Роланд Гиголаев: Президент «Анжи» потерялся

Футбол 06 февраля 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

29-летний полузащитник махачкалинского клуба рассказал о ходе подготовки к сезону.

«РФС ПЕРЕЧИСЛИЛ КОПЕЙКИ. НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ»

– В РПЛ только «Анжи» до сих пор не выезжал за границу. Вы провели первый сбор в Кисловодске, на второй должны были лететь в Турцию, но остались на том же месте.

– Вы же наверняка знаете о финансовой ситуации в клубе. Да, руководители говорили, что второй и третий сбор проведем в Турции. Но пока мы в Кисловодске. Хорошо, что вообще тренируемся, играем товарищеские матчи. Слава богу, команду не распустили.

– Так и останетесь в Кисловодске до конца сборов?

– Думаю, мы и во время весенней части сезона будем здесь базироваться.

– Осенью команда, в основном, тренировалась в Подольске.

– Туда точно не вернемся.

– И как настроение в команде? Многие лидеры ушли, «Анжи» запрещено регистрировать новичков…

– Будут и другие потери. Но все, конечно, не уйдут. Команда доиграет сезон в ослабленном составе.

– Что с погашением долгов? Совсем ничего не платят?

– РФС нам что-то перечислил. Какие-то копейки – что называется, на карманные расходы. Но это было еще до нового года. Обещания, которые давались в декабре, не выполнены.

«НЕ МОЖЕМ ДОЗВОНИТЬСЯ КАДИЕВУ»

– Когда последний раз команда встречалась с руководством?

– Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил.

– Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти?

– Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает.

– Что говорит главный тренер «Анжи» Магомед Адиев?

– А что он может сказать? Он делает все, чтобы мы не падали духом, продолжали тренироваться. Пока ему удается сохранить коллектив.

«РАЗНИЦА МЕЖДУ КИСЛОВОДСКОМ И ТУРЦИЕЙ НЕБОЛЬШАЯ»

– С кем проводите спарринги в Кисловодске?

– С дублем «Ахмата», командами из низших российских лиг. Для нас контрольные матчи – отдушина. Появляется возможность хотя бы на пару часов забыть этот ад и поиграть в футбол.

– На сборах над чем в основном работаете?

– Делаем упор на физподготовку. Бегаем в местном парке. В Кисловодске, кстати, тренируются легкоатлеты, здесь хорошо дышится, кислород.

– Парк общественный?

– Да. Называется «Долина роз», может, вы слышали. Это достопримечательность Кисловодска. Я здесь и с другими командами тренировался.

– Местные жители знают о том, что в городе базируется клуб РПЛ?

– Особого интереса не заметил. Так, дети иногда приходят вечером посмотреть тренировку.

– Можно назвать проведение зимних сборов в Кисловодске экстримом по меркам РПЛ?

– Да нет. Условия нормальные. Если бы финансы не пели романсы, мы бы ни на что не жаловался. Какая разница – Турция или Кисловодск? Я сюда и с «Аланией» приезжал, и с «Амкаром». К вечеру прохладно, конечно. Поле чуть-чуть замерзшее. Но экстремальными условия не назовешь.

«ЖАМАЛЕТДИНОВ ПЕРЕШЕЛ В ХОРОШИЙ ЧЕМПИОНАТ»

– Вам «везет» на проблемные клубы: в Польше задерживали зарплату, в «Алании», «Амкар» вообще развалился, теперь на ладан дышит «Анжи». Карма?

– В «Рухе» действительно были проблемы. «Амкар» лично со мной рассчитался полностью. В «Алании» тоже почти ничего не потерял. А вот такого, как в «Анжи», нигде не встречал. Не знаю, чего ждать. Скажу откровенно: если бы сейчас позвали в другую команду, ушел бы.

– Тимур Жамалетдинов этой зимой ушел из ЦСКА в аренду в «Лех». С чем ему предстоит столкнуться в Польше?

– У «Леха» классный стадион, много болельщиков. И чемпионат в Польше – крепкий. Но там не носятся с легионерами, как в России. Так что Тимуру придется быть на голову сильнее местных футболистов, чтобы получать игровое время. Думаю, это хороший вызов в его возрасте.

А еще Польша – отличная страна в бытовом плане. К русским там неплохо относятся.

– Вы уверены?

– Молодежь очень доброжелательная. Если и есть какое-то предубеждение к русским, то у старшего поколения, кто застал времена СССР.