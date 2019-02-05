Сергей Жорин: Вряд ли Денис согласится с размером алиментов

Футбол 05 февраля 2019 22:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Адвокат Дарьи Глушаковой высказался о судебном вердикте.

- Дарья, как и любая мама, очень хотела, чтобы дети остались с ней. Мы собрали очень много документов: справки с места учебы, из спортивных секций, медицинские заключения, мнения экспертов, 4 февраля на заседании присутствовала врач семьи Глушаковых. Но потом мы с удивлением узнали, что Денис сам отказался от борьбы за дочек, а также от взыскания алиментов с Дарьи.

- Но сам он алименты платить будет.

- Это был второй важный момент заседания. Когда они жили вместе, дети привыкли к определенному уровню комфорта, отдыха, питания, медицинского обеспечения.

- Правда, что Денис предлагал перечислять ежемесячно 300 тысяч рублей?

- Это прозвучало уже во вторник. Раньше же предлагались совсем смехотворные суммы – 20, 50 тысяч рублей…

Мы предоставили все финансовые документы и попросили сделать все по закону – чтобы Денис перечислял треть своих заработков. Цифры, к сожалению, я вам раскрыть не смогу. Но это, конечно, гораздо больше 300 тысяч рублей. Суд все изучил, выяснил мнение оппонентов и согласился с нашими предложениями.

- Размер алиментов изменится только 26 сентября 2029 года, когда Валерии исполнится 18?

- Да, тогда сумма уменьшится до четверти заработка. Произойдет корректировка и после завершения Денисом карьеры. Он же наверняка будет зарабатывать меньше.

- Еще одним вопросом был раздел имущества – домов и квартир, нажитых в браке.

- Это будет другой процесс. Но нам, к счастью, удается своевременно выявлять все хитрости и уловки противоположной стороны. Суд с нами согласился, принял новое исковое заявление по дому, который Денис переоформил на маму и выставил на продажу. Потом, правда, отказался от этой затеи. В любом случае, уверен, все будет по закону.

- Брак Дарьи и Дениса окончательно расторгнут?

- У сторон есть право обжаловать решение. Но мы, как вы понимаете, этого делать не будем. Предположу, что и Дениса устроило решение. А вот с размером алиментов он вряд ли согласится.