Новички Семака, неудачный пенальти Мака. «Зенит» проиграл в Стамбуле

Футбол 12 февраля 2019 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Целый час «Фенербахче» возил питерцев, а в концовке выдохся, но «Зениту» не удалось воспользоваться преимуществом.

Ракицкий и Барриос в основе

Российский футбол официально вступил в 2019 год матчем «Зенита» против «Фенербахче». К сожалению, игра была омрачена событиями еще до стартового свистка. Фанаты турецкого клуба остановили автобус болельщиков гостей и с ножами и арматурой пытались забраться внутрь. Россиянам удалось заблокировать двери и не пустить агрессоров, и все же несколько человек получили порезы от разбитых окон. Надеемся, что обошлось без жертв.

В первой же после зимнего перерыва встрече Сергей Семак бросил в бой двоих из тройки новичков. В центре обороны пару Браниславу Ивановичу составил Ярослав Ракицкий, а в опорной зоне вместе с Матиасом Краневиттером появился Вилмар Барриос. Нападающий Сердар Азмун попал в заявку, но начал встречу на скамейке запасных, а на острие предсказуемо вышел Артем Дзюба. Иранец появился на поле после перерыва вместо Себастьяна Дриусси.

В составе хозяев в основе появились хорошо известные российским болельщикам Матье Вальбуэна (экс-«Динамо») и бывший защитник питерского клуба Мартин Шкртел, а Роман Нойштедтер присел на скамейку запасных. Француз стал одним из главных заводил турецких атак, изрядно потрепав питерскую оборону.

Вальбуэна блистает, Мак не забивает пенальти

Хозяева начали матч на высоких скоростях, и сразу стало заметно, что, в отличие от сине-бело-голубых, только вкатывающихся в весеннюю часть сезона, турки имеют регулярную игровую практику. Показательным получился момент на 5-й минуте, когда Ракицкий, будучи первым на мяче, с опозданием махнул ногой и попал по Виктору Мозесу. Француз Рудди Букке сходу вынес защитнику предупреждение.

«Фенербахче» со стартового свистка начал забрасывать штрафную Андрея Лунева подачами с флангов. Оборона россиян до поры до времени держалась, но выход в атаку питерцам не удавался категорически. Хозяева давили по краям и все-таки довольно быстро открыли счет. Удар Вальбуэна из выгодной позиции защитникам удалось заблокировать, но после подачи французом углового не уследили за Исламом Слимани, и тот метров с восьми расстрелял Лунева.

Обезумевший от счастья 58-тысячный «Шюкрю Сараджоглу» погнал своих футболистов вперед, и они продолжили изо всех позиций бить по воротам. Лучшими в составе «Фенера» были Мозес и Вальбуэна. Формально они располагались на разных флангах, но по факту постоянно смещались друг к другу на поддержку, создавая таким образом численный перевес в нужной зоне. Зенитовцы же, у которых от таких перестановок кружилась голова, использовали малейшую паузу, чтобы перевести дух.

Шанс сравнять счет у «Зенита» до перерыва был лишь один, зато какой! Дриусси опередил в штрафной Мехмета Топала и грамотно подставился под фол. Увы, Роберт Мак, пытаясь пробить на технику, не смог перехитрить Харуна Текина, неожиданно сменившего в воротах Волкана Демиреля. От перекладины мяч вернулся в руки вратарю. Единственный позитив за эти 45 минут – желтая карточка Маурисио Исле, из-за которой он пропустит ответную встречу в Санкт-Петербурге.

«Зениту» не хватает скоростей

В раздевалке турки передохнули и с началом второго тайма с новыми силами бросились засыпать штрафную Лунева подачами/прострелами с фланга. Если бы не вездесущий Иванович, «Зенит» уже к исходу часа игры мог потерять всякие надежды на успех. Видя преимущество соперника на флангах, Семак заменил Эльмира Набиуллина на Игоря Смольникова. Он занял позицию Александра Анюкова справа, а ветеран переместился на противоположную бровку.

Удивила и игра питерцев в атаке. Гостевой характер встречи, да еще при столь агрессивных атаках соперника, предполагал возможность проводить быстрые контратаки. Но на деле вышло иначе. Гости, получив мяч, расставлялись для позиционных атак, но делали это настолько медленно, что большинство из них завершались еще в середине поля.

Очень тяжело в такой ситуации пришлось старательному Дзюбе. Он был практически отрезан от партнеров и большинство передач получал верхом в борьбу. А когда твой оппонент такой боец до мозга костей, как Шкртел, шансов что-то создать – минимум. Поспорить с этим утверждением мог бы разве что Златан Ибрагимович.

К счастью для нас, за полчаса до финального свистка турки выдохлись, и «Зенит» стал чаще наведываться к чужим воротам. Дзюба понял, что в центре штрафной его ничего хорошего не ждет, и начал опускаться ниже или на фланги. Шкртел за ним уйти не мог, и форвард вздохнул несколько легче. Мяч стал держаться лучше, и трибунам оставалось только освистывать противника.

Увы, забить и даже создать по-настоящему голевой момент нашей команде не удалось. «Зенит» проиграл первый матч с минимальным счетом и серьезно осложнил себе жизнь. Теперь в Петербурге надо забивать хотя бы дважды. Ответный матч – 21 февраля.

«Фенербахче» – «Зенит» – 1:0 (1:0)

Гол: Слимани, 21

Незабитый пенальти: Мак, 44 (вратарь)

«Фенербахче»: Текин, Чифтпынар, Калдырым, Исла, Шкртел, Жаилсон, Мозес (Потук, 84), Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2), Топал, Элмаз (Айю, 72), Слимани

«Зенит»: Лунев, Иванович, Набиуллин (Смольников, 61), Анюков, Ракицкий, Мак (Маркизио, 85), Барриос, Краневиттер, Эрнани, Дриусси (Азмун, 74), Дзюба

Предупреждения: Исла, 14; Чифтпынар, 31, – Ракицкий, 5; Анюков, 40; Мак, 68