РПЛ: После матча болельщики «Спартака» устроили потасовку между собой

«Идея сделать матчу обертку на тему «Игры престолов» принята на ура»

Антон Захаров

Офицер по работе с болельщиками РФПЛ

- Я лично присутствовал на матче «Ростов» - «Спартак». Клубом проведена сумасшедшая работа. Видно, что для Ростова прошедший чемпионат мира не прошел даром. Все службы, которые были заняты в организации этого матча, сделали соответствующие выводы и, по нашему мнению, двигаются в правильном направлении. Посещаемость ростовского стадиона тому подтверждением.

Мы видели жалобы болельщиков после предыдущих матчей. Бывало, что их разували на входе. Но после обращения службы безопасности клуба и РПЛ к службам, обеспечивающим проход, данная акция достаточно оперативно была прекращена.

Несмотря на то, что на матч собралось более 40 тыс. зрителей, проход на трибуны осуществлялся быстро. Даже те, кто приходил за 10 минут до стартового свистка, успевали к началу матча оказаться на стадионе.

Отдельно благодарим за то шоу и мероприятия, которые были организованы на территории стадиона. Все это было подано в обертке, приуроченной к возобновлению финального сезона телесериала «Игра престолов». Эта идея была принята на ура. Даже дождь, который начался в Ростове около 14-15 часов, не отпугнул ни детей, ни семейных людей. Вокруг стадиона происходило огромное количество мероприятий, в которых с большим удовольствием принимали участие все болельщики.

Мы благодарим тех, кто организовал это шоу, и вообще все службы – они шли нам и болельщикам навстречу и принимали правильные и интересные решения, чтобы матч прошел на самом высоком уровне.

«Полиция Ростова очень доброжелательна к болельщикам»

Александр Мейтин

Директор по безопасности РФПЛ

- Добавлю, что стадион посетило колоссальное количество семей. Было много женщин и детей, чему способствовала праздничная атмосфера вокруг стадиона. Порадовало и хорошее отношение полиции, которая была очень доброжелательна по отношению к болельщикам, отвечала на все их вопросы.

Очень быстро была проведена эвакуация со стадиона. Всех болельщиков выпустили вместе. Повлияло и то, что болельщики команд дружат между собой. Никакой опасности в том, чтобы выпустить их одновременно, не было. Были организованы шаттлы, которые доставляли зрителей до города.

«Потасовка болельщиков «Спартака» началась между собой на бытовой почве»

Антон Захаров

Офицер по работе с болельщиками РФПЛ

- Мы оперативно получили информацию о послематчевой потасовке с участием болельщиков «Спартака» и, конечно, видели видео. Согласно нашей информации, изначально потасовка началась на бытовой почве между болельщиками «Спартака».

Стюарды попытались оперативно вмешаться, но получили отпор. Тогда в дело включился небольшой отряд полиции, в том числе около 10 сотрудников Росгвардии. По итогам инцидента за неповиновение были задержаны двое болельщиков, в том числе, как мы понимаем, тот, который побежал в тоннель за стюардами.

Не хочется, чтобы данному эпизоду уделялось большое внимание. По сравнению с той работой, которую блестяще провел «Ростов», это не такой значительный момент. Намного важнее, что на стадион стали ходить семьями, и об этом надо говорить больше. Для нас это очень важно.

«В Туле задержан болельщик, который не имеет права ходить на стадион с 2017 года»

Александр Мейтин

Директор по безопасности РФПЛ

- На стадионе «Арсенала» установлена электронная система распознавания лиц. На матче против «Урала» благодаря этой системе при входе на стадион был задержан болельщик, который был в 2017 году привлечен к административной ответственности и которому в течение пяти лет запрещено посещать спортивные мероприятия. Он привлечен к административному аресту на пять суток и штрафу 40 тыс. рублей.