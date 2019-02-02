Дидье Дешам: Быть тренером сборной – это здорово!

Футбол 02 февраля 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Туманов Дмитрий

Что изменилось в жизни тренера чемпионов мира после победы в Москве?

В 2018 году Дидье Дешам стал лучшим тренером Франции и мира. Но, хотя, как заявил в интервью France Football, «жизнь сейчас – прекрасна и удивительна», надо всегда быть начеку, потому что именно «после больших побед люди делают самые большие глупости».

СТАДИОНЫ ИМЕНИ ДЕШАМА

– После победы на ЧМ в России не возникла мысль уйти на такой вот высокой ноте?

– Да ни в коем разе! По одной простой причине – мне до сих пор не наскучило это дело. Когда не будет радости от труда – тогда посмотрим.

– Но выше уже вам не прыгнуть со сборной Франции…

– Почему же? Есть еще к чему стремиться. Выше уже действительно не прыгнуть, но жизнь-то на этом не остановилась. Мне всего-то полтинник стукнуло недавно – рано думать о пенсии.

– Сразу после финала вы сказали игрокам, что отныне жизнь для них изменилась. А для вас?

– Я вот что имел в виду: в человеческом плане, конечно, ребята не изменились, но окружающие на них отныне глядят другими глазами. Уго Льорис был капитаном в России и останется таковым в истории. То же самое я пережил в моей первой жизни – игрока. Теперь вот такое случилось со мной во второй раз. После того, как закончил играть, началась вторая жизнь. Но после того как мы выиграли ЧМ третьей жизни не будет, просто прибавилось регалий – спасибо игрокам и всему тренерскому коллективу. Короче, жизнь прекрасна и удивительна! (Улыбается). Правда, живется теперь не так спокойно, как раньше. Но как я могу отказать в селфи какому-нибудь парнишке или его мамаше! Во всяком случае, это приятнее, чем когда тебя осыпают гнилыми помидорами…

– Но были наверняка какие-то предложения… Может быть, какие-то даже экзотичные?

– Да, именно так. Попросили, к примеру, разрешения назвать моим именем стадион в Кап-д’Ай (городок на Лазурном берегу – прим. ред.). Это уже второй, один в Байонна (город на юго-западе Франции, в Пиренеях). Меня кое-чего связывает с этими местечками. В одном уже живу несколько лет, в другом родился. Но это не значит, что каждый может теперь использовать мое имя, как угодно. Были кое-какие коммерческие предложения от разных фирм, но я получаю зарплату в федерации, больше не надо.

«ГЛАВНОЕ – НЕ НАСТУПАТЬ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ…»

– Вы уже собаку съели в этой профессии, или есть еще темные пятна?

– Во время ЧМ, когда возникала какая-нибудь проблемка, открывал одну книгу по психологии и искусству управлять, называется «Сделать правильный выбор» (автор – Тал бен Шахар). Эти вещи меня всегда интересовали. Есть люди, которые встают каждое утро с мыслью «Я все знаю»… (Поднимает глаза в небо). Но я-то знаю, что ничего не знаю! Век живи, век – учись. Есть выражения или слова, которые как заклинания – настраивают на размышления.

– Использовали что-то из опыта Эме Жаке (тренер сборной Франции в 1998-м)?

– Конечно. Всегда есть, чему учиться. Тем более у человека, который старше на 20 лет. Хотя сейчас все было другое: ЧМ проходил не во Франции, другое поколение игроков, с другими интересами. Сейчас мы живем в открытом мир, тогда же жили скорее в замкнутом. Главное слово было – «приспособиться». Так что автоматически перенести чей-то опыт нельзя. То, что было правильно и эффективно в одно время, может не сработать в иное. Но использовать опыт других поколений, конечно, надо, но преломляя его через себя, свой характер. И потом есть какие-то общие принципы работы. Главное, не повторять собственных ошибок, не наступать на одни и те же грабли.

– Вы вошли в узкий круг тех, кто стал чемпионом мира в бытность игроком, а потом и тренером – Марио Загалло, Франц Беккенбауэр…

– Приятно, конечно. Этим можно и должно гордиться. Но это не значит, что каждое утро смотрю на себя в зеркало и говорю: «Ты – великий!» Чего жить прошлым, надо смотреть вперед!

ЗА ДВА ГОДА – К ЕВРО-2020 – СБОРНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗМЕНИТСЯ

– В истории футбола Франции были имена, символизирующие свое поколение – Копа, Платини, Зидан… Но в нынешней сборной нет такого игрока – символа. Правильно ли тогда сказать, что главный вклад в победу сделал Дешам?

– Нет, конечно. Зачем, принижать вклад игроков. Говорю это не из ложной скромности. Все сотворили футболисты. То же можно сказать и о роли Эме Жаке. Тренер – важнейшая фигура, но последнее слово все-таки за игроками. Ими же нельзя манипулировать, как джойстиком в компьютере.

– Тем не менее, говорят «это сборная Дешама», а не Гризманна, Погба или Мбаппе…

– Приятно слышать, но странная постановка вопроса! Да, действительно из этой сборной нельзя выделить кого-то одного игрока. Но в этом-то и сила команды. Есть три четыре ключевых футболиста, но главное: сборная – это такой сплав разных поколений. Есть совсем молодые ребята, есть и кому за 30. Победил весь коллектив: 23 футболиста плюс два десятка обслуживающего персонала. Пятьдесят пять дней и ночей мы жили одной семьей.

– Предполагали ли вы что этот набор игроков так быстро выстрелит?

– Нет, ведь большинство – 14 – не участвовали в чемпионате Европы в 2016-м. А ведь опыт – это очень важно, если не самое главное в таких турнирах. Но два года – между Евро и ЧМ – для футболиста, если он играет на высоком уровне, это не так и мало. Команда за это время обязательно меняется. То же можно сказать про сборную Эме Жаке – в 1996-м и в 1998-м были разные команды. Так же обязательно изменится сборная к Евро-2020. Правда, не знаю в какую сторону и с какими футболистами.

ЧТОБЫ ПЕРЕД МАТЧАМИ ЧМ В РАЗДЕВАЛКЕ ЗВУЧАЛА МУЗЫКА – В 1998-м ЭТО БЫЛО ПРОСТО НЕМЫСЛИМО

– В Москве, после церемонии награждения вы о чем-то долго и живо разговаривали с сыном Диланом. Ему 22…

– Это здорово – разделить счастье с ближними, со своим сыном. Таких моментов в жизни не так и много. Надо их ценить. Родные переживают, может быть даже больше, чем ты сам. Ты то готов ко всему, уже тертый калач. Другое дело – родные и близкие. Но мой сын мне ведь очень помог.

– То есть…

– Он из того интернетного поколения, что и молодые ребята в сборной – у них особые интересы, своя музыка. Благодаря сыну я постарался врубиться во все эти вещи. Поэтому у меня с игроками не возникало никаких трений, никогда не преступал какую-то грань. Во многом это поколение мне очень симпатично.

– В частности…

– Они оптимисты, хотят всего и сразу! Но это ведь и не так плохо. Это даже плюс. Им 18, а они уже играют в ведущих клубах мира. Я не был столь шустрым. Во всем, не только в футболе, они начинают разбираться очень рано. Говорят, что это поколение чересчур эгоистичное и самодовольное, но это не так. Это как приходит стажер и заявляет, что однажды сменит вас! Но эти ребята могут, они сильнее, чем были мы в их возрасте. Жизнь изменилась, появились совершенно новые технологии, можно пробовать себя там и сям. Всеядность – это уже не недостаток, а достоинство. Ну что-то не получилось – не беда, попробуем другое! С этой молодежью мне даже легче в сборной, чем с 30-летними. Главное, быть с ними на одной волне.

– Килиан Мбаппе как раз из таких, кто хочет всего и сразу…

– Точно. Лет 20 назад, игрока с таким самомнением, наверняка с грязью смешали бы. Просто не поняли бы такого поведения. А сейчас, это даже ценится. Они ведь не только говорят, но и пашут. Сегодня у игроков такая свобода, которая и не снилась нам в 1998-м. Чтобы в раздевалке перед матчами ЧМ звучала музыка – это было просто немыслимо! Сейчас же наоборот, если нет музыки – это ненормально! Я ведь не могу запретить пользоваться мобильниками только потому, что сам когда–то не имел этого. Надо просто как-то контролировать ребят, направлять в нужное русло. Но ни в коем случае не запрещать – иначе нарвешься на конфликт.

КИЛИАН – ЛИДЕР АТАКИ, А СО ВРЕМЕНЕМ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛИДЕРОМ ВСЕЙ КОМАНДЫ

– Теперь, значит, в сборной может появиться лидер – юнец лет 20?

– Лидеры бывают разные. Лидером надо родиться. Но все-таки лидер в такой команде как сборная Франции должен обладать определенным опытом. То есть сыграть за сборную матчей 50. Килиан и не претендует на общее лидерство, он это и сам говорит. Но ясно ведь, что он лидер атаки. А со временем может и должен стать лидером всей команды.

– То есть можно быть лидером в разных ипостасьях?

– Таковых три: техника, физика и ментальность. Кто-то способен быть лидером во всех трех. Для меня же важно, чтобы в каждой из этих областей в команде был свой лидер. С ними у меня особая связь, через них влияю на команду. На самом деле у меня сейчас пять таких футболистов, и я хочу, чтобы был еще один – молодой. Пусть он много не говорит, но слушает. Некоторая проблема только, если лидеры чересчур темпераментны. Но нельзя затыкать рот игрокам, у нас же не команда немых! Чтобы стать лидером важно все: что говоришь, как говоришь, какое выражение лица. И все должно быть естественно, идти от души. Иначе твои слова не произведут никакого эффекта.

– В команде должен быть еще и такой человек как Адиль Рами – весельчак, заводила?

– Это уж как получится. Специально не искал. Но такой человек нужен – для, так сказать, связи поколений. (Смеется). Команда должна быть сбалансирована во всех качествах. Довольно трудно добиться этого в сборной.

– Победа на ЧМ была определена в первую очередь правильным выбором этих 23 человек?

– Да. Сформировать список на финальную часть ЧМ – это не одно и то же, что на два матча или десятидневные сборы. Это многодневный анализ и размышления, обмен мнений с помощниками. Мне помог и опыт 2014 года и 2016-го. Выбор игроков – это очень деликатное и сложное дело.

ПОСЛЕ ЕВРО-2016 МЕНЯ НАЗЫВАЛИ КОНСЕРВАТОРОМ

– Вас не удивило заявление Лорана Косьельни (центрального защитника и капитана «Арсенала»), что он не шибко был рад победе сборной Франции?

– Я понимаю «Лоло». Ему уже 33… Не 20-летний парень, у которого все впереди. Для тех 30-летних ребят, которые стали чемпионами в России, это была своего рода лебединая песня. Карьера у Лорана на исходе. От этого и горечь. Но я ведь его не взял в Россию не просто от так, а потому что он получил травму… Понимаю его чувства. Другое дело, нужно ли их изливать прессе? Думаю, нет. Но человек по природе эгоистичен.

– Вы сами стали чемпионом мира в 1998-м – как пережили это событие, были проблемы?

– Конечно, были – это ведь такой расход энергии, эмоций. Плюс сезон удлиняется, отдых перед следующим урезан. Страдает предсезонная подготовка. Голова и тело работают не так, как надо. Наступает какое-то пресыщение. Но все зависит от возраста. Для молодых стать чемпионом может быть и своего рода допингом. 30-летние – те думают: мечта сбылась, карьера заканчивается. Я прошел через это. После ЧМ-1998 полгода был не в своей тарелке.

– А сейчас, после победы в 2018-м?

– Теперь ничто не может меня сбить с толку. Есть одно выражение: «После больших побед люди делают самые большие глупости». Может наступить самоуспокоение, мол, жизнь и впредь будет прекрасна. Но профессиональный спорт безжалостен! Это надо помнить. Победа ведь нам далась с таким трудом!

– Теперь перед вами будет дилемма: с одной стороны, хочется сохранить чемпионский состав, с другой, необходима ротация…

– После Евро-2016 меня называли консерватором, противником обновлений. Уж не знаю, так оно или нет. Но я – это я.

Каким бы консерватором ни был, но взял много новичков в Россию. Четверых ввел в состав после ЧМ-2018: Танги Ндомбеле, Ферлана Менди, Алассана Плеа и Бенжамена Леконта. Дверь сборной открыта для всех. Есть ведь еще и Мамаду Сако, Курт Зума, Мусса Сиссоко, Люка Динь, Бенуа Костиль… Чемпионы мира знают, что никому не гарантировано место в сборной, никто не даст им почивать на лаврах. Я не такой уж добрый дяденька. Но человек, если получает вызов в сборную, должен пахать еще больше. Для него настает другая жизнь. Как и для тех, кто стал чемпионом мира. Постоянно надо доказывать свое право быть в сборной.

ПОСЛЕ ЧМ-2018 БЫЛИ ПОПЫТКИ СТОЛКНУТЬ ЛБАМИ КИЛИАНА, АНТУАНА И РАФАЭЛЯ

– После ЧМ-2018 можно говорить о каком-то французском рецепте победы?

– Рецепт – это коллектив, настоящий коллектив. Конечно, и раньше великие футболисты играли на команду, но сейчас такая сплоченность вышла на новый уровень. Отличный коллектив сложился у нас в 2018-м, а в 2014-м такой жен был у немцев. В той немецкой сборной тоже нельзя было кого-то выделить. Тоже было три-четыре-пять человек, которые вели игру. Сегодня игра команды не может зависеть от одной какой-то звезды.

– Поэтому, наверное, «Золотой мяч» и не достался французу…

– Может быть. Обидно, конечно. Не хочу сказать, что Лука Модрич был не достоин «Мяча», и что получать должны только победители. Но между французами-кандидатами на мяч было исключительное взаимоуважение. Хотя после ЧМ-2018, были попытки столкнуть лбами Килиана (Мбаппе), Антуана (Гризманна) и Рафаэля (Варана). Но ничего не получилось. В этом и сила сборной. Никто не тянет одеяло на себя. Пусть никто не выиграл «Золотой мяч», но если бы его присуждали не одному, а группе игроков – они его заслужили.

– Какие теперь планы у тренера сборной?

– Для начала, надо пробиться на Евро-2020. А там видно будет. Каких-то долгосрочных планов не строил и не строю. Живу сегодняшним днем. Благодаря тому, что достиг в первой жизни в бытность игроком, и моя вторая нынешняя жизнь вполне благополучна. Но знаю также, что жизнь была бы другая, не выиграй мы ответный квалификационный матч у украинцев (в ноябре 2013-го), или проиграй мы Аргентине. Но все это «кабы, да кабы». Жизнь сейчас – прекрасна. С годами и опытом учишься ценить такие моменты. Мне повезло. Я это знаю.

– А не может ли начаться третья жизнь – чиновника, на каком-то руководящем посту, как у Франца Беккенбауэра?

– Не знаю. Сейчас никуда не тянет – ни в политику, ни еще куда. Единственное, что мне нужно – футбольное поле, этот прямоугольный участок с травой.

– Третий раз France Football вас назвал лучшим французским тренером года, становились им в 2003-м, в 2010-м. Значит, перегнали уже Зинедина Зидана…

– Но Зизу выбирали как тренера клуба, меня же – как тренера сборной. Это не одно и тоже.

– Но кем быть предпочтительнее – тренером клуба или сборной?

– Когда тренируешь клубную команду, успешно или нет – работа просто адовая! Тебя вертит, как в стиральной машине. Нет никакого отдыха. Когда же тренируешь сборную, можно сделать паузу, передохнуть. Нет, быть тренером сборной – это здорово… Особенно, когда выигрываешь.