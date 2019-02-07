Стадион «Динамо» откроют так, чтобы не обидеть «Спартак». Что это за жесть?

Футбол 07 февраля 2019 10:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Уже 10 марта нас ждет открытие стадиона «Динамо им. Льва Яшина». Кажется ,что-то может пойти не так.

Этого события болельщики московского «Динамо» (да и просто любители футбола) ждали более 10 лет. Стадион «Динамо им. Льва Яшина» наконец-то увидит футбол. Этот путь от последнего матча динамовцев против «Томи» в 2008-м до будущего дерби на новой арене против «Спартака» оказался тернистым и полным разочарований. Стоит ли напоминать, что строительство затянулось, «Динамо» успело упасть в ФНЛ и вернуться, а заодно и перестать быть владельцем собственного стадиона. Настрадались. Но поверьте, это еще далеко не конец мучений.

Впереди нас ждет открытие стадиона и, похоже, там будет еще «веселее». По крайней мере об этом свидетельствует сайт госзакупок, на котором выложено техническое задание. Для начала стоит напомнить, что стадион вмещает чуть более 26 тысяч зрителей, что гораздо больше посещаемости «Динамо» даже во время последнего розыгрыша Лиги Европы. Логично предположить, что на трибунах будет немало болельщиков «Спартака», которых хлебом не корми, но дай «испортить» церемонию. Поэтому решение открыть стадион таким матчем выглядит довольно странно. Но с другой стороны, кого это вообще волнует? «Динамо» устраивает праздник для себя, для своих преданных фанатов, прошедших огонь, воду и много чего еще. За них-то в первую очередь и болит душа.

Вот только, кажется, у тех, кто устраивает праздник, «совсем другие любимые авторы», как говорил Константин из «Покровских ворот». Идея фикс «как бы чего не вышло» - это болезнь, захватившая умы не только органы правопорядка на массовых мероприятиях, но и разного рода ответственных лиц и организаторов. Итак, давайте посмотрим, какой откровенный абсурд предлагается в ТЗ. Приведу точную цитату из действующей формы 6, которую можно найти на сайте госзакупок.

При проработке церемонии необходимо учитывать следующие моменты:

- не делать акцент на Динамо, так как на мачте будут присутствовать болельщики Спартака

- возможно, использовать историю стадиона/стройка, но не тема клуба Динамо

- при подборе артиста не выбирать динамовца. Возможно участие нейтрального артиста либо динамовца старого поколения, который не будет освистан болельщиками Спартака (например, Лещенко, Любэ и др.)

- при выборе модератора или ведущего не выбирать динамовца (на поле во время матча с микрофоном будет работать Дмитрий Дерунец – спортивный комментатор)»

Нужны ли еще какие-то комментарии по этому поводу?

Открываем стадион «Динамо», но не делаем акцент на клубе, чтобы не дай бог не расстроить или разозлить болельщиков «Спартака»? Разве стеснялись самих себя те же красно-белые, открывая стадион? Или армейцы? Почему тогда это происходит с «Динамо»? Очень жаль, что из-за такой странной и неуместной политкорректности болельщики увидят не тот праздник, который так долго ждали. Праздник одноименного стадиона без собственного клуба. От этого очень горько.