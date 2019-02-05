У Роналду и Неймара день рождения. Вы не поверите, но у них много общего

Футбол 05 февраля 2019 18:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» - нашел параллели между Криштиану Роналду и Неймаром. Вы будете в шоке!

Роналду исполнилось сегодня 34 года. На данный момент он форвард «Ювентуса» и лучший бомбардир чемпионата Италии. Неймару только 27. «ПСЖ» пока обходится без него, у бразильца травма и он пропустил важные игры в ЛЧ против «Манчестер Юнайтед».

ГОВОРЯТ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Роналду португалец, а Неймар – бразилец. В обеих странах люди разговаривают на португальском. Все благодаря истории. Португальцы начали колонизацию Бразилии 15-м веке, страна получила независимость только в 1825 году после нескольких войн.

ЕЩЕ И ОДНОФАМИЛЬЦЫ

У португалоговорящих сложные фамилии – все ее части пишутся раздельно, но на русском соединяются дефисами. И Криштиану и Неймар имеют одну и ту же часть фамилии. У первого Сантуш (Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру), у второго на национальный манер – Сантос (Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор).

ВЫИГРЫВАЛИ ПРЕМИЮ ПУШКАША

Роналду сделал это раньше. Португалец получил самую первую премию, в декабре 2009-го. Тогда ФИФА признала его гол «Порту» за «Манчестер Юнайтед» (1:0) в Лиге чемпионов самым красивым в году. В первый раз номинантов на гол было много и за Криштиану проголосовали всего 17,68% респондентов. Этого хватило для победы.



Неймар взял аналогичный приз спустя два года. Еще выступая за «Сантос» он положил сумасшедший гол в ворота «Фламенго» (4:5) в чемпионате Бразилии. За гол проголосовали 34% опрошенных.



АМБАССАДОРЫ ОДНОГО БРЕНДА

Роналду и Неймар представляют Nike. Но есть несколько важных отличий. Криштиану заключил с брендом пожизненный контракт еще в 2016 году. По разным данным, спонсорская сумма может достигать до миллиарда долларов. А вообще португалец сотрудничает с Nike с 2003-го. В мире только два пожизненных амбассадора Nike – еще Леброн Джеймс.

У Неймара все чуть попроще. Он тоже посол вышеуказанного бренда и уже помог «ПСЖ». После переезда в Париж компания Nike стала платить клубу в два раза больше спонсорских денег – платеж увеличился с миллионов евро в год до 60. Кроме того у Неймара класса бонусная программа: если он выиграет «Золотой мяч», бренд заплатит ему дополнительно миллион евро.

ПРОКАЛЫВАЛИ УШИ

Даже оба уха. Помните как Криштиану бегал с пластырями на ушах за «МЮ» и сборную Португалии? Смешно, но такая ностальгия. Неймар тоже проколол уши довольно рано, но в отличие от Роналду еще и капитально забился. Оба до сих пор ходят с пробитыми ушами в обычной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Proud 👍👌👏 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 3 Янв 2019 в 9:51 PST

Правда у Неймара дырок еще больше – по четыре в каждом ухе.

ИГРАЛИ С ДИ МАРИЕЙ

Роналду застал Анхеля Ди Марию в «Реале» - тогда аргентина привезли в Мадрид из «Бенфики» в статусе восходящей звезды. На фоне крутых партнеров Анхель со временем поник, уехал в «Манчестер Юнайтед», а оттуда – в «ПСЖ». Сейчас Ди Мария отлично справляется с ролью лидера. Его значимость для команды особенно выросла после травмы Неймара.

И УХОДИЛИ ОТ НАЛОГОВ

Кто из звезд, игравших в Испании, этого не делал? Роналду годами не платил налоги в испанскую казну и доигрался до угрозы в 8 лет тюрьмы. В декабре футболист признал ошибку и пообещал выплатить 19 миллионов евро. Несмотря на уплату долга условный срок футболист все-таки получил (23 месяца).

Неймар тоже не считался с испанским законодательством. В 2017 году ему даже выписали миллионный штраф, который форвард исправно оплатил. К тому же до сих пор идут разбирательства по делу о переходе Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013-м. Трансфер до сих пор считается грязным: деньги от «Барселоны» получили не все участники сделки.

КАПИТАНЫ СБОРНЫХ

Самые звездные игроки в своих национальных сборных носят капитанские повязки. Правильно это или нет – не нам судить, но Роналду победил с командой на Евро-2016, а Неймар на уровне сборных пока не достиг ничего. Но справедливости ради бразильцу постоянно достается во время больших турниров: его сломали на двух последних ЧМ.

ОБА КАТАЛИ НА AUDI R8

Роналду очень любит немецкий автопром. И Audi один из его любимых брендов. Неймар не очень жалует немцев, но свою Audi R8 он купил в один год с Криштиану. Обе машины – с мягким складывающимся верхом, обе – белого цвета и в максимальных комплектациях.