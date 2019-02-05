Отец-одиночка, бомбардир «Реала» и Иисус Христос. Неймару – 27!

Футбол 05 февраля 2019 16:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Неймар празднует свой день рождения. Собрали интересные факты о бразильском имениннике.

Его называли «следующим Пеле» и «симулянтом». Его любят и ненавидят. Он – футболист, звезда и ходячий бренд. Сегодня он празднует свой 27-й день рождения.

Играл за «Реал» и был лучшим бомбардиром

Неймар долгое время ассоциировался с каталонской «Барселоной». На самом деле, еще в возрасте 14 лет он выступал за мадридский «Реал». «Сливочные» заметили талантливого мальчика и пригласили его на просмотр. Тогда в королевском клубе блистали Робиньо, Рауль, Бекхэм и Фабио Каннаваро. Говорят, что на глазах этих звезд Неймар наколотил 27 голов во всех тренировочных матчах за 19 дней своего пребывания в клубе. «Реал» тут же предложил мальчику контракт. Но родители не согласились – не были уверены, что он адаптируется в незнакомой стране. Поэтому маленький Неймар вернулся в «Сантос» и начал свой путь именно оттуда. А «Реал» он огорчил не только своим отказом, но и голами в их ворота в будущем.

19-летний отец

Да, именно в свои 19 лет Неймар стал отцом. Его тогдашняя подруга Каролина Дантас родила ему сына – Дэви Лукку. Долгое время Неймар скрывал имя той девушки. Их отношения прекратились, а Дэви остался с папой. Отец-одиночка называл рождение своего сына очень мило - «2,8 кг чистого счастья».

В суд на Неймара!

Когда Неймар перешел в «Барселону», то в Бразилии все плакали. Ушел гений! Бразильские болельщики очень трепетно относятся к таким событиям, да и к футболу в целом. Один из разгневанных фанатов на полном серьезе обратился в суд с просьбой наказать Неймара по причине «разочарования в чуде». Болельщик был уверен, что этот переход в «Барселону» был спланирован заранее и любителей футбола просто обманули. Кстати, прошлым летом на чемпионате мира в России бразильцы вновь разочаровались в своем «чуде». И если тогда суда избежать удалось, то теперь бразильская звезда точно окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону». Якобы, сумма трансфера была намеренно завышена до 83 млн евро. Так может тот болельщик был все-таки прав?

Он почти заставил «Вест Хэм» разориться

За юным Неймаром гонялось очень много клубов. Но одним из первых был английский «Вест Хэм». Кстати, определенно первым – среди всех европейских клубов. Скауты лондонцев обратили внимание на бразильский талант и предложили за него 12 миллионов фунтов за 16-летнего нападающего! Это была на тот момент рекордная сумма, которую «Вест Хэм» когда либо тратил на кого-то из футболистов. Это было в 2008 году. Но «Сантос» отказал «молотобойцам» и Неймар остался в клубе. Слухи об интересе со стороны «Вест Хэма» быстро распространились по Англии. «Челси» тоже пытался заполучить футболиста, а их скауты дежурили чуть ли не на каждой игре «Сантоса». Успехом не увенчалось.

Иисус Христос с обложки

Неймар – это бренд. У него огромное количество подписчиков в Instagram, он снимается в кино и сериалах, поет и записывает песни. Еще будучи футболистом «Барселоны» он стал первым бразильцем, который попал на обложку авторитетного журнала Time. Ранее это были лишь политики.

Интересно, что такая медийность порой играет с Неймаром злую шутку. Его частенько замечают на всяких вечеринках в компании разных девушек. На свой нынешний день рождения он пригласил сразу 500 человек. Ну а что касается журналов, то снявшись для бразильского журнала о футболе Placar в образе распятого Иисуса Христа, Неймар вызвал на себя гнев миллионов бразильцев.