Адвокат Сергей Жорин: Это – показательный процесс: Кокорин с Мамаевым – не рецидивисты

Футбол 06 февраля 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Тверской районный суд Москвы продлил пребывание Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО до 8 апреля. За комментариями мы обратились к известному адвокату Сергею Жорину.

Напомним, что случилось. После бессонной ночи, выйдя из стриптиз-клуба, на парковке перед гостиницей «Пекин» Александр Кокорин, Павел Мамаев вместе с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким избили ногами Виталия Соловчука, водителя телеведущей Первого каналота Ольги Ушаковой. Около 9 часов утра они же в столичном кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице напали на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

– Получается, что подозреваемые проведут в СИЗО почти полгода. Это – нормальная практика? – вопрос Сергею Жорину.

– Это было предсказуемо. К моему большому сожалению. Как мне казалось, необходимости брать их под стражу не было изначально. По аналогичным делам многие ходят под подпиской о невыезде, находятся под домашним арестом либо находятся под залогом. Все же понимают, что они – не рецидивисты какие-нибудь. Очевидно, что это – показательный процесс.

– А в чем его смысл?

– Возможно, он должен отвлечь общество от каких-то проблем. Чтобы люди злились не только на отдельные реформы, но и радовались, что богатые тоже плачут. Такая некая отдушина получилась. Вот они футболисты, и посмотрите, как им плохо.

– Вы подозреваемым симпатизируете?

– Ни в коем случае! Я не являюсь их поклонником, не оправдываю их и не участвую в этом деле. Закон для всех должен работать одинаково. Вот диджеяГуфа избили, и уже известно, кто это сделал. Но участковый пришел, позвонил в дверь предполагаемого преступника и, когда тот не открыл, отказал в возбуждении уголовного дела. Потому, что дверь не открыли! Понимаете?

– Да.

– Вот и получается: попадет человек в тюрьму или нет, не зависит напрямую от законов.

– Заседание суда вела Ольга Затомская, известная по процессам с Борисом Немцовым иСергеем Удальцовым. Ее считают «проводником» чужих мыслей. Вы сталкивались с ней на процессах?

– Нет. Говорить о независимости судов не приходится. Хотя там работает много порядочных профессионалов. Мы же понимаем, что решения поэтому и подобным делам принимаются в других местах. И высказывать претензии конкретному судье не совсем правильно. Сейчас, к сожалению, такое время, когда суды должны играть по правилам или судьям нужно увольняться. Но мало кто захочет потерять работу из-за того, что не может выполнить поставленную задачу. Каждый выбирает свой путь.