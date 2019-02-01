Совсем скоро: Черышев против Месси, Головин против «Тулузы». Ну и «Сити» – «Арсенал»!

Футбол 01 февраля 2019 19:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советских спорт» – о главных европейских матчах на выходных.

АНГЛИЯ

У ГВАРДИОЛЫ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ НЕТ?

«Манчестер Сити» - «Арсенал»

3 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад», 19:30 (мск)

Отрыв «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» возрос до пяти очков. Одни говорят – много, другие – времени догнать предостаточно. Если еще команда Хосепа Гвардиолы оступится в матче против «Арсенала», то это вообще ахтунг. «Арсеналу» кстати тоже нужно выправлять положение. Победа над «Кардиффом» позволила сравняться по очкам с «Челси», но Унаи Эмери планирует лезть выше. Кстати возможно уже в эти выходные за «канониров» дебютирует арендованный у «Барсы» хавбек Денис Суарес.

Результат этой игры поможет понять Гвардиоле, в каком состоянии его футболисты, накопились ли проблемы или это все фейк и недоразумение. Что эта игра даст «Арсеналу» - непонятно. Стабильности по-прежнему нет. Лондонцы могут обыграть «Челси» и влететь «Тоттенхэму», разделаться с кем-то из середняков и слить «Вест Хэму». Эмери все еще не научился подбирать модель для первого тайма, почти каждый раз ему приходится перестраивать команду по ходу встречи. Особенно это касается игр против соперников не из топ-6.

Центральный матч очередного тура АПЛ у хозяев пропустят Клаудио Браво и Венсан Компани. У «Арсенала» ситуация хуже: недоступны Эктор Белльерин, Данни Уэлбек, Роб Холдинг и Генрих Мхитарян.

ИСПАНИЯ

У «БАРСЫ» ВСЕ ХОРОШО. КУБОК ЭТО ДОКАЗАЛ

«Барселона» - «Валенсия»

2 февраля. Берселона. Стадион «Ноу Камп», 20:30 (мск)

Стоило Лео Месси вернуться в состав и «Барселона» ожила. Все-таки в долгую команда без него играть не способна. Это доказали игры с «Севильей» в Кубке короля: в первом игре поражение, а в ответной – сокрушительная победа. И никакой Квинси Промес Пабло Мачину не помог. Теперь с каталонцами встречается «Валенсия». Марселино продолжает ставить в основу Дениса Черышева несмотря на свист с трибун и критику болельщиков. Тренер верит в россиянина несмотря на слабые показатели.

В успех валенсийцев верится с трудом. По большому счету он им ничего не даст. Команда вряд ли поднимется с седьмого места по итогам тура. Она скорее даже упадет на восьмое или девятое. За «Барсу» не сыграют Рафинья, Самюэль Умтити, под вопросом Усман Дембеле. У «Валенсии» не будет конкурента Черышева Гонсалу Гедеша и Жоффри Кондогбиа.

ИТАЛИЯ

РИМ ПРОТИВ МИЛАНА

«Рома» - «Милан»

3 февраля. Рим. Стадион «Олимпико», 22:30

Одно из культовых противостояний в Италии. В этом сезоне «Милан» надеется попасть в Лигу чемпионов, «Рома» туда конечно же тоже хочет. Команды находятся на 3 и пятом местах, «Милан» вперед на одно очко. У «Милана» уже появился второй классный новичок: вслед за Пакетой классно показывает себя Кшиштоф Пентек (уже забил два «Наполи» в кубке). У «Интера» приобретений нет, зато есть проблемы. Кажется Лучано Спаллетти выжал максимум из своей лысой головы, прогресса нет. Его уже хотят поменять на Антонио Конте.

В этом матче за римлян точно не сыграют Жуан Жезус, Антонио Миранте, под вопросом Ченгиз Ундер и Диего Перотти. Также перебор карточек у Брайана Кристанте и Стивена Нзонзи. За миланцев не выйдут Шиме Врсалько и Борха Валеро, вряд ли восстановится Кейта Бальде. Дисквалифицирован Маттео Политано.

ФРАНЦИЯ

«ТУЛУЗА» В МОНТЕ-КАРЛО

«Монако» - «Тулуза»

2 февраля. Монте-Карло. Стадион «Луи II», 22:00

Возвращение Леонарду Жардима в «Монако» и дебютный гол Александра Головина не могут не радовать. Команда будто воодушевилась. К тому же подъехало много новичков (восемь человек!), а молодых (шестеро) или отдали в аренду или продали с концами. Возможно сезон еще удастся спасти, хотя по качеству футбола «Монако» сейчас вряд ли выше уровня ФНЛ. Работать нужно много и усердно. Верим!

Не сыграет за монегасков как всегда целая армия: Стефан Йоветич, Виллем Геббельс, Насер Шадли, Андреа Раджи и Жорди Мбула из-за травмы и Налдо из-за дисквалификации. У «Тулузы» не будет Ибрагима Сангаре.