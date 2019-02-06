Берегите женщин! Новичок «Енисея» проходит в Норвегии по делу об изнасиловании

Футбол 06 февраля 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Сенегальский защитник Бабакар Сарр трижды попадал в суд по обвинениям в сексуальных преступлениях.

Красноярский «Енисей», замыкающий турнирную таблицу чемпионата России, активно ищет усиления. В последние дни красно-синие объявили о появлении четверых новичков. Вслед за украинским защитником Олегом Данченко из донецкого «Шахтера» команду пополнили нападающий Александр Соболев из «Крыльев Советов» (оба на правах аренды), полузащитник Арсен Хубулов и сенегальский защитник Бабакар Сарр. Двое последних расторгли контракты со своими клубами («Эрзурумспором» и «Мольде», соответственно) и достались львам на правах свободных агентов.

Но не факт, что африканец вообще сможет провести хотя бы один официальный матч в новой команде – в Норвегии, откуда он приехал, его обвиняют в совершении уголовного преступления.

Bienvenue chez «Enisey»!

«Енисей», по традиции, весело представил каждого из новичков. Для Сарра клуб сделал ролик, представив футболиста под известную песню Шакиры «Waka Waka (This Time for Africa)», написанную к ЧМ-2010 в ЮАР.

Сенегальский футболист норвежского "Мельде" Бабакар Сарр продолжит карьеру в "Енисее"!



Добро пожаловать в "Енисей"! Bienvenue chez "Enisey"! pic.twitter.com/g1Uef3kCgI — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 февраля 2019 г.

«Сарр — универсальный игрок обороны, который может сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Благодаря высокому росту (189 см) он эффективно играет на стандартах, — так описывает достоинства новичка клубная пресс-служба и заключает, — добро пожаловать в «Енисей»! Bienvenue chez «Enisey»!

15 февраля Бабакару исполнится 28 лет. Он родился в городе-миллионере Дакаре, но профессиональную карьеру начал в исландском «Селфоссе», скатался в аренду во французскую «Бастию», а затем переехал в Норвегию. Здесь он выступал «Старт» и «Согндал» (оба клуба новый сезон начнут во второй лиге, но в его времена выступали в элите) и в конце концов дорос до «Мольде», где играл у Уле-Гунара Сульшера роль основного центрального защитника.

За 2,5 года он провел за «Мольде» 79 матчей, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. В 2018 году вместе с одноклубниками стал серебряным призером чемпионата Норвегии (он проводится по система «весна-осень»), а уже в январе по взаимному согласию сторон расторг со своим работодателем контракт и с тех пор искал себе новую команду.

12 часов допроса

А 6 февраля российские СМИ обратили внимание на статью, написанную в норвежском интернет-издании Nettavisen еще 23 января. Из нее следует, что биография новичка «Енисея» отнюдь не кристальная, и через неделю в Норвегии его ждет суд по делу об изнасиловании. Повестка выписана на 14 февраля, то есть заседание пройдет в отмечаемый по всему миру день Святого Валентина. Такая горькая ирония судьбы.

Заголовок статьи «Бабакар Сарр обвиняется в новом изнасиловании» четко дает понять, что: а) это не первое обвинение футболиста в сексуальном преступлении; б) в Норвегии о футболисте и предыдущем инциденте с его участием наслышаны уже многие. В противном случае авторы придумали бы более кликабельный заголовок.

По утверждению издания, защитник уже второй раз обвинен по ст. 292 Уголовного кодекса Норвегии за то, что заставил женщину вступить в половую связь против ее воли. «Могу подтвердить, что в Осло это новое дело об изнасиловании, — прокомментировал ситуацию государственный обвинитель Мере-ог-Ромсдале Ингвильд Торн Нордхайм и добавил, — дело расследуется».

История, согласно официальной версии, следующая. В ноябре 2018 года Сарр, находясь в компании другого мужчины (его имя не раскрывается, известно лишь, что речь о футболисте) и двух женщин в отеле в Осло, совершил противоправные действия сексуального характера в отношении одной из них.

После происшествия женщина написала заявление в полицию, и 26 ноября Сарру было предъявлено официальное обвинение, после чего он целых 12 часов отвечал на вопросы следователей. Судя по всему, он был достаточно убедителен, а убедительных доказательств его вины пострадавшая так и не предоставила.

По утверждениям его адвоката Метте Ивонн Ларсен (между прочим, она женщина, которая вряд ли взялась бы защищать насильника, тем более в такой стране, как Норвегия), дело было прекращено еще в декабре. По ее словам, футболист не стал отказываться от факта соития, но убежден, что все происходило добровольно. Более того, он сам обвиняет 20-летнюю девушку в даче ложных показаний. «Я не знаком с обвинениями, которые он предъявляет моему клиенту», — отреагировал адвокат потерпевшей Эрле Аас Бьернстад.

Футболист-рецидивист?

Так в чем же загвоздка, если дело прекращено? А в том, что за три месяца до инцидента, в августе 2018 года, суд рассматривал аналогичные обвинения в адрес Сарра. Тогда прокуратуре не удалось собрать достаточно доказательств и убедить суд в том, что преступление имело место быть. Однако совсем от наказания футболист все же не ушел и был приговорен к штрафу в 150 тыс. норвежских крон (около 1,16 млн рублей).

«Это означает, что районный суд считает, что скорее всего он все-таки совершил изнасилование с большей вероятностью, чем – не совершил», - поясняет Nettavisen. Тем не менее, решение суда не устроило ни его, ни прокуратуру, и обе стороны подали на апелляцию. Вот по ней слушание и состоится 14 февраля, за день до дня рождения Сарра, и его присутствие, судя по всему, обязательно.

Более того, при рассмотрении августовского инцидента будут использованы доказательства по ноябрьскому делу, что предусмотрено норвежским законодательством. «Мы включим новую информацию в повестку предстоящего заседания», – подтвердил Нордхайм.

Сам футболист, как и три месяца спустя, обвинил потерпевшую во лжи. Таким образом, в обоих случаях он не только не признал своей вины, но и, напротив, утверждал, что его оклеветали.

В этом контексте разрыв контракта с «Мольде» особенно настораживает. Со стороны все выглядит так, словно футболист хотел от греха подальше покинуть Норвегию, а клуб не захотел ассоциироваться с игроком с такой подмоченной репутацией. Nettavisen называет официальный комментарий «Мольде» банальной отпиской.

«Мольде» сообщает, что клуб и Бабакар Сарр расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Это решение освобождает Бабакара от обязательств перед «Мольде» и открывает возможности для дальнейшего продолжения карьеры в другом клубе. «Мольде» хотел бы поблагодарить Бабакара за его усилия в качестве футболиста клуба, особенно в такое трудное время, как для команды, так и для него самого», - говорится в заявлении клуба.

Любопытно, что разрыв контракта и отъезд из страны иностранного гражданина не беспокоит норвежскую прокуратуру.

Также важно добавить, что, по утверждению издания, и до инцидентов в Норвегии Сарр обвинялся в насильственных действиях сексуального характера, но это, предположительно, происходило в другой стране. Идет ли речь об Исландии или Франции, где он играл, или другом государстве, где отдыхал или был проездом, не уточняется.

Интересна реакция «Енисея» на публикации в российских СМИ, подхвативших тему. В официальном твиттере клуба сначала появились фотографии Сарра с первой тренировки…

Новичок «Енисея» Бабакар Сарр провел первую тренировку с командой! pic.twitter.com/wJpuqGtcgj — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 6 февраля 2019 г.

… а затем ролик, в котором защитник на русском языке приветствует свою новую команду. И все.