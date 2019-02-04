Отработанный материал. 10 никому не нужных после России футболистов

Футбол 04 февраля 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Российские чемпионат сломал слишком много футбольных судеб.

Россия – это умиральная яма для многих футболистов. Кто-то, как Леандро Паредес, из чемпионата России уезжает на повышение – в условный «ПСЖ», но большинство иностранцев, которых нелегкая заносит к нам в страну, перестают играть на высоком уровне.

Примеров слишком много. Даже сейчас, просто навскидку, можно назвать десять свободных агентов, которые поиграли в России и скатились до такого уровня, что теперь их никто не хочет брать даже бесплатно. Они все сейчас – свободные агенты, которые не смогли найти себе команду в зимнее трансферное окно.

Диего Тарделли

Позиция: Нападающий

Страна: Бразилия

Бразильский нападающий Диего Тарделли приезжал в Россию из «Атлетико Минейро» в статусе звезды, по крайней мере по меркам чемпионата Бразилии. «Анжи» приобрел игрока за 5 млн евро. У нас в стране он не провел и года, быстро покинув избравший новый курс дагестанский клуб – за 7 млн евро улетел в Катар. Дальше было возвращение на родину, в то же самое «Атлетико» и новый отъезд – на этот раз в китайский «Шаньдун Лунэн». За четыре года в Китае Тарделли успел скатиться до команды резервистов. С 21 января 2019 года он пребывает в статусе свободного агента. Хоть игрока и оценивают в 5 млн евро, новый клуб он найти себе не может. Футболисту – 33 года.

Ласина Траоре

Позиция: Нападающий

Страна: Кот-д'Ивуар



Все мы помним блистательного ивуарийского нападающего Ласину Траоре, который приехал в «Кубань» из Румынии, а потом был куплен в «Анжи» за 18 млн евро. В 2014 году, когда новая история дагестанской команды закончилась, Ласину подобрал «Монако» за 10 млн евро. Потом была еще одна попытка вернуться в Россию – в аренду в ЦСКА – неудачная. Последовала череда аренд. Последний клуб Ласины – французский «Амьен», в котором форвард провел 18 матчей и не забил ни одного гола. С июля 2018 года он остается без работы. Вы удивитесь, но игроку – всего 28 лет.

Хосе Мануэль Хурадо

Позиция: Полузащитник

Страна: Испания



Хурадо – один из испаноговорящих футболистов, которые в достаточно большом количестве оказались в «Спартаке» при Валерии Карпине. Его сначала взяли в аренду, а потом и выкупили у немецкого «Шальке» - за 3 млн евро. В России карьера у испанца не задалась, но «Спартаку» удалось его выгодно перепродать за 8,6 млн евро в английский «Уотфорд». В Англии быстро поняли, что совершили ошибку и избавились от футболиста всего через год, продав его за смешные 1,2 млн евро в «Эспаньол». Еще через два года Хурадо оказался в Саудовской Аравии – в клубе «Аль-Ахли». С 13 января 2019 года игрок пребывает в статусе свободного агента, но не может найти себе команду. Футболисту – 32 года.

Кристофер Самба

Позиция: Защитник

Страна: Конго

Так уж получилось, что уже третий из четырех футболистов в нашей подборке в свое время прошел через махачкалинский «Анжи». огромный конголезский защитник переходил в «Анжи» дважды. В первый раз он приехал из «Блэкберна» за 14 млн евро. Всего через год – уехал в «Квинз Парк Рейнджерс» за 15 млн евро и через полгода вернулся вновь за 11,6 млн евро – достаточно выгодные сделки. Еще через два месяца «Анжи» продал игрока в «Динамо» за 10 млн евро, откуда он тремя годами позже совершенно бесплатно уехал в греческий «Панатинаикос». Проиграв там всего полгода, Самба расторг контракт и полгода сидел без дела. Он еще раз попытался заиграть в Англии – в «Астон Вилле», но не смог. С июля 2018 года он ищет себе клуб, но не может найти. Игроку – 34 года.

Эммануэль Эменике

Позиция: Нападающий

Страна: Нигерия



В России нигерийский нападающий провел всего год, но он был очень ярким. Эменике в составе «Спартака» стал лучшим бомбардиром чемпионата. Купленный в свое время за 10 млн евро у «Фенербахче» игрок, вернулся в тот же клуб, но уже за 13 млн евро. Зря он уезжал из России. В Турции у него дела пошли неважно. Последовала череда аренд и трансфер в «Олимпиакос» за 2,5 млн евро. 17 июля 2018 года он покинул греческую команду и с тех пор не может найти себе новое место работы. Игроку – 31 год.

Аарон Оланаре

Позиция: Нападающий

Страна: Нигерия



Судьба еще одного нигерийского форварда в России получилась мучительной. Аарон Оланаре сначала приехал в московский ЦСКА в аренду, но, получив тяжелую травму, уехал обратно в Китай. После того, как у него истек срок контракта с китайской командой, его вновь приютили в ЦСКА – неудачно. Последовала аренда в «Амкар», где игрок также не смог показать себя. По окончании срока действия контракта Оланаре покинул ЦСКА и три месяца искал работу. В иерусалимском «Бейтаре» ему согласились дать шанс, но по итогам – выгнали всего через два месяца. С 13 декабря 2018 года нигериец ищет себе команду. Сейчас ему – всего 24 года.

Данило Неко

Позиция: Полузащитник

Страна: Бразилия



Помните такого бразильца? Когда Валерий Газзаев тренировал «Аланию» в премьер-лиге, он даже шел в лучших бомбардирах, а кто-то даже начал поговаривать о натурализации… Потом не стало «Алании», а Неко перебрался в казахский клуб «Актобе», где провел долгих три года и забил мячей меньше, чем за один сезон в российской премьер-лиге. По окончании контракта он оказался в корейском клубе «Соннам», откуда через полгода ушел на правах свободного агента. Неко не может найти себе новый клуб аж с июля 2017 года. Игроку – 33 года.

Юра Мовсисян

Позиция: Нападающий

Страна: США/Армения



Еще один игрок «Спартака», и еще один лучший бомбардир чемпионата России из красно-белого клуба в нашей подборке – Юра Мовсисян. В «Спартаке» Юра поймал звездную болезнь и начал больше обращать внимание на свои машины, чем на футбол. Его сначала отдали в аренду в «Солт Лейк», а потом и продали в этот же американский клуб за 3 млн евро, хотя в свое время покупали у «Краснодара» за 7,5 млн евро. Но у Юры не сложилось и в Америке. К тому же он попал на время перестройки американской лиги. После аренды в шведский «Дьюргарден» и окончания контракта с «Солт Лейк», Юра пробовал себя в клубе МЛС «Чикаго Файер», но и там не заиграл. С 1 января 2019 года он – свободный агент. Игроку – 31 год.

Марко Петкович

Позиция: Защитник

Страна: Сербия



Самая свежая история – правый защитник Марко Петкович. Он пришел в «Спартак» летом 2017 года на правах свободного агента из белградской «Црвены Звезды». В «Спартаке» футболист не заиграл и этой зимой клуб расторг в ним контракт, выплатив полную сумму компенсации. Несмотря на рассказы агента Марко Трабукки, о том как игрока хотели купить у «Спартака», футболист с середины января не может найти себе новый клуб даже за бесплатно. Футболисту – 26 лет.

Мигель Данни

Позиция: Полузащитник

Страна: Португалия

Может ему здесь и не место, но в качестве свободного агента мы его просто обязаны упомянуть – Мигель Данни. Португалец – единственный в этой подборке, кому Россия не сломала карьеру, а построила ее. Из «Динамо» и «Зенита» он смог пробиться в сборную Португалии и провести за нее 37 матчей. К сожалению, «Зенит» просто не стал продлевать контракт с футболистом, отдавшим клубу почти десять лет жизни. Данни год поиграл в чемпионате Чехии, а потом вернулся в родной «Маритиму». В Португалии у игрока не пошло и он сам разорвал с клубом контракт, отказавшись от всех компенсаций – просто не хотел подводить болельщиков. С января 2019 года он – свободный агент. Футболисту – 35 лет.