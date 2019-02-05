«Марибор» прервал победную серию «Спартака» в 2019 году

Футбол 05 февраля 2019 19:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

«Спартак» в третий раз за полтора года сыграл вничью 1:1 с «Марибором». Единственный мяч в составе красно-белых на счету Мельгарехо.

Возвращение Боккетти и Фернандо

Олег Кононов продолжает наигрывать состав, который вполне можно назвать основным в первых весенних матчах сезона. Конечно, изменения возможны, ведь Сальваторе Боккетти и Фернандо вылечились от травм и занимаются наравне с партнерами, то есть без каких-либо ограничений. Времени набрать форму и убедить Кононова в своих способностях у них достаточно – до ближайшего официального матча против «Краснодара» почти месяц. Оба попали в заявку на матч и появились на поле во втором тайме.

Разве что в воротах вместо ожидаемого Александра Селихова оказался его тезка Максименко, да в пару Денису Глушакову наставник отрядил Аяза Гулиева, а не Романа Зобнина.

Соперником «Спартака» стал небезызвестный «Марибор», две ничьи с которым в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18 не позволили москвичам преодолеть групповой этап.

Глушаков берет объемом работы

Кононов ставит своим подопечным довольно сложный футбол. Команда должна действовать компактно и слаженно, а для этого требуется постоянная практика и наличие наигранных связок. Пока в сегодняшнем «Спартаке» их особо не видно. Начало встречи стало продолжением выступления на турнире в Дохе и принесло красивый гол – Зе Луиш пяткой отбросил мяч сместившемуся с фланга в центр Лоренсо Мельгарехо, и парагваец точным ударом в ближний угол открыл счет.

Но в дальнейшем «Спартак» утратил первоначальный задор, довольно быстро пропустил ответный мяч (сын легендарного по словенским меркам Златко Заховича Лука ушел от Айртона и Глушакова, после чего был сбит в штрафной Георгием Джикией) и до конца тайма соперника ни в чем особо не превосходил.

В первые 45 минут лучшим в составе москвичей был как раз Глушаков, пахавший от штрафной до штрафной. Он и в отборе был активен, и в атаке, а особенно запомнился двумя рывками на чужую половину поля с целью перехвата. Когда партнеры поддерживают Дениса и перекрывают возможные варианты продолжения атаки, защитникам не остается ничего иного, кроме как вынести мяч подальше. Если Глушаков не успевает накрыть их раньше.

Впрочем, в опорной зоне, несмотря на активность Глушакова и его напарника Гулиева (Аяз выполняет примерно аналогичные функции, но с меньшей интенсивностью и без риска совершить потерю), словенцы довольно уверенно держали мяч и нанесли несколько опасных ударов. Все-таки тактической выучки и умения правильно выбрать позицию этим футболистам не хватает. Отсюда и желтая карточка Гулиева, полученная за срыв атаки. Во втором тайме их место на поле заняли Зобнин и Фернандо.

60′ Фернандо играет впервые в этом году! На сборах в Дубае и Дохе он работал по индивидуальной программе.#КрасноБелыеСборы 🇹🇷 #СпартакМарибор – 1:1 pic.twitter.com/tfHfsOp93A — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 февраля 2019 г.

Ханнизависимость

В перерыве Кононов провел шесть замен, поменяв половину полевых игроков. Пока спартаковцы привыкали к новой расстановке 4-5-1 (вместо Зе Луиша вышел Александр Ташаев, и Ханни ушел в центр), соперники едва не поразили ворота Селихова. Фернандо и Зобнин не уследили за поддержавшим атаку по центру Заховичем, и тот чудом не попал в ворота метров с восьми.

Зато и впереди москвичи во втором тайме стали действовать интереснее. Больше контролировали мяч и чаще доставляли его в штрафную. Несмотря на товарищеский статус, встреча получилась довольно жесткой и эмоциональной, причем с обеих сторон. Словенцам предстоит играть официальный матч уже через пару недель, и наставник Дарко Миланич дал своим футболистам почувствовать вкус серьезного футбола. До истечения часа игры он провел всего одну замену, выпустив третьего форварда Фелипе Сантоса.

Основополагающим футболистом кононовского «Спартака» становится Ханни. Неслучайно он провел на поле все 90 минут. Партнеры часто ищут его пасом и зачастую через него проходят середину поля. При этом алжирцу хватает сил для подключений в штрафную для завершающего удара. Впрочем, плотность оборонительных редутов словенцев нечасто позволяла ему беспрепятственно получать мяч и бить по воротам.

В целом, красно-белые в этой встрече не особо впечатлили, но показали вполне приличные к данному времени кондиции и хороший настрой. Да, определенные задумки Кононова видны, логичны и понятны, но пока его футболистам сложно освоить требования своего наставника. Нередко спартаковцы, переводя мяч в среднюю линию, не могли найти дальнейшего продолжения атаки и возвращали назад ближайшему партнеру. Особенно часто этим грешили крайние защитники – Айртон (во втором тайме Комбаров) и Рассказов.

Дважды спартаковцы ударами Ханни и Фернандо (со штрафного) потревожили правую от Пирича штангу, но забить не сумели и удовлетворились ничьей 1:1. В среду у «Спартака» запланирована еще одна товарищеская встреча – с «Актобе».

Спартак – Марибор – 1:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо (Зе Луиш), 5 – 1:0. Дервишевич, 15 – с пенальти – 1:1.

Спартак: Максименко (Селихов, 46), Рассказов, Джикия, Кутепов (Боккетти, 75), Айртон (Комбаров, 46), Глушаков (Зобнин, 46), Гулиев (Фернандо, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Ханни, Адриано (Мелкадзе, 70), Зе Луиш (Ташаев, 46).

Марибор: Пирич, Шулер (Райчевич, 81), Вилер, Ивкович, Клинар (Милец, 72), Крецу (Пихлер, 67), Хотич, Дервишевич (Врховец, 67), Крамарич (Сантос, 46), Захович (Таварес, 67), Млакар (Жугель, 67).

Предупреждения: Крамарич, 29. Гулиев, 37. Млакар, 39. Ханни, 62. Крецу, 63. Милец, 78. Комбаров, 86.

5 февраля. Белек, Турция.