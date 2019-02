«Манчестер Сити» раздавил «Арсенал». У Агуэро хет-трик, у Гвардиолы – улыбка до ушей

Футбол 03 февраля 2019 21:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Манчестер Сити» победил «Арсенал» (3:1) в центральном матче 25-го тура АПЛ.

ДО МАТЧА

У «СИТИ» ПРОБЛЕМЫ. У «АРСЕНАЛА» ТОЖЕ

До конца сезона все меньше времени, а чемпионская интрига в АПЛ не умирает. Скорее наоборот – набирает силы и увлекает за собой. Отрыв «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» возрос до пяти очков. Чего уж там, команда Хосепа Гвардиолы сейчас третья – у «Тоттенхэма» на очко больше (57). «Арсенал» решает задачи поскромнее: вместе с «МЮ» и «Челси» канониры борются за четвертую путевку в Лигу чемпионов. Унаи Эмери все еще не может найти правильный подход к игре в первом тайме: тактику постоянно приходится менять по ходу матча. Проблемы у топ-клубов серьезные, но не пересекающиеся.

На две команды один новичок. «Арсенал» арендовал у «Барселоны» Дениса Суареса, хавбек моментально попал в заявку на матч. Испанец пока не скамейке, «Арсенал» - в 4-4-2: ворота Лено защищали Мустафи и Косьелни в середине, а также Лихштайнер и Монреаль по краям. В середине расположились Гендузи и Торрейра, а на флангах Колашинац и Ивоби. Впереди дуэт Обамейанг – Ляказетт.

📋 Here it is - our team for #MCIARS! 🔴 — Arsenal FC (@Arsenal) 3 февраля 2019 г.

«Манчестер Сити» смоделировал 3-4-3: Уокер, Ляпорт и Отаменди в центре, латерали – Силва и Стерлинг. Фернандиньо и Гюндоган в центре, а выше де Брюйне, Агуэро и Сильва. Интересный состав-трансформер – «Сити» легко мог сесть в 4-4-2 или превратить любого из крайних центральных защитников в классического крайнего, а в оборону спустить Фернандиньо. Если учесть травму Беллерина, понятно, зачем Гвардиола использовал эту схему: проще давить через фланги и даже не соваться в центр.

«АРСЕНАЛ» ХОРОШ НА ПОДБОРАХ. НО ЭТОГО МАЛО

Началось все как всегда. «Сити» моментально забил, уже на первой минуте. «Арсенал» отразил первую атаку в матче и зачем-то начал выводить мяч из штрафной через пас. Ляпорт накрыл Ивоби и прострелил во вратарскую, где неудобный мяч в полете рыбкой замкнул Агуэро. Серхио обожает забивать «Арсеналу», лондонцы – одни из главных его клиентов.

Aguero Goal vs Arsenal pic.twitter.com/PqBD5AU92Y — Latest Football Media (@StevenGerrardEN) 3 февраля 2019 г.

Гости с трудом вытерпели стартовую 10-минутку, убежали к чужой штрафной и заработали угловой. На 11-й минуте с корнера канониры сравняли. Торрейра подал на ближнюю штангу, Монреаль перевел в середину и никем не прикрытый Косьелни воткнул под перекладину. Жарко!

Laurent Koscielny goal vs. Manchester City. pic.twitter.com/63DcTvkvvM — GRI TV (@GRI_TV) 3 февраля 2019 г.

Далее «Арсеналу» конечно было сложно. Почти весь первый тайм команда Эмери отбивалась, выгрызала мяч у своих ворот и молилась, чтобы «Сити» не забил. Вообще подборы и вылет в контратаку – главное оружие «Арсенала» против «Сити». Раз за разом гости перекусывали изящный и умный «Манчестер» в центре, а иногда даже доводили дело до удара. Качественная вторая половина тайма в исполнении «Арсенала» внушила, что команда может надеяться на очки. Но…

Почти безупречно защищавшийся весь тайм «Арсенал» все-таки пропустил. На 43-й минуте опять не справились с позиционной атакой. После двух десятков точных передач Фернандиньо загрузил на дальний угол вратарской. Там после обработки прострелил Стерлинг на пустой угол, где Агуэро подставил ногу и оформил дубль. Легко и просто, сконцентрировавшись на несколько секунд, «МС» опять вышел вперед.

⚽️| Full flow Pep ball, such beautiful play with Aguero bagging his second of the match. 💙



What a Goal! 🔥#MCIARS pic.twitter.com/DNPFGZp5ji — City Central (@City_CentraI) 3 февраля 2019 г.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва «Арсенал» сдулся. И куда делась прежняя ярость в отборе, качественные подборы – непонятно. «Сити» полностью контролировал ход матча, доминировал практически во всех компонентах игры. И если в первом тайме «Арсенал» по качеству мало в чем уступал «Сити», то во втором казалось, что на «Этихаде» сегодня команды абсолютно разного уровня. Лондонцы превратились в каких-то мало прокаченных мужиков из второй половины АПЛ.

При таких обстоятельствах третий гол «Сити» как закономерность. На 61-й минуте Агуэро оформил хет-трик. После сольного прохода Стерлинга в штрафную с левого фланга Серхио замкнул прострел партнера рукой. Это видели все кроме Мартина Аткинсона. Гол он спокойно засчитал, хотя аргентинец в падении действительно отправлял мяч в ворота с нарушением правил. После этого разница в классе между соперниками выросла примерно как между небоскребом и соломенной сторожкой. Если бы не спасения Лено – счет точно был бы разгромным.

Okay I quit Aguero against Arsenal

Its devastating for Arsenal fans #Aguero does a hattrick using his stupid goals #MCIARS pic.twitter.com/fTK83Lmloj — 🇰🇪sir wachira😊🇰🇪 (@Im__wachira) 3 февраля 2019 г.

Главное, что показал матч с «Арсеналом», так это психологический баланс «Сити». Так что после убедительной победы над канонирами поражение команды Гвардиолы от «Ньюкасла» в прошлом туре можно списать на недоразумение. А вот проблемы «Арсенала» все те же: против «Ливерпуля» и «Сити» делать нечего, против «Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма» – как получится, возможен даже успех. Но о стабильности нет и речи. Слишком много поражений в важных матчах. Работать Эмери не переработать.