Валерий Гладилин: Ханни и Айртон понравились

Футбол 05 февраля 2019 21:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Бывший тренер «Спартака» поделился впечатлениями от контрольного матча с «Марибором».

- Игра предоставила массу полезной информации. Видно, что Олег Кононов пробует разные варианты. И в нападении, и в обороне.

- В первом тайме играли с двумя нападающими, в более атакующем ключе. Что-то получалось, что-то нет, все-таки нагрузки. Но этот состав был процентов на 90 приближен к оптимальному. Весной может добавиться разве что Самюэль Жиго. Если успеет набрать кондиции.

- Кого по матчу с «Марибором» выделите?

- Ханни и Айртон понравились. Но в целом никто не выпадал. Просто не хватало свежести. Зато грубых просчетов не было. За исключением эпизода с пенальти, когда Георгий Джикия пошел в подкат. И оба вратаря сыграли хорошо.

Еще отмечу тактику второго тайма - с одним нападающим. Эта схема лучше отработана, еще на турнире в Дохе. Однако полного взаимопонимания между Денисом Глушаковым, Аязом Гулиевым и группой атаки пока нет. Идет притирка.

- В Дохе «Спартак» забивал голы пачками, «Марибор» огорчили только раз. Не настораживает?

- Там был турнир, а сейчас ведется целенаправленная подготовка к чемпионату, команда под нагрузкой. Поэтому результат и, тем более, количество забитых голов не играют роли. Меня игра «Спартака» на этой стадии сборов полностью устроила.