«Спартак» уничтожил «Локомотив». Забили новичок, воспитанник и «форвард-балласт»

Футбол 29 января 2019 22:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Спартак» крупно обыграл «Локомотив» (4:0) на предсезонном турнире и стал его победителем.

ДО МАТЧА

«СПАРТАК» СДЕЛАЕТ ПОДАРОК ЛОВЧЕВУ?

В Москве свой 70-й день рождения праздновал легендарный футболист «Спартака» и не менее легендарный обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев. Пока чемпион СССР в составе «Спартака» получал поздравления, красно-белые встречались с «Локомотивом» на предсезонном турнире. Чтобы победить в выставочном соревновании, «Спартаку» достаточно было поражения по пенальти. «Локо» устраивала только победа в основное время. Разница мячей лучше у «Спартака», именно она является определяющим дополнительным показателем при равенстве очков.

Перед игрой Олег Кононов признался, что пристально будет следить за молодыми футболистами и новичком Айртоном. На вопрос журналиста о будущем Зе Луиша главный тренер ответил с усмешкой и включил форварда в стартовый состав. Помимо него в основе вышли Александр Селихов, Айртон, Георгия Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Александры Ломовицкий и Ташаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин и Софьян Ханни. Типичная для Кононова схема 4-3-3, где инсайды играют на противоположных флангах относительно ведущих ног.

Юрий Семин отметил, что в этой встрече он планировал сыграть максимально приближенным к основному составом и не выпускать молодежь после перерыва. С первых минут – привычный состав 4-2-3-1 с Федором Смоловым на острие. В воротах Гилерме, в обороне – еще один именинник Михаил Лысов, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев. В середине – третий именинник Гжегож Крыховяк, а также Дмитрий Баринов. За креатив отвечали братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан.

Два изменения в составе у нас – Лысов и Баринов начнут матч #СпартакЛоко с первых минут 👏🏼 pic.twitter.com/CVoZKvsl9k — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 января 2019 г.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Не подвел Айртон Кононова. Не успели команды разбежаться, как следует изучить друг друга, как новичок «Спартака» открыл счет. Бразилец уже на первой минуте вывел свою команду вперед. Воспользовавшись зоной между Игнатьевым и Кверквелией, Айртон подключился по левому флангу в штрафную, где получил своевременный пас от Ташаева. Удар в ближний угол Гилерме парировал, а вот пресечь вторую попытку Айртона вратарь не смог. Защитник головой перебросил вратаря.



В течение следующего получаса «Локомотив» несколько раз отвечал, но с постоянством голевых моментов возникли проблемы. Железнодорожники потеряли свежесть, с которой начинали турнир. В третьем матче команда выглядела наевшейся и мечтавшей скорее вернуться домой. Желание реализовать голевые шансы шло в разнос с усталостью.

И «Спартак» наказал. На 31-й минуте красно-белые перехватили мяч на чужой половине поля и в пару касаний оказались у штрафной Гилерме. Молодой Ломовицкий убежал от Крыховяка вошел в штрафную и неочевидно для кипера плотной и точно зарядил в ближний угол. Гилерме не успел сложиться и мяч от штанги киксанул в ворота. Под конец тайма «Спартак» забил и третий, но Виталий Мешков отменил гол Ташаева из-за офсайда. «Спартак» словно на крыльях счастья и с хорошим настроением играл футбол. «Локомотив» ассоциативно будто вернулся в Лигу чемпионов, где из матча в матч почти ничего не получалось. А в сущности это просто нагрузки.



«БАВАРИИ» НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ

Выпускать молодежь и резервистов, чтобы полностью сменить основу сразу после перерыва, тренеры не стали. Семин и Кононов точечно заменили полсостава каждый. Из ярких персонажей: Рыбус, Хеведес, Тугарев и Денисов у «Локомотива» и Гулиев, Мельгарехо и Мелкадзе у «Спартака». Борьбы моментально прибавилось. Кто-то как Тугарев передерживал мяч, а кто-то как Гулиев самоотверженно цеплялся за соперников. В середине второго тайма появилось еще несколько свежих лиц и подошли футболистки мюнхенской «Баварии». Их тренировка на одном из соседних полей закончилась и они почтили мужчин своим присутствием.

Самый яркий отрезок игры уместился в последние 15 минут. Сначала Эдер едва не положил в дальний угол ворот Селихова, а потом уже сам голкипер среагировал на удар в упор с углового от Жемалетдинова. Два сочных момента «Локомотива» растрясли засидевшийся в обороне «Спартак» и понеслась. На 84-й минуте в контратаке отличился Зе Луиш. Форвард открылся вторым темпом под передачу слева на линии штрафной. Роша катнул мяч кабовердийцу и тот сходу зарядил в ближнюю «девятку». Накрыть удар не успели.



Еще через две минуты Зе оформил дубль. Нападающий получил мяч между Кверквелией и Хеведесом, стремительно ушел от них и спокойно пробил над Коченковым. «Спартак» с победой в турнире и новыми игровыми сочетаниями, «Локомотив» – со вторым утешительным местом и разгромом.



«Спартак» – «Локомотив» – 4:0 (2:0)

Голы: Айртон, 1; Ломовицкий, 31; Зе Луиш, 85, 87

«Спартак»: Селихов, Джикия, Кутепов, Рассказов (Роша, 46), Айртон (Маслов, 76), Глушаков (Умяров, 67), Зобнин (Мельгарехо, 46; Миронов, 85), Ташаев (Мелкадзе, 46), Ханни (Глушенков, 67), Ломовицкий (Гулиев, 46), Зе Луиш

«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 46), Кверквелия, Чорлука (Хеведес, 46), Лысов, Баринов (Тарасов, 71), Ан. Миранчук (Тугарев, 46), Ал. Миранчук (Миронов, 46), Игнатьев (Рыбус, 46), Крыховяк (Денисов, 46), Фарфан (Жемалетдинов, 62), Смолов (Эдер, 46)

Предупреждения: Ханни, 8; Джикия, 64 – Ан. Миранчук, 19