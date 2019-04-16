Брат Свечникова разберется с Ови? Что произошло в мире, пока вы спали

Зачем Овечкин полез на Свечникова?

Небывалую драку устроил Александр Овечкин с Андреем Свечниковым из «Каролины», в гостях у которой «Вашингтон» проводил третий матч четвертьфинальной серии Восточной конференции. На тот момент, казалось бы, «Вашингтону» не о чем было волноваться. Команда Овечкина выиграла два предыдущих матча дома (4:2, 4:3от), а в третьем проигрывала всего-то 0:1. Но именно после драки Овечкина все рухнуло. 0:2, 0:3, 0:4, 0:5! Прям «ПСЖ» на льду! Но если парижане в последнем туре чемпионата Франции смогли отыграть хотя бы один мяч у дерзкого «Лилля», то «Вашингтон» вообще ничего не смог. Сокрушительное поражение!

Брат Андрея Свечникова Евгений, который по совместительству является еще и форвардом «Детройта» не оставил без внимания эту историю: разместил в инстаграме вот такой пост. Краткое содержание поста: «Фредди идет за тобой».

То ли пошутил, то ли погрозил – осталось непонятным. На нам кажется, что темы для шуток тут нет, тем более что Андрей не смог продолжить игру с «Вашингтоном» из-за травмы, полученной в бою с Овечкиным.

Вот здесь наш авторитетный колумнист Виталий Славин в подробностях рассказывает о том, что произошло в матче «Вашингтона» с «Каролиной». Мало того, он вспомнил в связи с этой дракой еще одну удивительную историю – зайдите, почитайте.

Радулов старался, но «Далласу» это не помогло

«Даллас» Александра Радулова тоже проиграл – «Нэшвиллу» дома. Хозяева нанесли 42 броска по воротам Пекка Ринне (восемь из них Радулов), но финн пропустил всего две шайбы и выручил очень сильно свою команду в нескольких голевых моментах – раз шесть спасал, казалось бы, в безнадежных моментах! Красавчик! Теперь «Старз» уступают в серии со счетом 1:2. Но это еще ничего.

Вот у «Тампы», где играет лучший бомбардир регулярного сезона российский форвард Никита Кучеров, и у «Питтсбурга» с нашим же Евгением Малкиным дела вообще никуда не годятся. Обе команды проигрывают свои серии со счетом 0-3, а в этой ситуации камбэк почти невозможен. Хотя и такое бывало! История насчитывает всего четыре подобных случая, дважды это происходило в нашей эре. Так что посмотрим (если не уснем), как сложатся четвертые игры в этих сериях. «Тампа» начинает играть с «Коламбусом» Артемия Панарина в 2 часа ближайшей ночи, а «Питтсбург» в 2.30 (с «Нью-Йорк-Айлендерс»).

«Арсенал» догнал «Челси»

И о футболе.

Лондонский «Арсенал» на выезде переиграл занимающий 10-е место «Уотфорд» и вновь занимает 4-е место в АПЛ. На 10-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг – для него это 18-й гол в чемпионате. Форвард «Арсенала» всего на один мяч отстает от Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Мохаммеда Салаха («Ливерпуль»). В четверг «Арсенал» играет на выезде с «Наполи» ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы с итальянским «Наполи». В первом лондонцы победили – 2:0.

А «Реал» уже не может обыграть и десятую команду Ла Лиги – сегодня ночью завершил вничью встречу с «Леганесом». Это был матч 32-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая в Леганесе на стадионе «Мунисипал де Бутарке», завершилась вничью со счетом 1:1.

Сейчас «Реал» – третий в чемпионате Испании (61 очко). Это на 13 меньше, чем у лидера «Барселоны», и на четыре меньше, чем у «Атлетико».

Спортивный мир опечален из-за пожара в Париже

Но, конечно же, в эту ночь спортивный мир не мог остаться в стороне от пожара, который потряс весь мир: в столице Франции сгорел великий собор Нотр-Дам де Пари.

Спортсмены скорбят вместе со всеми, публикуя в соцсетях слова сожаления по этому печальному поводу. А «ПСЖ» пожелал мужества всем, кто тушил этот пожар.



