Евгений Ловчев: Семак – не Лобановский. У мэтра Мак не пошел бы бить пенальти

Футбол 13 февраля 2019 17:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Наш обозреватель о поражении «Зенита» в Стамбуле, нереализованном пенальти и ожиданиях от встречи «Краснодара» с «Байером».

«Зенит» не готов психологически



В мою бытность футболистом чемпионат СССР начинался в конце марта-апреле. Наши команды после зимней паузы подготовиться к первым играм года в еврокубках практически не могли. Только Валерий Лобановский, дважды выигрывавший Кубок Кубков в 1975 и 1986 годах, со своей научной бригадой был единственным, кто научился готовиться к этим матчам. Правда, это не сегодняшняя Лига чемпионов. Там соперники были послабее.

Тем не менее, он делал это на базе хорошей физической готовности. Тогда это называлось «форсировать подготовку», сейчас – «играть под нагрузками», но суть та же. Какая разница, под нагрузкой человек или нет? Как он играет в футбол, зависит не от того, сколько он бегает, а от того, как умеет играть.

На турнире в Катаре наши молодые тренеры Валерий Карпин и Сергей Семак, в отличие от Олега Кононова и Юрия Семина, чтобы снять с себя ответственность за неудачный результат, перед матчами говорили, что результат – не главное. Главное, какую игру покажут футболисты, что-то еще. А я думал – зачем вы тогда на футбольное поле выходите? Выходят всегда побеждать, даже во дворе. Если хочется подвигаться, можно и по кругу побегать, в конце концов!

Такие заявления влияют на игроков, они ведь слушают своих тренеров. Когда тренер все время говорит, что каждая тренировка – от ножа, каждая игра – на победу, это одно. А когда тебя расслабляют тем, что этот турнир не особенно важен, получается, что команда не всегда готова и психологически.

В Стамбуле «Зенит» бегал и физически, может быть, даже не уступил туркам. Вспомните, как ползал по полю под конец Матье Вальбуэна, а наши все время бегали. Но нам однозначно не хватало тонуса, в отличие от соперников, которые уже проводят матчи чемпионата. Это проявлялось в передачах, скорости принятия решений и работы с мячом.

Надо улучшить игровую форму, а не беговую



Когда команда играет на чужом поле, тренеры практически всегда требуют проводить быстрые контратаки, потому что соперник будет атаковать и раскрывать зоны. Но «Зенит» за 90 минут не провел ни одной быстрой атаки. Пуляли вперед на Артема Дзюбу, а он за мячи практически не цеплялся. Большинство передач – назад или поперек. Вроде бы владеют мячом, не позволяют сопернику забить второй гол, но и сами никакой контригры не показывают. В атаке «Зенит» практически ничего не создал. В этом главная проблема.

Но когда противостояния состоят из двух матчей, всегда подсознательно сидит мысль о том, чтобы не пропустить второй мяч, а уж на своем-то поле мы будем лучше. Будем ли? Да, но придется раскрываться и атаковать, тем более имея 0:1. По результату ничего страшного не случилось, но у «Фенербахче» достаточно ресурсов, чтобы забить и в ответном матче, а тогда «Зениту» надо забивать не менее трех мячей. Для сегодняшнего «Зенита» это невозможно, исходя из того, что мы увидели в первой игре.

Так что теперь все будет зависеть от того, как питерцы проведут недельный отрезок между матчами. Важно, чтобы футболисты улучшили не беговую форму, а игровую. Уж не знаю, как. Сыграют ли они товарищеский матч или еще как.

Вместо Халка взяли Заболотного

Кто-то говорит, что мы так слабо выступаем в еврокубках и редко что-то выигрываем, потому что у нас слабый чемпионат. Отвечу – нет. Это потому, что наши клубы, даже имея приличные финансовые ресурсы, плохо вкладывают деньги. Возьмем «Зенит». Агент им впаривает аргентинцев или еще кто, но это не звезды. «Барселона» и «Реал» на место звезд покупают других звезд, а «Зенит» на место Халка купил Антона Заболотного.

То же могу сказать про Сердара Азмуна. Прям «звезда»! Да, хороший игрочишка, быстренький, но далеко не звезда, как и остальные новички Вилмар Барриос и Ярослав Ракицкий. А до того взяли Клаудио Маркизио и Бранислава Ивановича. Вроде звезды, но уже возрастные. Как с таким подходом выигрывать еврокубки? Так мы безлико и на равных играем с командой, которая в чемпионате Турции занимает 14-е место.

С другой стороны, новички – это шанс «Зенита» в ответной встрече. Благодаря им команда может еще прибавить. Азмун может неплохо сыграть второго форварда, вполне прилично смотрятся и Ярослав Ракицкий с Вилмаром Барриосом. Им только надо сыграться с партнерами.

У Лобановского Мак пошел бы бить пенальти?

Что касается эпизода с не забитым Робертом Маком пенальти, я отношусь нормально к тому, что пробил он, а не Дзюба. Бьет тот, кто более уверен в себе. Мак попросил пробить, Дзюба мяч ему отдал. Есть беспрекословное подчинение мэтру. У Лобановского пошел бы не тот бить? Он бы просто не стал этого делать, чтобы потом не быть изгоем. Семак должен сказать, что за этот эпизод каждый будет оштрафован, а он говорит после матча, что даже не знает, почему пошел бить один, а не другой.

Не знаю, чем руководствовался Мак. Может, в Турцию хочет уехать. Обычно человек, который не бьет пенальти, боится это делать. По себе могу сказать. А этот почему-то пошел.

Когда я играл, у нас какие-то тренеры говорили, кто должен бить, а какие-то – нет. Мы и сами знали, кто лучше бьет, кто бомбардир. Помню, был год, мы часто били пенальти. Подошел в первый раз, забил. А в следующий раз в Киеве иду к точке, а в воротах Женя Рудаков, глист такой высокий. Он руки раздвинул, как будто от штанги до штанги. Я бью в штангу – не забиваю. И стал бояться бить. А Миша Булгаков, который разбегался с центра поля, часто бил.

Все индивидуально, какого-то правила не существует. Или тренер должен быть деспотом, которого все боятся, или игроки на поле должны решать сами. В данном эпизоде, видимо, Дзюба не был готов к тому, чтобы пробить.

Могут ли партнеры «вставить» Маку в раздевалке? Нет. Более того, уже на поле партнеры обычно подбегают и поддерживают товарища. Сегодня не забил, забьет потом. Помню, в 1969 году мы боролись с киевлянами за золото, и в Москве Коля Осянин не забил пенальти. Кто-то что-то ему вякнул, и на него сразу цыкнули, а Коля потом с игры засадил чуть ли не с центра поля в «девятку».

Не договорняк, а протест против дури

Вспоминается случай. В начале 1973 году в целях борьбы с договорными матчами было принято решение, что в чемпионате СССР в случае ничьей пробивалась серия пенальти. Тот, кто выиграет, получает одно очко, а проигравший – ноль. Но это еще куда ни шло, а год спустя было принято вообще абсурдное решение. В случае ничьей бьются пенальти, и если после пяти ударов ничья, этот результат фиксируется, и обе команды получают по очку.

И, естественно, мы стали договариваться. По-моему, я уже был капитаном «Спартака», к тому же играл в сборной и хорошо знал многих. Первая ничья у нас была с «Шахтером» в Донецке. Я подхожу к Толе Конькову, спрашиваю, по сколько забиваем. Он говорит: «По три». Подчеркну, это не договорняк. Мы ведь честно отыграли все 90 минут, сыграли вничью. А с пенальти была дурь. Я показываю нашим, кому надо забить, кому – нет. И показываю Генке Логофету – ты не забиваешь. Все прошло хорошо.

Спустя время играем в «Лужниках» с тбилисским «Динамо», а там капитаном Каха Асатиани, с которым мы вместе выступали на чемпионате мира. Я его спрашиваю, по сколько забиваем. Он отвечает: «По три». Я опять показываю нашим, кто забивает, а кто – нет. И вновь Логофету выпало не забивать. Он мне: «Нет уж, я в тот раз не забивал». Я бил последним, и пришлось не забить мне.

Не то, чтобы я намеренно и показательно пробил в угловой флаг, но мяч полетел далеко от ворот. Стою и смеюсь. А матч показывало телевидение, и мне после игры Николай Старостин говорит: «Тебя наверняка вызовут на КДК и дисквалифицируют».«За что?». «Ты намеренно промахнулся и еще издевательски посмеялся». А я ему: «Это нервный смех. Мяч свалился с ноги, вот и промазал».

И знаете, чем все кончилось? КДК собрался, меня вызывать не стал и просто отменил эти пенальти. Еще назначил переигровку матча с Тбилиси. Перед игрой подходит ко мне Каха Асатиани и спрашивает: «Играем на ничью?». Мы ведь уже сыграли этот матч. Но я говорю: «Нет, Каха, играем в футбол». И мы выиграли 1:0.

Так что речи о договорных матчах не шло, это был протест против дури.

Большинство моментов – с фланга Набиуллина

Возвращаясь к «Зениту», есть мнение, что Эльмир Набиуллин провалил игру в Стамбуле, хотя я эту позицию не совсем разделяю. Давно за ним слежу, еще награждал его в 2014 году премией «Первая пятерка», как лучшего молодого футболиста года. Он скромный и старательный. Еще тогда думал, что парень должен прибавлять, но он почему-то остановился в своем развитии.

Не всегда надо идти в большую команду, особенно когда у тебя есть возможность поработать с таким тренером, как Курбан Бердыев, который отлично работает с молодыми. А в «Зените» он уже поработал с двумя тренерами и перестал прогрессировать. В «Рубине» ему разрешалось подключаться, и он врывался даже в центр штрафной, что очень непривычно для защитника. А сейчас Набиуллин упростил игру – только проходы по флангу и подачи. Сужу не только по игре в Стамбуле, но и по прошлому году.

К тому же игра в атаке – это вторично для защитника. Главное – действия в обороне. А большинство моментов «Фенербахче» провел как раз по флангу Набиуллина.

Плохо, что первый матч «Краснодар» играет дома

«Краснодар» входит в сезон, к тому же без ярких результатов зимой. Хотя молодые ребята вроде Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева придают команде куража, все-таки против немецких клубов играть очень сложно. «Байер» не «Бавария», но он тоже достаточно силен. Немцы играют строго, дают много борьбы и движения, а сегодняшний «Краснодар», как и «Зенит», не в кондициях.

К тому же не очень хорошо, что «быки» играют дома, потому что в первом официальном матче года (чемпионат это страны, кубок или еврокубки) всегда какое-то время уходит на адаптацию. Около тайма уйдет на то, чтобы войти в ритм, раскрепоститься, а это потеря 45 минут домашнего матча. Для «Краснодара», который с самого начала начинает расшатывать оборону соперника, эта раскачка на пользу не пойдет, а в том, что она будет, сомневаться не приходится. Потому что всегда есть некоторая боязнь. Ты выскочил на поле, тебе два сходу завалили, и все – ты закончил. Поэтому поначалу краснодарцы будут осторожничать.

Считаю, что «Краснодар» не выиграет у «Байера». Думаю, будет результативная ничья с минимумом голов.