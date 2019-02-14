«Краснодар» преодолевает еврофобию. «Быки» удержали ничью с «Байером»

Футбол 14 февраля 2019 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Даже не верится, что это был первый официальный матч «горожан» после длительной паузы. И все же «аспириновые» были ближе к победе.

Мусаев и Бос обошлись без сюпризов

Футбольный сезон вернулся в Россию. «Зениту» выпало провести первый матч против «Фенербахче» (0:1) во вторник, а «Краснодар» домашнюю встречу с «Байером» сыграл в куда более привычный для Лиги Европы день – четверг.

В заключительном туре группового этапа в Севилье «горожане» с таким энтузиазмом пытались сохранить устраивавший их счет, что даже немного перестарались. Юрий Газинский получил третье предупреждение в сезоне, а Кристиан Рамирес и вовсе был удален. В результате состав Мурада Мусаева угадывался почти на сто процентов даже без помощи провидцев: слева в обороне вышел Дмитрий Стоцкий, а треугольник в центре поля составили Шарль Каборе, Маурисио Перейра и шведский новичок Кристоффер Олссон.

Единственной неожиданностью, да и то с натяжкой, можно назвать выход в основе 20-летнего Ивана Игнатьева вместо опытного Ари, но бразильца из-за травмы не оказалось даже в заявке на матч.

То же можно сказать и гостях, чей состав в предматчевом анонсе мы угадали полностью. Впрочем, в первую очередь заслуга в этом принадлежит главному тренеру «аспириновых» Петеру Босу. Голландский специалист не большой поклонник ротации, тем более в той ситуации, когда игра у команды пошла. Причем настолько, что Мусаев перед матчем назвал футбол «Байера» самым привлекательным в бундеслиге. Против «Краснодара» в старте вышли играть все те, кто раскатал в начале февраля «Баварию» (3:1).

Как и все еврокубковые матчи на нынешней неделе, этот начался с минуты молчания в память об Эмилиано Сале.

Мяч у немцев, моменты – у «быков»

Первая еврокубковая неделя дарит нам прекрасные матчи. Футболисты за зиму соскучились по международным встречам и с большим удовольствием включились в игру со стартовым свистком. Обе команды любят и умеют атаковать, поэтому болельщики стали свидетелями футбола на встречных курсах. Приятно, что в этой ситуации на каждую атаку немцев «быки» отвечали своей попыткой забить.

Со временем гости стали завладевать территориальным преимуществом, но краснодарцев это не смущало – они устраивали мгновенные контрвыпады и не стеснялись бить по воротам Градецки, и довольно быстро стало понятно, что вратарь находится не в своей тарелке. Дважды он не смог справиться с ударами с первой попытки, отбивая его перед собой. Неплохо к его воротам убегал и Игнатьев, но с острого угла не смог переиграть голкипера.

«Байер» в первом тайме много владел мячом и совершил несколько перспективных подходов, но по-настоящему голевых моментов не создал, а хозяева упустили 100-процентный момент. Вандерсон убежал по левому флангу и тонкой передачей нашел на дальней штанге классно поддержавшего атаку Олссона. Швед был очень близок к тому, чтобы открыть счет забитым за «Краснодар» мячам уже в дебютной игре, но не попал в пустой угол ворот.

Устали, но устояли

Первых 45 минут хватило россиянам, чтобы вернуться в игровой ритм, и после перерыва они с новыми силами бросились атаковать ворота Градецки и прессинговать соперника на его половине поля. Стоило немцам не без труда вырваться из оков, как краснодарцы мгновенно откатывались назад и ждали «Байер» перед штрафной.

Немцы, понимая, что в штрафную их не пустят, стали бить со всех позиций, и несколько раз мяч просвистел в опасной близости от ворот, а еще в одном эпизоде после крученого удара Леона Бэйли партнеров выручил Крицюк.

И все же к исходу первого часа стало заметно, что «Краснодар» проводит первый матч в году. Россияне стали уставать, особенно метавшиеся от штрафной до штрафной Виктор Классон, Перейра и Олссон. Уругваец, наверное, вообще никогда не работал так много в обороне. Периодически полузащитники не успевали накрывать оппонентов, чем гости отлично пользовались. Еще несколько мячей просвистело рядом со створом ворот Крицюка, и за это стоит поблагодарить небеса.

Почувствовав тяжесть подопечных, Мусаев выпустил вместо шведа Шапи. Молодой нападающий занял место на правом фланге атаки. Он так старался принести команде пользу, что, стоило ему получить в штрафной, как он тут же завалился на газон после малейшего касания. За 10 минут до финального свистка в еврокубках дебютировал 20-летний защитник Артем Голубев. В первом же стыке он вывел из игры Свена Бендера, которого Бос вынужден был заменить на Александара Драговича.

В концовке давление «Байера» достигло пика. Немцам даже удалось пробить Крицюка, но перед этим он подыграл себе рукой. В результате, как команды ни бились, забить им так и не удалось. Нулевой результат оставляет «горожанам», проигравшим ранее немецким клубам пять матчей из шести, вполне приличные шансы на выход в следующий раунд. Для этого надо устоять в Леверкузене. И при этом желательно забить.

«Краснодар» – «Байер» – 0:0

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра (Голубев, 80), Каборе, Олссон (Сулейманов, 71), Классон, Вандерсон, Игнатьев

«Байер»: Градецки, Та, Бендер (Драгович, 83), Бейли (Аларио, 80), Брандт, Венделл, Арангис, Вайзер, Хавертц, Фолланд, Беллараби

Предупреждения: Перейра, 74; Сулейманов, 79