Кононов наиграл связку Роша – Глушенков. «Спартак» не смог обыграть «Актобе»

Футбол 06 февраля 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Две передачи Роши на Глушенкова принесли красно-белым два забитых мяча, но усилия партнеров свел на нет молодой вратарь Шитов.

Решающий матч для молодежи

Многие удивились, увидев, что красно-белые решили провести за два дня товарищеских матча. Во вторник спартаковцы сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а в среду сразились с «Актобе». Эта встреча понадобилась главному тренеру москвичей Олегу Кононову, чтобы задействовать все имеющихся в распоряжении футболистов. Кроме того, эта игра должна стать решающей для молодых игроков. По ее итогам Кононов обещал определиться с теми, кто отправится на четвертый сбор. Остальные вернутся в распоряжение дубля или молодежки.

Таким образом, в стартовом составе появились те, кто днем ранее имел мало игрового времени и группа молодых парней. Отсюда Антон Шитов в воротах, Леонид Миронов в центре обороны, Павел Маслов – справа от него. В средней линии и нападении появились Максим Глушенков, Михаил Игнатов, Георгий Мелкадзе и выздоровевший Педро Роша. Мегаэкспериментальный состав, который в таком сочетании мы не увидим, наверное, больше никогда.

Дубль Глушенкова и два эпик фэйла Шитова

В первом тайме «Спартак» играл против ветра, настолько сильного, что дважды Шитов, выбивая мяч, не смог добить даже до центральной линии. Этот ветер сыграл с вратарем плохую шутку, когда Патрик Малецки сделал высокую подачу от углового флага и неожиданно закрутил мяч в дальнюю «девятку». Этот гол сбил молодого кипера, и через несколько минут от совершил чудовищную ошибку, выкатив мяч под удар все тому же Малецкому, который отправил мяч в пустые ворота. Антону, видимо, придется вернуться в расположение дубля.

Кто по-настоящему понравился, так это атакующее трио красно-белых. С Рошей и Глушенковым все понятно. Оба они отметились двумя результативными действиями. Бразилец находил в центре штрафной молодого россиянина, и тот уверенно реализовал свои моменты. Особенно здорово он действовал в первом случае – первым касанием принял фланговую передачу, а вторым – отправил его от штанги в ворота.

Также очень прилично сыграл Мелкадзе, от которого, несмотря на отсутствие результативных действия, была наибольшая угроза воротам соперника. Он действовал по всему фронту атаки, периодически опускался вглубь, здорово тащил мяч вперед, комбинировал с партнерами, действовал в перехвате и пару раз сделал классные проникающие передачи в штрафную. Его действиями Кононов должен быть доволен.

Пушка Глушакова, травма Мельгарехо

В перерыве Кононов, получив достаточно информации, заменил всех 11 игроков. Наряду с капитаном Денисом Глушаковым и Ильюй Кутеповым на поле появились совсем молодые пацаны вроде вратаря Артема Поплевченкова, Ильи Гапонова, Даниила Полубояринова и Данилы Прошлякова. В первые 15 минут игра «Спартака» совсем разладилась, но главная неприятность – травма Лоренсо Мельгарехо. Маслову на 59-й минуте пришлось вернуться на газон.

Адаптировавшись к условиям, новая группа спартаковцев завладела преимуществом и создала несколько хороших моментов. Прошляков опасно пробил в штангу, четырежды расчехлял пушку Глушаков (и трижды был точен), но на последнем рубеже у казахов был надежен Игорь Трофимец. Таким образом, во втором тайме «Спартак» не забил и завершил встречу вничью, дав Кононову много пищи для размышлений. К каким выводам придет 52-летний специалист, мы узнаем уже в ближайшее время.

«Спартак» – «Актобе» – 2:2 (2:2)

Голы: Глушенков (Роша), 17 – 1:0. Малецки, 26 – 1:1. Малецки, 33 – 1:2. Глушенков (Роша), 37 – 2:2

«Спартак»: Шитов (Поплевченков, 46), Маслов (Айртон, 46), Миронов (Гапонов, 46), Боккетти (Кутепов, 46), Комбаров (Мельгарехо, 46. Маслов, 58), Зобнин (к) (Глушаков, 46), Гулиев (Умяров, 46), Глушенков (Полубояринов, 46), Педро Роша (Ломовицкий, 46), Игнатов (Ташаев, 46), Мелкадзе (Прошляков, 46)

«Актобе»: Нарзикулов (Трофимец, 46), Симчевич (к), Жумагали, Коробкин (Волков, 71), Миличевич, Радин (Ажимов, 75), Малецки (Куксин, 60), Саулет (Темирхан, 85), Марьянович (Жасанов, 82), Какимов, Айымбетов (Батырханов, 79)

Предупреждения: Боккетти, 25. Миличевич, 29. Коробкин, 53

Судья: Турбин