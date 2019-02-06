Борис Игнатьев: Смолов должен доказать свое лидерство

Футбол 06 февраля 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Победу «Краснодара» в контрольном матче с «Локомотивом» (1:0) прокомментировал заслуженный тренер России Борис Игнатьев.

– Давать объективную оценку матча можно только по первому тайму, когда обе команды вышли в составах, близких к оптимальным. Соперники показали примерно равную игру.

По-настоящему голевых моментов было немного. Можно вспомнить выход Гжегоша Крыховяка и его пас на Федора Смолова. Правда, последний увлекся ложными замахами и не забил. Надеюсь, Федор вновь заиграет так, как он умеет. Да, Смолов после чемпионата мира немного потерял уверенность, но главный тренер «Локо» Юрий Семин с пониманием относится к ситуации, проявляет терпение, продолжает доверять место в составе. Сегодня он проделал большой объем работы и очень старался. Ему не хватает только той агрессии, которую он показывал до чемпионата мира, играя за «Краснодар». Но тогда краснодарцы строили вокруг Федора всю игру. В «Локомотиве» он сам должен завоевать доверие партнеров и стать таким же лидером.

В отчетной встрече краснодарцы были чуть быстрее. Это легко объяснимо. Команда уже вышла на финишную прямую в подготовке, и она сейчас близка к идеальной. Им же 14 февраля играть матч Кубка Европы против «Байера». Они лучше ориентировались в игровых эпизодах, опережали соперника. У «Локомотива» же есть больше трех недель до возобновления чемпионата России. Подопечные Семина постепенно набирают объем тренировочной работы.

Отмечу, что и «Локо», и «Краснодар», похоже готовятся по-новому играть в обороне – используя высокий прессинг. Команды пытаются заставить ошибаться соперника на его половине поля.

После перерыва игра стала более открытой, изменилось отношение соперников к игровым эпизодам. «Локо» сделал в перерыве три замены, потом – еще две. «Краснодар» тоже поменял состав почти наполовину. Из вышедших на замену выделю Ивана Игнатьева, который был активен и забил единственный гол в матче.

Также у краснодарцев отмечу новичка команды Кристофера Олссона. Очень добротный дисциплинированный игрок середины поля. Он умеет обороняться и, естественно, обладает серьезным уровнем мастерства. Думаю, «Краснодару» Олссон поможет.

По игре можно сделать обнадеживающие выводы. Даже сейчас команды находятся в таком состоянии, чтобы радовать болельщиков и не ссылаться на «весенний» футбол, когда много бездумной беготни и мало хорошей работы с мячом.