«Один из соседей Мамаева и Кокорина объявил голодовку»

Футбол 05 февраля 2019 17:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

В среду суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Если запрос следствия будет удовлетворен, футболисты задержатся в «Бутырке» до 8 апреля, в противном случае 8 февраля их должны выпустить. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников поделился последними новостями из СИЗО, где Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах с октября.

«ПАВЕЛ ГОТОВ ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧА В СИЗО»

- Когда я последний раз общался с Мамаевым, он переживал по поводу того, что все следственные действия завершены, а его с Кокориным еще не начали знакомить с материалами дела, - рассказывает Мельников. - По его мнению, процесс намеренно затягивают. Павел внутренне готов к тому, что останется в «Бутырке» и после 8 февраля.

- В этом случае на территории СИЗО может пройти товарищеский матч с участием Кокорина и Мамаева?

- Все пока покрыто туманом. Я поднимал эту тему. И Мамаев еще раз высказал желание сыграть в таком матче. Он усиленно тренируется в камере и спортзале. При этом готов взять на себя ответственность за проведение игры. На правах профессионального футболиста Павел, при необходимости, проинструктирует всех потенциальных участников. Ведь в «Бутырке» многие хотят сыграть…

А вот Кокорин сказал, что на поле точно не выйдет. У него нога была перебинтована в области колена, когда мы виделись. Обострилась старая травма… Врачи СИЗО оказывают Саше медицинскую помощь, разработали целую реабилитационную программу. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла ситуацию под контроль.

«В ДВОРИКАХ НЕ ХВАТАЕТ ТУРНИКОВ»

- Расскажите подробнее, что прописали медики Александру.

- Это лечебно-оздоровительная физкультура, которую можно выполнять в камере. Кроме того, в СИЗО есть велотренажер, на котором Кокорин выполняет комплекс упражнений.

- Сообщалось, что футболисты просили установить в прогулочной зоне турники или брусья для подтягивания.

- Верно. Такие просьбы были. Турники есть не во всех прогулочных двориках. Тюрьма-то достаточно старая. Но в рамках ремонтных мероприятий ситуацию можно исправить. На данный момент, так как арестанты гуляют в разных зонах, не всегда получается позаниматься на турнике.

- О чем еще просили ребята?

- Мамаев просил почаще водить его в храм. У него в камере установлен целый иконостас. Сокамерник у него тоже верующий. У них нет конфликтов. Они вместе занимаются спортом, посещают церковь.

«РАЗ ЛЮДИ СИДЯТ, ИХ ДЕЛА ДОЛЖНЫ РАССЛЕДОВАТЬСЯ»

- Часто ли следствие так затягивается, как в случае с Мамаевым и Кокориным?

- К сожалению, достаточно часто. Формальные причины, почему это происходит, понятны. Из-за нехватки следователей, слишком большого количества уголовных дел… Но это не должно являться поводом для продления меры пресечения. Мы совместно с прокуратурой Москвы часто обращаем на это внимание. Приводим случаи, когда люди по несколько месяцев не видят следователя, оставаясь в СИЗО.

Бывает, обвиняемый встречает следователя только в здании суда, в момент продления меры пресечения. Это не дело. Раз люди сидят, их дела должны расследоваться. Закон говорит о том, что человека в таком случае нельзя содержаться под стражей. Можно же отправить его под домашний арест.

- По какой причине затягивается дело Мамаева и Кокорина?

- Делом занимается целая группа следователей, все факты установлены, свидетели допрошены. Мне кажется, процесс должен быть ускорен. Тем более, при таком высоком общественном внимании…

Я, кстати, скоро снова собираюсь посетить «Бутырку». Один из подследственных объявил голодовку в ситуации похожей на ту, в которой оказались Мамаев и Кокорин.