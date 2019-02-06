Берегите женщин! Новичок «Енисея» проходит в Норвегии по делу об изнасиловании

Сенегальский защитник Бабакар Сарр трижды попадал в суд по обвинениям в сексуальных преступлениях.
Красноярский «Енисей», замыкающий турнирную таблицу чемпионата России, активно ищет усиления. В последние дни красно-синие объявили о появлении четверых новичков. Вслед за украинским защитником Олегом Данченко из донецкого «Шахтера» команду пополнили нападающий Александр Соболев из «Крыльев Советов» (оба на правах аренды), полузащитник Арсен Хубулов и сенегальский защитник Бабакар Сарр. Двое последних расторгли контракты со своими клубами («Эрзурумспором» и «Мольде», соответственно) и достались львам на правах свободных агентов.
Но не факт, что африканец вообще сможет провести хотя бы один официальный матч в новой команде – в Норвегии, откуда он приехал, его обвиняют в совершении уголовного преступления.
«Енисей», по традиции, весело представил каждого из новичков. Для Сарра клуб сделал ролик, представив футболиста под известную песню Шакиры «Waka Waka (This Time for Africa)», написанную к ЧМ-2010 в ЮАР.
Сенегальский футболист норвежского "Мельде" Бабакар Сарр продолжит карьеру в "Енисее"!— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 февраля 2019 г.
Добро пожаловать в "Енисей"! Bienvenue chez "Enisey"! pic.twitter.com/g1Uef3kCgI
«Сарр — универсальный игрок обороны, который может сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Благодаря высокому росту (189 см) он эффективно играет на стандартах, — так описывает достоинства новичка клубная пресс-служба и заключает, — добро пожаловать в «Енисей»! Bienvenue chez «Enisey»!
15 февраля Бабакару исполнится 28 лет. Он родился в городе-миллионере Дакаре, но профессиональную карьеру начал в исландском «Селфоссе», скатался в аренду во французскую «Бастию», а затем переехал в Норвегию. Здесь он выступал «Старт» и «Согндал» (оба клуба новый сезон начнут во второй лиге, но в его времена выступали в элите) и в конце концов дорос до «Мольде», где играл у Уле-Гунара Сульшера роль основного центрального защитника.
За 2,5 года он провел за «Мольде» 79 матчей, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. В 2018 году вместе с одноклубниками стал серебряным призером чемпионата Норвегии (он проводится по система «весна-осень»), а уже в январе по взаимному согласию сторон расторг со своим работодателем контракт и с тех пор искал себе новую команду.
А 6 февраля российские СМИ обратили внимание на статью, написанную в норвежском интернет-издании Nettavisen еще 23 января. Из нее следует, что биография новичка «Енисея» отнюдь не кристальная, и через неделю в Норвегии его ждет суд по делу об изнасиловании. Повестка выписана на 14 февраля, то есть заседание пройдет в отмечаемый по всему миру день Святого Валентина. Такая горькая ирония судьбы.
Заголовок статьи «Бабакар Сарр обвиняется в новом изнасиловании» четко дает понять, что: а) это не первое обвинение футболиста в сексуальном преступлении; б) в Норвегии о футболисте и предыдущем инциденте с его участием наслышаны уже многие. В противном случае авторы придумали бы более кликабельный заголовок.
По утверждению издания, защитник уже второй раз обвинен по ст. 292 Уголовного кодекса Норвегии за то, что заставил женщину вступить в половую связь против ее воли. «Могу подтвердить, что в Осло это новое дело об изнасиловании, — прокомментировал ситуацию государственный обвинитель Мере-ог-Ромсдале Ингвильд Торн Нордхайм и добавил, — дело расследуется».
История, согласно официальной версии, следующая. В ноябре 2018 года Сарр, находясь в компании другого мужчины (его имя не раскрывается, известно лишь, что речь о футболисте) и двух женщин в отеле в Осло, совершил противоправные действия сексуального характера в отношении одной из них.
После происшествия женщина написала заявление в полицию, и 26 ноября Сарру было предъявлено официальное обвинение, после чего он целых 12 часов отвечал на вопросы следователей. Судя по всему, он был достаточно убедителен, а убедительных доказательств его вины пострадавшая так и не предоставила.
По утверждениям его адвоката Метте Ивонн Ларсен (между прочим, она женщина, которая вряд ли взялась бы защищать насильника, тем более в такой стране, как Норвегия), дело было прекращено еще в декабре. По ее словам, футболист не стал отказываться от факта соития, но убежден, что все происходило добровольно. Более того, он сам обвиняет 20-летнюю девушку в даче ложных показаний. «Я не знаком с обвинениями, которые он предъявляет моему клиенту», — отреагировал адвокат потерпевшей Эрле Аас Бьернстад.
Так в чем же загвоздка, если дело прекращено? А в том, что за три месяца до инцидента, в августе 2018 года, суд рассматривал аналогичные обвинения в адрес Сарра. Тогда прокуратуре не удалось собрать достаточно доказательств и убедить суд в том, что преступление имело место быть. Однако совсем от наказания футболист все же не ушел и был приговорен к штрафу в 150 тыс. норвежских крон (около 1,16 млн рублей).
«Это означает, что районный суд считает, что скорее всего он все-таки совершил изнасилование с большей вероятностью, чем – не совершил», - поясняет Nettavisen. Тем не менее, решение суда не устроило ни его, ни прокуратуру, и обе стороны подали на апелляцию. Вот по ней слушание и состоится 14 февраля, за день до дня рождения Сарра, и его присутствие, судя по всему, обязательно.
Более того, при рассмотрении августовского инцидента будут использованы доказательства по ноябрьскому делу, что предусмотрено норвежским законодательством. «Мы включим новую информацию в повестку предстоящего заседания», – подтвердил Нордхайм.
Сам футболист, как и три месяца спустя, обвинил потерпевшую во лжи. Таким образом, в обоих случаях он не только не признал своей вины, но и, напротив, утверждал, что его оклеветали.
В этом контексте разрыв контракта с «Мольде» особенно настораживает. Со стороны все выглядит так, словно футболист хотел от греха подальше покинуть Норвегию, а клуб не захотел ассоциироваться с игроком с такой подмоченной репутацией. Nettavisen называет официальный комментарий «Мольде» банальной отпиской.
«Мольде» сообщает, что клуб и Бабакар Сарр расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Это решение освобождает Бабакара от обязательств перед «Мольде» и открывает возможности для дальнейшего продолжения карьеры в другом клубе. «Мольде» хотел бы поблагодарить Бабакара за его усилия в качестве футболиста клуба, особенно в такое трудное время, как для команды, так и для него самого», - говорится в заявлении клуба.
Любопытно, что разрыв контракта и отъезд из страны иностранного гражданина не беспокоит норвежскую прокуратуру.
Также важно добавить, что, по утверждению издания, и до инцидентов в Норвегии Сарр обвинялся в насильственных действиях сексуального характера, но это, предположительно, происходило в другой стране. Идет ли речь об Исландии или Франции, где он играл, или другом государстве, где отдыхал или был проездом, не уточняется.
Интересна реакция «Енисея» на публикации в российских СМИ, подхвативших тему. В официальном твиттере клуба сначала появились фотографии Сарра с первой тренировки…
Новичок «Енисея» Бабакар Сарр провел первую тренировку с командой! pic.twitter.com/wJpuqGtcgj— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 6 февраля 2019 г.
… а затем ролик, в котором защитник на русском языке приветствует свою новую команду. И все.
6 февраля 2019 г.