Роланд Гиголаев: Президент «Анжи» потерялся

29-летний полузащитник махачкалинского клуба рассказал о ходе подготовки к сезону.
– В РПЛ только «Анжи» до сих пор не выезжал за границу. Вы провели первый сбор в Кисловодске, на второй должны были лететь в Турцию, но остались на том же месте.
– Вы же наверняка знаете о финансовой ситуации в клубе. Да, руководители говорили, что второй и третий сбор проведем в Турции. Но пока мы в Кисловодске. Хорошо, что вообще тренируемся, играем товарищеские матчи. Слава богу, команду не распустили.
– Так и останетесь в Кисловодске до конца сборов?
– Думаю, мы и во время весенней части сезона будем здесь базироваться.
– Осенью команда, в основном, тренировалась в Подольске.
– Туда точно не вернемся.
– И как настроение в команде? Многие лидеры ушли, «Анжи» запрещено регистрировать новичков…
– Будут и другие потери. Но все, конечно, не уйдут. Команда доиграет сезон в ослабленном составе.
– Что с погашением долгов? Совсем ничего не платят?
– РФС нам что-то перечислил. Какие-то копейки – что называется, на карманные расходы. Но это было еще до нового года. Обещания, которые давались в декабре, не выполнены.
– Когда последний раз команда встречалась с руководством?
– Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил.
– Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти?
– Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает.
– Что говорит главный тренер «Анжи» Магомед Адиев?
– А что он может сказать? Он делает все, чтобы мы не падали духом, продолжали тренироваться. Пока ему удается сохранить коллектив.
– С кем проводите спарринги в Кисловодске?
– С дублем «Ахмата», командами из низших российских лиг. Для нас контрольные матчи – отдушина. Появляется возможность хотя бы на пару часов забыть этот ад и поиграть в футбол.
– На сборах над чем в основном работаете?
– Делаем упор на физподготовку. Бегаем в местном парке. В Кисловодске, кстати, тренируются легкоатлеты, здесь хорошо дышится, кислород.
– Парк общественный?
– Да. Называется «Долина роз», может, вы слышали. Это достопримечательность Кисловодска. Я здесь и с другими командами тренировался.
– Местные жители знают о том, что в городе базируется клуб РПЛ?
– Особого интереса не заметил. Так, дети иногда приходят вечером посмотреть тренировку.
– Можно назвать проведение зимних сборов в Кисловодске экстримом по меркам РПЛ?
– Да нет. Условия нормальные. Если бы финансы не пели романсы, мы бы ни на что не жаловался. Какая разница – Турция или Кисловодск? Я сюда и с «Аланией» приезжал, и с «Амкаром». К вечеру прохладно, конечно. Поле чуть-чуть замерзшее. Но экстремальными условия не назовешь.
– Вам «везет» на проблемные клубы: в Польше задерживали зарплату, в «Алании», «Амкар» вообще развалился, теперь на ладан дышит «Анжи». Карма?
– В «Рухе» действительно были проблемы. «Амкар» лично со мной рассчитался полностью. В «Алании» тоже почти ничего не потерял. А вот такого, как в «Анжи», нигде не встречал. Не знаю, чего ждать. Скажу откровенно: если бы сейчас позвали в другую команду, ушел бы.
– Тимур Жамалетдинов этой зимой ушел из ЦСКА в аренду в «Лех». С чем ему предстоит столкнуться в Польше?
– У «Леха» классный стадион, много болельщиков. И чемпионат в Польше – крепкий. Но там не носятся с легионерами, как в России. Так что Тимуру придется быть на голову сильнее местных футболистов, чтобы получать игровое время. Думаю, это хороший вызов в его возрасте.
А еще Польша – отличная страна в бытовом плане. К русским там неплохо относятся.
– Вы уверены?
– Молодежь очень доброжелательная. Если и есть какое-то предубеждение к русским, то у старшего поколения, кто застал времена СССР.