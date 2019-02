Ты просто Кейлорд! Солари и Навас спасли для «Реала» ничью в Эль-Класико 

Футбол 07 февраля 2019 01:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

А Месси появился лишь на поле лишь на полчаса и практически ничем себя не проявил.

Плюс Навас, минус Месси

Восьмиочковое отставание «Реала» от «Барсы», если учитывать хорошую форму каталонцев, практически не оставляет «сливочным» шансов на победу в чемпионате Испании, поэтому противостояние в полуфинале Кубка страны – отличный шанс для мадридцев взять реванш. Особенно актуально это после разгромного поражения на «Камп Ноу» в октябре – 1:5.

К первой полуфинальной встрече у «Реала» вернулись в строй Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан и Тони Кроос. Все они вышли на поле с первых минут, а место в воротах занял Кейлор Навас, пропустивший только одну кубковую игру в нынешнем сезоне, да и то из-за травмы.

А вот Эрнесто Вальверде не смог выставить в старте свою главную звезду. Лео Месси в выходные получил повреждение в игре с «Валенсией» (2:2) и даже пропустил несколько тренировок, в том числе утреннюю в день Эль-Класико. Сообщалось, что он сам примет решение о своем участии в матче. Увы, стартовый свисток аргентинский гений встретил на скамейке запасных.

Винисиус – король мадридского двора

«Реал» начал встречу с места в карьер и с первых минут начал загружать левый фланг, где Винисиус буквально затерзал Нелсона Семеду. Скорость и техника бразильца настолько превосходят оборонительные способности португальца, что тот раз за разом оказывался в роли зрителя. В конце концов ему это надоело и он под конец тайма двинул оппоненту в грудь, за что получил справедливое предупреждение.

Вообще Винисиус был главной фигурой «сливочных» в атаке и наравне с Навасом стал главным героем первых 45 минут. Именно его прорыв и высокая подача на дальнюю штангу на 6-й минуте привели к взятию ворот Марка-Андре тер Штегена. Жорди Альба упустил мяч за спину, где Карим Бензема его обработал и отпасовал на линию вратарской, где всех опередил Лукас Васкес.

Стартовые 23-25 минут «Реал» провел с сумасшедшим преимуществом, имея в активе 59% владения мячом. И это не было банальным катанием мяча. Мадридцы старались накрывать соперника у его штрафной и через несколько передач молниеносно проводить свои атаки. У Винисиуса была масса острых моментов, но в решающий момент он или принимал неверное решение, или его подводила его блестящая техника.

В эти минуты хозяева тратили куда больше сил на быстрое возвращение к своей штрафной после очередной потери, нежели на непосредственно атакующие действия.

А немного пришли в себя они к середине тайма и стали перехватывать инициативу, создав у ворот Наваса несколько действительно хороших моментов. И у «Барсы» больше всех усердствовал бразилец. Малком располагался на фланге Марсело (и, соответственно, Винисиуса) и отсюда провел несколько хороших атак. Особенно опасной получилась его подача со штрафного, завершившаяся ударом Ивана Ракитича в перекладину. Несколько раз Малком классно ассистировал партнерам и с игры. Особенно запомнился пас под удар Луису Суаресу, чей выстрел с линии штрафной Навас вытащил из самого угла.

Первые 45 минут команды провели на бешеных скоростях, и даже удивительно, что ограничились одним забитым мячом. По ходу встречи камера регулярно выхватывала озабоченное лицо Месси на скамейке запасных. Весь стадион гудел в ожидании выхода своего героя.

Гол Малкома и выдержка Солари

После перерыва игра поменялась диаметрально. «Барселона» начала играть в свой привычный футбол, завладела мячом и стала раскачивать оборону соперника. Включился в игру Альба, и именно его прорыв привел к забитому мячу. Испанец получил мяч за спину Карвахаля и убежал один на один с Навасом. Вратарь сократил расстояние до нуля и на пару мгновений спас партнеров, но выбил мяч не слишком далеко. Удар подхватившего его Суареса пришелся в штангу, и только набежавшему Малкому удалось попасть в створ мимо частокола мадридских ног.

Вальверде и Сантьяго Солари почувствовали, что игра меняется, а хозяева превосходят оппонента в движении, и синхронно сделали сразу по две замены. Вальверде выпустил Артуро Видаля и Месси, аргентинец ответил выходом Каземиро и Гарета Бэйла. Сине-гранатовые продолжили держать соперника за горло и сжимать тиски. Контратаки «Реала» в эти минуты пропали напрочь.

Так и не забив, минут за 15 до финального свистка сине-гранатовые снизили скорости. И хотя преимущество во владении мячом никуда не делось, игровое превосходство сошло на нет. «Сливочные» отодвинули игру от своих ворот в середину поля и, грамотно закрывая адресатов для паса ближнему, заставили каталонцев перейти на средние и длинные передачи, чаще всего обрывавшиеся перехватом. А это уже куда более мадридская игра, нежели каталонская.

В итоге концовка все же осталась за гостями, а лучший момент упустил Бэйл, имевший возможность из-за пределов штрафной наказать тер Штегена за неосмотрительный выход из ворот. Нельзя не похвалить за такую потрясающую игру Солари, не только придумавшего правильную (и при этом очень дерзкую) тактику на первые 45 минут, но и умело отреагировавший на изменения, произошедшие на футбольном поле. На фоне его работы деятельность Вальверде, даже несмотря на мощный отрезок во втором тайме, смотрелась более пресно.

Таким образом, Эль-Класико получилось грандиозным, а завершилось довольно справедливой (по результату, а не по счету) ничьей, и теперь все решится в ответной встрече на «Сантьяго Бернабеу». Что-то подсказывает, что там голевых моментов и забитых мячей еще больше.

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч

«Барселона» – «Реал» – 1:1 (0:1)

Голы: Васкес (Бензема), 6 – 0:1. Малком, 57 – 1:1

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Лангле, Бускетс, Ракитич (Видаль, 63), Артур, Коутиньо (Месси, 63), Суарес, Малком (Аленья, 76)

«Реал»: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Льоренте (Каземиро, 64), Модрич, Кроос, Васкес (Асенсио, 84), Винисиус (Бэйл, 64), Бензема

Предупреждения: Рамос, 10. Семеду, 43. Суарес, 56. Марсело, 57. Альба, 58. Видаль, 88

Судья: Лаос