки в чемпионатах России

Футбол 29 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Ярослав Ракицкий далеко не первый статусный украинский футболист, решившийся на переезд в РПЛ.

Юрий Калитвинцев

Позиция: нападающий

Клубы в России: «Ротор» (1985-1986, 1988-1991), СКА (1986-1988), «Динамо» (1992-1993), «Локомотив» НН (1994)

Где сейчас: без работы

Калитвинцев – русский. Родился в Волгограде и начинал выступать в те времена, когда Россия и Украина входили в состав СССР. Когда страна развалилась, получил российский паспорт, поиграл в «Динамо» и нижегородском «Локомотиве», а в 1995 году перебрался на Украину – стал игроком киевского «Динамо», получил местное гражданство и начал выступать за национальную сборную.

Там же завершил карьеру игрока и стал тренером, поработав даже в сборной Украины. В Россию он вернулся в 2013 году, бесславно потренировал нижегородскую «Волгу» и помог «Динамо» за один сезон вернуться в РПЛ. Здесь он вляпался в скандал с участием известного телеведущего Владимира Соловьева, обвинившего тренера в русофобии и утверждавшего, что в «Волге» он вел тренировки на украинском языке. Впрочем, свидетели, в том числе Евгений Алдонин, игравший за «Волгу», эти обвинения опровергли.

В декабре 2018 года сообщалось, что «Ротор» рассматривает его в качестве преемника Роберту Евдокимову, однако дальнейшего развития ситуация не получила.

Максим Калиниченко

Позиция: полузащитник

Клубы в России: «Спартак» (2000-2008)

Достижения в России: золото РФПЛ-2000, 2001, Кубок России-2003

Где сейчас: без работы

Еще один яркий украинский полузащитник, большую часть карьеры проведший в двух клубах – «Днепре» и «Спартаке». Его в Москву пригласил Вячеслав Грозный, работавший с парнем в украинском клубе. К сожалению для Максима, он пришел в клуб под конец великой эпохи и застал все оттенки красно-белого кризиса, став наряду с Егором Титовым олицетворением «старого», романцевского «Спартака».

Из Москвы он уехал в 2008 году после скандального перевода в дубль, на который решился возглавлявший тогда красно-белых Станислав Черчесов. Отличается прямотой мышления и высказываний. Считается одним из самых разговорчивых футболистов Украины, никогда не отказывающий журналистам в интервью и не стесняющийся «жечь напалмом».

26 января отметил 40-летний юбилей. Многие украинские СМИ по этому поводу сделали подборки его огненных высказываний обо всем на свете – от политики и жизни страны до морали и психологии. В 2017-2018 годах работал тренером «Полесья» (вторая лига Украины), в данный момент свободен от обязательств.

Сергей Перхун

Позиция: вратарь

Клубы в России: ЦСКА (2001)

Одна из самых трагичных историй в российском футболе. Молодой украинский вратарь приехал в ЦСКА из Молдавии и сходу завоевал место в основе, пропустив всего семь мячей в 13 сыгранных матчах. 15 августа 2001 года в товарищеском матче дебютировал за сборную Украины, а спустя три дня в игре с «Анжи» столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. К несчастью, этот эпизод привел к летальному исходу – спустя 10 дней он скончался от тотального отека головного мозга.

Армейцы навсегда закрепили за Перхуном 16-й номер и каждый год проводят турнир его памяти. Его дочь Анастасия, ставшая певицей, в 2016 году перед матчем открытия нового армейского стадиона «ВЭБ Арены» исполнила гимн России.

Владислав Ващук

Позиция: защитник

Клубы в России: «Спартак» (2003)

Достижения в России: Кубок России-2003

Где сейчас: руководитель собственной футбольной академии

Еще один прославленный динамовец, заскочивший в Россию «на огонек». В 2003 году покинул Киев ради перехода в «Спартак», но в те годы красно-белые переживали тяжелейший игровой кризис, и Ващук быстро понял, что совершил ошибку. Впрочем, за проведенный год успел выиграть Кубок страны, до сих пор последний в истории москвичей.

Украинские болельщики не простили Ващуку его российский вояж и на протяжении многих лет травили его. По возвращении он поиграл за «Черноморец», все то же «Динамо», «Львов» и «Волынь». Был спортивным директором киевского «Арсенала», а в 2015 году открыл свою футбольную академию.

Андрей Гусин

Позиция: защитник

Клубы в России: «Крылья Советов» (2005-2007), «Сатурн» (2008), «Химки» (2009)

Многолетний защитник киевского «Динамо» и полуфиналист Лиги чемпионов-1998/99 удивил многих, перебравшись в 2005 году в самарские «Крылья Советов», и с тех пор Россию практически не покидал, поработав тренером в Раменском, Махачкале (дважды) и Самаре.

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины покинул «Анжи» и на собственные средства закупил 20 военных аптечек для фанатов киевского «Динамо», воевавших в зоне АТО (антитеррористической операции). В сентябре 2014 года разбился на мотоцикле на киевском автодроме «Чайка». Похоронен на Байковом кладбище в столице Украины.

Анатолий Тимощук

Позиция: полузащитник

Клубы в России: «Зенит» (2007-2009, 2013-2015)

Достижения в России: чемпион (2007, 2014/15) и обладатель Суперкубка России (2008), победитель Кубка УЕФА-2007/08 и Суперкубка УЕФА-2008.

Где сейчас: «Зенит» (тренер)

Главный украинец в истории «Зенита». По крайней мере, по статусу. Опорный полузащитник начинал карьеру в «Волыни», а затем перешел в донецкий «Шахтер», где провел девять лет и выиграл три чемпионских титула. В 2007 году уехал в Петербург, стал чемпионом России и одним из главных героев Кубка УЕФА-2007/08, выигранного «Зенитом». Потом последовали отъезд в «Баварию» (еще два золота и выигрыш Лиги чемпионов-2012/13), возвращение в Петербург (снова чемпионство) и столь же успешная командировка в Казахстан.

По окончании игровой карьеры в феврале 2017 года получил тренерскую лицензию категории PRO, после чего ассистентом Сергея Семака в «Зените». Считается главным лоббистом перехода из «Шахтера» защитника Ярослава Ракицкого.

Сергей Ребров

Позиция: нападающий

Клубы в России: «Рубин» (2008-2009)

Достижения в России: золото РФПЛ-2008

Где сейчас: «Ференцварош»

Львиную долю игровой карьеры Ребров провел на Украине и в Англии, а в Россию приехал перед самым ее завершением, зато как успешно. В 2008 году привел казанцев к золоту РПЛ, а на следующий год заложил фундамент повторения достижения и летом завершил карьеру, поступив на работу в молодежную команду киевского «Динамо». Затем поработал в тренерском штабе сборной Украины, возглавлял динамовцев и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Сейчас работает главным тренером венгерского «Ференцвароша».

Александр Алиев

Позиция: полузащитник

Клубы в России: «Локомотив» (2010), «Анжи» (2014-2015)

Достижения в России: лучший футболист РПЛ-2010 по системе гол плюс пас (14+6).

Где сейчас: без работы

Один из самых талантливых, скандальных и не реализовавших себя украинских футболистов нулевых – середины 10-х годов XXI века родился в Хабаровске, тренировался в школе московского «Спартака», но еще в 14-летнем возрасте уехал в киевское «Динамо», где и обзавелся украинским паспортом.

В Россию вернулся уже в статусе звезды и футболиста сборной Украины, продемонстрировал недюжинное мастерство, наколотил 14 мячей в 25 матчах (в основном, со штрафных) и вообще был одним из лучших в РПЛ. Примечательно, что заявлен он был, как россиянин, хотя гражданства РФ не имел, что едва не привело к техническому поражению «Локо» от ЦСКА (в составе железнодорожников при новом пересчете оказалось слишком много легионеров на поле).

Вслед за отъездом Юрия Семина в Киев переехал в «Динамо», но из-за длительного простоя (из «Локо» он уходил со скандалом) не смог проявить себя, проиграл конкуренцию и уехал в «Анжи». Махачкалинский суперпроект быстро рухнул под грузом собственных амбиций, а некогда талантливый полузащитник каждый год стал менять клубы разной степени паршивости и завершил карьеру в «Интере» из маленького городка Боярка в Киевской области с населением 35 тыс. человек.

Не намного реже, чем на футбольное поле, Алиев попадал в криминальные сводки, причиной которых стал «веселый» нрав футболиста и любовь к спиртному. Украинские СМИ с солнечным оттенком активно следят за конфликтами в семье Александра и своевременно оповещают о них публику. Последний – буквально сегодняшний. Супруга обвинила его в избиении и даже выложила видео, на котором почти ничего не понятно, кроме самого факта конфликта. На протяжении последних нескольких лет она уверяет журналистов, что ее муж ведет разгульный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и под его воздействием нередко поднимает на нее руку.

В данный момент официально не работает.

Андрей Воронин

Позиция: нападающий

Клубы в России: «Динамо» (2010-2012, 2013-2014)

Достижения в России: финалист Кубка России-2012, Джентльмен года-2011

Где сейчас: сборная Украины (тренер-селекционер)

Воронин начинал профессиональную карьеру в Германии, поиграл за «Боруссию» М, «Майнц», «Кельн», «Байер» и «Герту», а в Россию приехал уже из «Ливерпуля». В «Динамо» он прекрасно вписался в коллектив, где лидерами были Кевин Кураньи, Александр Самедов, Игорь Семшов, Кристиан Нобоа и Балаж Джуджак.

Под руководством Сергея Силкина в 2011 году динамовцы демонстрировали яркий атакующий футбол и вошли в четверку лучших в РПЛ, отстав от серебряного «Спартака» всего на три очка, а сам Воронин был признан Джентльменом года. К сожалению, вскоре Силкин утратил хорошие отношения с коллективом и выдавил нападающего из клуба. После крайне неудачной аренды в «Дюссельдорф» он вернулся в разобранном состоянии и через год окончательно покинул Москву.

По окончании игровой карьеры прошел в ФФУ курсы на тренера, получил диплом, недолго поработал в одном из низших дивизионов Германии, а затем вошел в тренерский штаб Андрея Шевченко в качестве тренера-селекционера.

Александр Зинченко

Позиция: полузащитник

Клубы в России: «Уфа» (2015-2016)

Где сейчас: «Манчестер Сити»

На сегодняшний день один из самых талантливых украинских игроков выступает за «Манчестер Сити», а в большом футболе стартовал в «Уфе», куда перешел из молодежной команды «Шахтера». Быстро завоевал место в основе и даже признавался болельщиками лучшим игроком месяца.

В клубе хотели оформить для полузащитника российское гражданство, чтобы он перестал считаться легионером, но Зинченко отказался, а через год уехал в «Манчестер Сити», за который провел 26 матчей.

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