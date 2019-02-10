Николай Арутюнов: Рок-версия нового гимна «Динамо» уже записана

Футбол 10 февраля 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Известный певец, композитор, блюз- и рок-музыкант Николай Арутюнов рассказал о новом гимне столичного клуба, который будет исполнен на предстоящей в марте церемонии открытия футбольного сегмента «ВТБ Арена парка» в рамках матча РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«КО МНЕ ОБРАТИЛИСЬ ЕЩЕ ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД»

– Вас попросили сочинить новый динамовский гимн. Он уже написан? Или работа продолжается?

– Гимн я уже написал, но это многосложный процесс. Поэтому сформулирую так: создан один из вариантов гимна. Предстоят доделки.

– Почему решили поучаствовать в церемонии открытия реконструированного стадиона «Динамо»?

– Я давно болею за «Динамо», плюс пишу музыку. Динамовские люди меня знают, вот и обратились с предложением. Все как-то сошлось, и я это с удовольствием взялся за работу. Гимн писался по всем законам гимнотворчества. Подчеркиваю: это не песня, а именно гимн.

– Долго над ним работали?

– Мелодия была написана давно, потому что впервые идея возникла лет пять назад, в те времена, когда за «Динамо» еще играли Андрей Воронин и Кевин Кураньи. Ко мне обратились, и я сделал набросок мелодии. Потом у нас наступили известные времена, и стало уже не до гимнов. Сейчас к этой теме вернулись, и на данный момент практически записана рок-версия гимна, то есть, версия в исполнении рок-группы.

– Вы сами будете исполнять гимн на церемонии открытия?

– Нет. Не хочу. Это уже не мой вопрос. По крайней мере, я себя не слышу в этом произведении. Гимн получился таким, что требует других голосов. Мы с коллегами из «Динамо» сядем и подумаем, кто исполнит. Насколько я понимаю, перед матчем сделать это может любой музыкант, потому что фонограмму заранее запишут. Она уже готова. А к канонической записи мы еще не подошли.

«МОЖЕТ, ФАНАТОВ «СПАРТАКА» КАКИЕ-ТО ДИНАМОВСКИЕ ИГРОКИ РАЗДРАЖАЮТ?»

– Ходят слухи, что в церемонии не будут привлекать музыкантов, которые могут вызвать раздражение у болельщиков «Спартака». Как вы к этому относитесь?

– Я ничего об этом не знаю. Но если это было бы так, то имело бы смысл спросить фанатов «Спартака», не раздражают ли их какие-нибудь игроки «Динамо». Или сам стадион. Тогда, возможно, в знак протеста они бы не пришли – и на трибунах стало бы больше мест для динамовцев.

Я еще не дошел до таких вопросов, чтобы спрашивать болельщиков «Спартака» не раздражает ли их, скажем, мэр города (смеется). А вообще, забавное предположение. Но не думаю, что оно соответствует действительности. Я, кстати, был на открытии ледовой арены «ВТБ Арены парка». Все прошло замечательно.

– Как вам футбольный стадион?

– Убойный. Потрясающий. Я был на многих аренах, но наш стадион, конечно, лучший. Думаю, что болельщики других команд по поводу этого стадиона также ответят.

– А старый стадион помните?

– Конечно! Я жизнь там прожил. Это намоленное место для динамовских болельщиков. Да и для армейских тоже. ЦСКА там ведь тоже играл. На том стадионе столько всего было! Видел там наших великих Боброва, Моховикова, Аничкина. Все динамовские успехи были на этой арене. А главная катастрофа клуба случилась уже в другом месте. Имею в виду вылет в ФНЛ.

«НАДО БЫЛО ПРИГЛАСИТЬ ОДНОКЛУБНИКОВ ИЗ ЗАГРЕБА ИЛИ ДРЕЗДЕНА»

– Хорошо, что открытие совпало с дерби против «Спартака»?

– Наоборот, это плохо. Многие люди придут не с благими намерениями. Лучше было бы провести матч-открытие с дружественным клубом. С ЦСКА, например. Но так составили календарь. Это же вопросы бизнеса.

Хотя, есть же практика проводить при открытии стадионов товарищеские игры. Можно было бы позвать «Динамо» из Дрездена или из Загреба. Это было бы здорово. Вряд ли у нас сейчас есть деньги на «Интер» или «Реал», а с Дрезденом была бы классная игра, красивая. У них мощные болельщики. Приехали бы к нам.

Но придется играть со «Спартаком». Тут ничего не поделаешь. Меня волнует сохранность нового сооружения. Думаю, у многих людей в красно-белом появится желание оставить по себе память.

– Может, стоило как-то ограничить доступ спартаковских болельщиков всюду, кроме гостевой трибуны?

– Нет, конечно. Зачем? Ограничивать свободу нельзя.

– В таком случае наверняка будет перекос на трибунах в пользу «Спартака».

– Если он будет – это наши проблемы. Значит, надо сделать так, чтобы динамовских болельщиков с каждым годом становилось больше. Это и от выступлений команды зависит. А ограничивать, повторюсь, никого не надо. Хотят спартаковцы прийти в большом количестве – пусть приходят. Нам не жалко.