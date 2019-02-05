Михаил Прокопец: Кокорин может сыграть с «Фенербахче», но я в это не верю

Известный спортивный юрист разобрал различные сценарии развития ситуации с футбольными узниками «Бутырки».
- 8 февраля у Кокорина и Мамаева заканчивается срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу, а 12-го «Зенит» проведет выездной матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Кокорин в заявке присутствует. Теоретически он может поехать с командой в Стамбул?
- Если Александра выпустят из СИЗО и не наложат дополнительные ограничения, например, подписку о невыезде, то сможет. Само по себе возбуждение уголовного дела не подразумевает запрета на пересечение границы.
- Кокорин сдал свой загранпаспорт в суд. Как он сможет его вернуть?
- По запросу. Он сдал документ как доказательство того, что не собирается скрываться от следствия. Все будет зависеть от условий, при которых его выпустят. Если Александр выйдет с условием пребывания по месту прописки - это одно. Если без ограничений - то ему вернут паспорт.
Впрочем, следствие уже подало ходатайство о том, чтобы ребятам продлили меру пресечения на два месяца.
- Это же не значит, что ее обязательно продлят.
- Не значит. Но по статистике, суд удовлетворяет 99 процентов запросов следствия. Так что участие Кокорина в матче с «Фенербахче», даже в качестве запасного, - чистая теория.
- Вы допускаете подобное?
- Нет, не верю.