Денис Клюев: С Босом лучше сыграть на встречных курсах

Футбол 13 февраля 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

Преображение «Байера» в 2019 году связывают с приходом Петера Боса. Его бывший одноклубник по «Фейеноорду» 90-х Денис Клюев рассказывает о новом главном тренере леверкузенцев, с которыми в четверг играть «Краснодару».

«ПЕТЕР ВСЕГДА БРАЛ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ»

– Вы пересеклись с Босом в 1994-1996 годах. Что он за человек? – вопрос 45-летнему бывшему полузащитнику «Динамо», «Фейеноорда» и «Шальке», который сейчас тренирует «Казанку», резервную команду «Локомотива».

– Я приехал в Роттердам молодым парнем, а Бос был капитаном «Фейеноорда». У нас сразу сложились хорошие отношения. Петер помогал мне, иностранцу, быстрее освоиться в новой команде, в новой стране. Я бывал у него дома, он рассказывал не только о голландском футболе, но и о бытовых вещах. Петер был лидером во всех смыслах. И на поле, и в раздевалке, и по жизни.

– Тогда в нем уже были видны тренерские задатки?

– Пожалуй, да. Но тогда я об этом не задумывался. Петер был проводником тренерских идей на поле. Делал подсказки партнерам. Рядом с ним было легко, потому что он предпочитал брать ответственность на себя.

– «Фейеноорд» тогда тренировал Ари Хан. Бос мог с ним поспорить?

– Не исключено, но конкретных эпизодов не припомню. Скорее Боса можно было назвать внештатным помощником главного тренера.

– Какую игру исповедовал «Фейеноорд»?

– Типичную для голландских команд. С акцентом на атаку. Расстановка с тремя нападающими и тремя полузащитниками. Лучшие клубы Голландии и сейчас так играют. И у сборной такой же стиль. Бос знает о таком футболе все. И исповедует его, сам став тренером.

«ЛЕВЕРКУЗЕН ПОКАЗЫВАЕТ ГОЛЛАНДСКИЙ ФУТБОЛ»

– Следили за Босом после того, как он перешел на тренерское поприще?

– По возможности. Это же бывший партнер, старый товарищ, которому подспудно желаешь удачи. Я и за Джованни ван Бронкхорстом слежу, мы с ним начинали в «Фейеноорде», конкурировали тогда за место в составе.

Что касается Боса, то он показал свой высокий тренерский уровень в «Аяксе», когда амстердамцы два года назад молодежной командой дошли до финала Лиги Европы. Потом от него многого ждали в «Боруссии», но в Дортмунде получилось хуже. Сейчас Петер ярко раскрывается в Леверкузене.

– «Байер» показывает голландский футбол?

– Вне всяких сомнений. И «Краснодару», который тоже любит играть от атаки, не надо отказываться от своего стиля. Надо действовать на встречных курсах. Ломать себя и действовать против «Байера» вторым номером опасно. Соперник может просто раздавить. Что леверкузенцы недавно сделали с «Баварией», когда во втором тайме забили решившим сберечь победный счет мюнхенцам три мяча.

Уверен, игра в Краснодаре будет смотреться. Болельщиков ждет остроатакующий футбол с обилием моментов.

– Но ведь надо еще держать в уме ответный матч в Леверкузене.

– Разумеется. Но это не значит, что главное в первом матче – не пропустить. Важнее забить, желательно несколько мячей, чтобы ехать в Леверкузен уверенными в себе. В гостях «Краснодару» в любом случае придется непросто. Я же знаю, как умеют болеть за своих немцы. Сам выступал в бундеслиге, там стадион всегда битком, фантастическая атмосфера.

– Верите в то, что «Краснодару» по силам пробиться в 1/8 финала?

– Не люблю давать прогнозы. У «Байера» есть очень серьезное преимущество – в бундеслиге сезон давно возобновился, а наши клубы проводят первые официальные матчи после зимней паузы. Уверен, на первых минутах леверкузенцы будут владеть преимуществом. Надо сдержать их натиск, а потом, по возможности, навязать свою игру. Повторюсь, если прижаться к своим воротам, «Байер» обязательно додавит.

«С СЕМИНЫМ МЫ ВСЕ ВРЕМЯ НА СВЯЗИ»

– Несколько вопросов о вашей работе в «Казанке». Что скажете о 20-летнем Алексее Миронове, который на зимних сборах успел сыграть и даже забить гол за основу «Локо»?

– Миронов – особый случай. Он попал в основную команду из молодежной, минуя «Казанку». Обычно из молодежки переводят к нам, но Леша этот этап пропустил. То, что Юрий Павлович Семин взял его на сборы, о многом говорит. У Миронова светлая голова, классное видение поля, хорошая передача, поставленный удар. Теперь надо не успокаиваться на достигнутом – и работать еще усерднее. Тогда будет шанс вырасти в большого футболиста.

– К основе «Локо» в последние годы подтягивали и других молодых. Кто прошел через «Казанку»?

– Самый яркий пример – Роман Тугарев. У него за плечами вся вертикаль «Локомотива», от академии до первой команды. К основе его подводили именно в «Казанке». Сейчас мы, кстати, тоже на сборах. Потихоньку готовимся к сезону.

– Через «Казанку» в прошлом году прошел и ветеран – Дмитрий Сычев.

– Дима помогал в становлении коллектива. Спасибо ему за это. Молодым полезно тренироваться и играть рядом с такими опытными мастерами. Это бесценная школа!

– С Семиным вы на связи?

– Конечно. Его помощник Саркис Оганесян регулярно посещает матчи «Казанки». Равно как и Дима Лоськов, и Олег Пашинин. Семин получает полный расклад по ребятам. Когда нужно, я рассказываю, кто как себя проявляет.

– «Казанка» может перейти из ПФЛ в ФНЛ, где выступают фарм-клубы «Спартака», «Краснодара» и «Зенита»?

– Мы идем на втором месте, в трех очках от «Текстильщика». Осталось 9 матчей, поэтому весной ожидается интересная борьба.