Сульшера спасет только чудо, а «Ювентус» все решит дома? «Барса» и «Аякс» не уверены Роналду и Месси в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов.

«АЯКС» СПОСОБЕН НА СЕНСАЦИЮ?

«Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)

16 апреля. Турин. Стадион «Ювентус», 22:00 (мск)

Первый матч – 1:1

Вечер среды в Амстердаме удивил. Фаворит пары «Ювентус» не подтвердил своего звания, «Аякс» дал итальянцам мощный отпор и мог победить. Голландцы продолжают шокировать публику, привыкшую к победам топов, они рушат стереотипы и готовы зажечь в Турине. Летом «Аякс» предсказуемо раскупят, команда потеряет свою идентичность и, вероятнее всего превратится в середняка группового этапа. Эта команда вне зависимости от результата ответного четвертьфинала останется в памяти и ностальгических текстах.

«Ювентус» все решил в чемпионате Италии, поэтому сильно расслабился. Команда Масимилиано Аллегри на выходных проиграла СПАЛу (1:2). Раньше на выезде туринцы не проигрывали в серии А 16 месяцев, но с трех последних гостевых встреч дважды приезжали побежденными. На этом блеклом фоне Андреа Барцальи заявил, что закончил карьеру по окончании сезона. Даниэле Ругани может ликовать. А вот «Аякс» наоборот в хорошем духе. Амстердамцы ярко обыграли «Эксельсиор» (6:2). Кстати хет-трик оформил Класс-Ян Хунтелар, помните такого? Теперь он самый возрастной футболист в истории «Аякса», оформивший хет-трик (35 лет и 244 дня).

Главное оружие «Ювентуса» помимо Криштиану – родные стены. Туринцы отлично играют дома, кого тут только не побеждали. Правда случались и недоразумения как с «Атлетико» (0:2). Итальянцы по-прежнему фавориты пары, но пока им это не помогло. Эмре Джан скорее всего сыграет после травмы, на уколах протянет Джорджо Кьеллини, не совсем здоров Дуглас Коста и недоступен Марио Манджукич. Зато есть Мойзе Кин (забивает в шести матчах подряд). Вроде бы серьезно, но куда важнее не потерять перед полуфиналом Матюиди или Бернардески из-за перебора карточек.

У «Аякса» не будет невероятно важного Николаса Тальяфико и полсостава висит на желтой: Зиего, Шене, ван де Беек, пиковые де Лигт с де Йонгом и Блинд. Для «Аякса» это матчи жизни и смерти, поэтому о карточках говорить не стоит. О них все забыли.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Ювентус» (4-4-2 ромб): Щенсны – Канселу, Бонуччи, Ругани, Сандро – Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески – Роналду, Кин.

«Аякс» (4-3-3): Онана – Велтман, Блинд, де Лигт, Мазрауи – де Йонг, ван де Беек, Шене – Зиеш, Тадич, Нерес.

СУЛЬШЕР В БЕДЕ. ГДЕ ФЕРГЮСОН?

«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

16 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу», 22:00 (мск)

Первый матч – 1:0

Раньше «Юнайтед» из турбулентности вытаскивал Уле-Гуннар Сульшер. Именно он забил тот самый гол на «Камп Ноу» в финале ЛЧ против «Баварии» (2:1). Теперь кто бы вытащил его. Может попросить совета у сэра Алекса Фергюсона? Хотя нет, тот тоже проигрывал «Барселоне» в ЛЧ. Норвежец с лицом ребенка опять начал двухматчевое противостояние с поражения. Судьба? А что тогда делать… После подписания полноценного контракта Сульшер проиграл в четырех матчах из шести, это ад. «МЮ» укладывали одноклассники вроде «Арсенала», середняки как «Вулверхэмптон» (дважды) и абсолютные топы типа «Барселоны».

При этом в последнем матче, одном из центральных в туре АПЛ, «Манчестер» натужно, с помощью двух пенальти, победил «Вест Хэм». 11-метровые уложил Погба, у француза уже семь удачных ударов с точки в этом сезоне. Надо забить еще два, чтобы побить достижение Руда ван Нистелроя времен-2002/03.

«Барселона» уже давно стала прагматичной и правильной. Поэтому иногда, по непонятным причинам, команда Эрнесто Вальверде не побеждает. В этом году огрехами не воспользовался «Атлетико», поэтому даже ничья с «Уэской» (0:0) не отдалила чемпионство сине-гранатовых. Все идет своим чередом. А тут еще подсчитали, что «Барселона» спец по давлению на чужие ворота. В матчах с ней игроки соперника в ЛЧ забили в свои ворота 14 раз (автогол Люка Шоу в первом матче), это рекорд турнира.

О чем же грустить «Барселоне»? Нет таких поводов. Переживать из-за травмы Рафиньи мелко, из-за отсутствия Томаса Вермалена – смешно. С кадровой точки зрения проблемы «Юнайтед» глобальнее: не будет Валенсии, дисквалифицирован Шоу, под вопросом Эктор Эррера, Неманья Матич и скорее всего не сыграет Алексис. Сульшеру нужно чудо. Как в ответной игре с «ПСЖ».

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Барселона» (4-3-3): тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур – Дембеле, Месси, Суарес.

«Манчестер Юнайтед» (3-4-2-1): де Хеа – Линделеф, Смоллинг, Янг – Далот, Перейра, Фред, Мактоминей – Погба, Рэшфорд – Лукаку.

БОРЬБА РОНАЛДУ И МЕССИ

Гении продолжают сражаться. Турнирный жребий может свести Роналду и Мессии в финале, а пока все сравнивают их выдающиеся цифры. Практически по всем показателям Криштиану впереди. У него больше голов, больше других статистических достижений (единственный забивал в трех финалах ЛЧ, ). Но португалец и старше, он заиграл в ЛЧ раньше Месси. Поэтому у аргентинца еще будет время догнать антагониста, тем более что он достигает пройденных Роналду результатов в меньшие сроки.

Криш обгоняет Лео по голам в ЛЧ на 17 мячей (125 против 108). Круто другое. Только они пока забили в турнире больше ста голов и у обоих по восемь (!) хет-триков. Космос.