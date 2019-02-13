Увидеть «ПСЖ» и умереть. «Манчестер Юнайтед» проиграл первый матч при Сульшере

Футбол 13 февраля 2019 01:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Парижский клуб обыграл «красных дьяволов» на их поле без Неймара и Кавани.

Еще в декабре в Париже едва ли не карнавалами праздновали попадание на «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Андердоги

Тогда манкунианцы при Жозе Моуринью выглядели блекло, проигрывали всем, кому не лень и казались легкой добычей. Но за два месяца англичане преобразились – уволили Жозе, наняли Уле-Гуннара Сульшера и выиграли восемь матчей подряд – 10 игр из 12 при норвежском тренере.

Парижане, напротив, чуть сдали. В чемпионате Франции они потерпели первое поражение в сезоне – от «Лиона», да еще и лишились двух своих лидеров, Неймара и Кавани. Котировки букмекеров перевернулись с ног на голову, как и симпатии фанатов, заждавшихся возвращения Лиги чемпионов, да еще и с таким шикарным матчем.

На поле легендарного «Олд Траффорд» «МЮ» выходил походкой павлинов –теперь они были фаворитами. За их спинами было семь с половиной десятков тысяч дерущих глотку фанатов всех рас и конфессий, а также история длиной почти в полтора века, за которую ни разу ни один французский клуб не побеждал «Манчестер Юнайтед» на их поле.

Ваши ожидания…

Каково же было удивление игроков «Манчестер Юнайтед», когда они с первых минут не смогли взять «ПСЖ» с наскока. Речь даже не о быстром голе – «красным дьяволам» не удавалось даже по-человечески закрепиться на чужой половине поля в более или менее осмысленную позиционную атаку. Легендарный Джанлуиджи Буффон, занявший место в воротах, откровенно скучал в рамке – некому было его побеспокоить.

Пыл первых минут быстро сменился выжидающей позицией со стороны обоих клубов. После того, как первый тайм перевалил за свой экватор, клубы начали откровенно бодаться – пять желтых карточек за тайм и две замены к моменту начала второй половины встречи – тому прямое доказательство. По игре… «ПСЖ» даже смотрелся предпочтительнее – хотя бы в створ ворот пару раз пробил. Но воплотить в голы свое небольшое преимущество парижане не могли и это выглядело более или менее логично, хоть и несправедливо по отношению к соскучившимся по Лиге чемпионов миллионам любителей футбола.

Вот список самых ярких моментов первого тайма: 1) файер-шоу французских фанатов, которые успели еще и днем в городе шороху навести; 2) жесточайший толчок Эшли Янга, после которого Анхель Ди Мария вылетел с поля и едва не сломал руку о рекламный щит; 3) свист трибун в адрес все того же аргентинца, который провел в «МЮ» чуть больше года и разочаровал местных фанатов до глубины души.

Революция

Второй тайм получился веселее. отлично сам выходивший на замены Сульшер, со своими перестановками в этой встрече откровенно ошибся. Вышедшие на поле вместо Лингарда и Марсьяля, Хуан Мата и Алексис Санчес растворились в игре. А «ПСЖ» начал неожиданно активно. «Манчестер Юнайтед» от обескровленных травмами французов такого явно не ожидал, готовясь, скорее, к игре на ничью.

Парижане с первых минут зажали манкунианцев на их половине поля. В какой-то момент даже показалось, что команда Моуринью вернулась из прошлого года – в обороне «МЮ» позиционно играло 10 футболистов!

Первым мг забивать Килиан Мбаппе – единственный, кого нужно было не отпускать ни на секунду. Чемпион мира сыграл в несвойственной себе манере – головой на опережение после подачи с фланга – Де Хеа спас. Через пару минут уже и он был бессилен. После очередного навеса с правого фланга атаки из-за спин защитников выскочил Преснел Кимпембе, в одно касание переправив мяч в свободный угол ворот – 1:0! За «ПСЖ», собиравший по всему миру состав за сотни миллионов евро, забил воспитанник клуба! Вот это действительно чудо!

Результативный пас, кстати, отдал Ди Мария. За это при исполнении следующего углового с левого фланга в него с трибун полетело все, что только возможно, включая открытую бутылку с пивом. Ди Марии даже хватило чувства юмора поднять бутылку с газона и на запах проверить, что там внутри. Оказалось, и правда, пиво.

После первого гола «Манчестер Юнайтед» быстро оправиться не успел. Французы продолжили терзать защиту «красных дьяволов», в итоге забив второй гол. На этот раз отличился уже Мбаппе. Килиан в своем стиле в касание замкнул прострел с левого фланга. Автор голевой передачи – все тот же Ди Мария, которого в этот вечер били и унижали. Ответил он более чем достойно.

До конца встречи у «Юнайтед» так и не было ни одного верного момента, чтобы хотя бы сократить счет и увеличить свои шансы на выход в четвертьфинал по итогам двух матчей. Вместо этого «дьяволы» свои шансы только ухудшили – за вторую желтую карточку с поля был удален Поль Погба – лучший футболист «МЮ» при Сульшере.

Создается впечатление, что в этой паре уже все ясно, но мы же все помним, как «ПСЖ» любит проигрывать дуэли, из которых они уже почти вышли победителями. А «МЮ» в свою очередь обожает переворачивать все с ног на голову.

«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» – 0:2 (0:0)

Голы: Кимпембе, 53; Мбаппе, 60

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Лингард (Санчес, 45), Матич, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 46), Рэшфорд (Лукаку, 84)

«ПСЖ»: Буффон, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Маркиньос, Дракслер, Верратти (Паредес, 75), Дани Алвес, Ди Мария, Бернат, Мбаппе

Предупреждения: Кимпембе (11), Дракслер (19), Погба (26), Янг (30), Бернат (34), Линделеф (50), Дани Алвес (62), Эррера (87), Шоу (90)

Удаление: Погба (89)