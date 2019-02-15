Тюрьмы, пытки, коктейли Молотова, бегство. Дикая история игрока сборной Бахрейна

Футбол 15 февраля 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

В тексте слишком много жести для одного заголовка.

К началу февраля количество постов в Twitter с хэштегом #SaveHakeem перевалило за миллион. Эти же слова промелькнули в социальных сетях таких футбольных звезд, как Дидье Дрогба и Джейми Варди. Весь мир включился в акцию, кроме… России.

У нас практически никто не знает о флэшмобе #SaveHakeem и человеке, которому она посвящена. Мы хотим исправить это чудовищное упущение.

Главного героя акции зовут Хаким Аль-Араиби. Он – 25-летний защитник, начинавший свою футбольную карьеру в бахрейнском клубе «Аль-Шабаб». Он успел поиграть за Олимпийскую сборную Бахрейна и даже провести один матч в составе взрослой национальной команды.

С улицы в сборную

Мальчик родился в небольшом городке Джидд-Хафс с населением не более 11 тысяч человек, в обычной шиитской семье. Как-то раз, когда ему было 15 лет, один из преподавателей его школы заметил, как он обращается с мячом во время уличной игры в футбол. Учитель был знаком с местным футбольным скаутом, которому рассказал про мальчика. Не прошло и года, как Хаким стал футболистом местного клуба «Аль-Шабаб», выступавшего в премьер-лиге.

Мальчик быстро прогрессировал и вскоре на него обратили внимание в юношеской сборной Бахрейна, а потом начали привлекать и к играм Олимпийской команды.

Все изменилось одной ночью 2011 года. В дом Хакима ворвалась полиция. Люди с оружием разыскивали его старшего брата Эмада, которого не было дома. Его обвиняли в призывах к восстанию Это было тяжелое время, когда до Бахрейна донеслись отголоски Арабской весны. В стране вспыхнули массовые восстания – во всех крупных и мелких городах. Бахрейнское большинство, шииты, выступали против правящего семейства, которое принадлежало к суннитам.

Вместо старшего сына семьи Аль-Араиби забрали младшего, футболиста, который любил футбол не только за азарт, но и за то что видел в игре возможность примерить шиитов с суннитами. Его упекли в тюрьму на две недели, во время которых издевались над футболистом и пытали его. Через две недели игрока отпустили.

Он хотел продолжить карьеру, но играть за свой клуб, «Аль-Шабаб», не мог. «Аль-Шабаб» считался одной из двух шиитских команд бахрейнской премьер-лиги. Их отстранили от матчей чемпионата страны. Позже Федерация футбола Бахрейна клубы восстановила в их правах, но путь в премьер-лигу пришлось начинать с самых низов – со второй лиги.

Вашего мальчика и там и тут передают

Хаким пробыл на свободе недолго. В ноябре 2012 года его вновь арестовали. Хакима схватили по дороге от дома в местный бар, где он хотел посмотреть «Эль-Класико» – встречу «Реала» и «Барселоны». Его бросили в тюрьму и обвинили в участии в нападении на местный полицейский участок, который толпа из 150 человек разгромила и забросала коктейлями Молотова.

Опять начались пытки. Хаким отказывался признавать свою вину, а его избивали. Особенно доставалось ногам. После освобождения игрок рассказывал, что надсмотрщики били его по ногам, грозясь сломать кости, уничтожить его будущее, так, чтобы он больше никогда не мог играть в футбол. Оказалось, что на него настучал его старший брат, который сказал, что Хаким был в той толпе вместе с ним. Он сделал это под давлением и пытками.

Ирония заключается в том, что во время нападения на полицейский участок, которое произошло за три дня до ареста, Хаким играл в футбол за свою команду. Это подтверждают не только футболисты, тренеры и болельщики. Это подтверждает еще и запись телевизионной трансляции матча клуба «Аль-Шабаб», который играл на стадионе в Мухарраке.

Нападение на полицейский участок произошло примерно в 18:30, а на записи видно, что Хаким был на поле с 17:30 по 19:20. По версии полиции нападение на участок произошло не в 18:30, а примерно в 20:00. Но, даже если так, то у Хакима просто не было возможности добраться до места в срок – стадион находился в 20 километрах от места, а это был вечер субботы – дикие пробки во всех городах Бахрейна.

Бегство в Австралию

Через какое-то время Хакима выпустили на свободу под залог. Он вернулся в клуб и к футболу. Своей игрой футболист заслужил вызова в национальную сборную, на чем настоял английский тренер команды Энтони Хадсон. Федерация футбола Бахрейна даже добилась разрешения для Хакима, все еще находящегося под следствием, выехать с командой в Катар – на Чемпионат Западной Азии, где Бахрейн занял третье место.

Хаким лишь раз вышел на поле – в матче против Ирака, который состоялся 28 декабря и завершился со счетом 0:0. После этого матча Хакима в команде больше никто не видел. Он собрал вещи и покинул отель. Из Катара он сбежал сначала в Иран, откуда перебрался в Малайзию. Затем был Таиланд и Австралия. Весь путь занял у Хакима почти шесть месяцев.

Он получил политическое убежище и поселился в Мельбурне. В Австралии он расписался с девушкой, которую знал с 17 лет. Она тоже бежала из Бахрейна к нему. В 2017 году ему дали статус беженца, соответствующие документы, права и защиту. Все это время он продолжал играть в футбол на полупрофессиональном уровне за местные клубы: «Грин Галли», «Гоулберн Вэлли Санс», «Престон Лайонс» и «Паско Вейл».

Уже живя в изгнании Хаким часто критиковал Бахрейн, в тюрьмах которого по политическим делам продолжают сидеть ни в чем не виновные футболисты, подвергающиеся постоянным пыткам. Во многих бедах он обвинял лично шейха Салмана бин Ибрагим Аль Халифа, члена правящего семейства и президента Азиатской футбольной конфедерации.

Главный футбольный человек Азии никак не заступался за несправедливо гонимых футболистов у него на родине. Более того, он был назначен главой комитета, который занимался поиском футболистов и их близких, принимавших участие в беспорядке. В итоге в тюрьмы попало более полутора сотен людей в том числе и женщин, многие из которых были также невиновны, как и Хаким.

Если имя шейха Салмана показалось вам знакомым, вы не ошиблись. Именно он претендовал на пост президента ФИФА после того, как его досрочно покинул Зепп Блаттер, и именно он считался фаворитом до самого конца, пока неожиданно не проиграл на голосовании Джанни Инфантино.

Арест в Таиланде

В ноябре 2018 году Хаким с супругой решили отправиться в Таиланд – на отложенный медовый месяц. По прилету в Бангкок их арестовали прямо в аэропорту. Арест был произведен в соответствии с приказом Интерпола, который получил запрос на Хакима от Бахрейна. Супругу Хакима позже отпустили, а его отправили в местную тюрьму – ждать суда, который должен был решить вопрос по экстрадиции. В этот самый момент и начались первые акции в защиту Хакима, которые приняли широкий масштаб уже в январе 2019 года. В акции приняли участие многие правозащитники, футболисты, клубы, национальные сборные и федерации. Не осталась в стороне даже Азиатская конфедерация футбола, которую возглавляет шейх Салман. Правда, цитаты главы АФК по этому делу никто так и не дождался.

4 февраля состоялось первое слушание по делу Хакима. Он прибыл к зданию суда, закованный в кандалы. Перед десятками камер он молил о том, чтобы его не отправляли назад в Бахрейн. Суд отказался отпускать футболиста под залог и дал ему 60 дней на защиту. Следующее слушание должно было состояться 22 апреля. Над игроком нависла реальная угроза высылки. Таиланд часто выдает преступников, а с Бахрейном у тайского правительства сложились хорошие торговые отношения.

Однако уже 11 февраля 2019 года тайские прокуроры под давлением общественности и очевидных фактов, свидетельствующих, что Хаким не мог совершить то, что ему вменяют, сняли с Аль-Араиби все обвинения. Хаким вышел на свободу и как можно скорее покинул Таиланд.