Суд над Мамаевым и Кокориным. Пятый день. Онлайн — здесь!

В предыдущих сериях юридического триллера в лучших традициях Джона Гришема мы узнали, что Кокорин с братом и Мамаев с другом Протасовицким (у каждого свой адвокат по делу, что серьезно затягивает допросы и процесс в целом) признают свою вину в двух драках, случившихся в октябрьским утром, лишь частично. Суммируя показания, вызванных в суд свидетелей обвинения и пострадавшего водителя ведущей первого канала Виталия Соловчука, можно сделать вывод, что оба конфликта спровоцировали друзья-дебоширы, они были пьяны и в "Кофемании" вели себя вызывающе - матерились, целовались с девушками и все в таком роде. Впрочем, в кафе они ни к кому не приставали, а конфликт с водителем возник из-за того, что одна из сопровождавших их девушек перепутала его автомобиль с вызванным такси.

Свидетели защиты убеждают суд, что оба конфликта были спровоцированы пострадавшими Соловчуком и главой Минпромторга Денисом Паком. Первый назвал их "петухами", второй оскорбился сравнением с корейским певцом PSY, оскорбивший компанию в ответ.

Наиболее впечатляет поведение адвокатов подсудимых. Они давят на свидетелей, старательно пытаются их запутать, поймать на ошибках и неточностях, сомневаются в их показаниях и стремятся заставить усомниться суд, а также позволяют себе некорректные высказывания, в том числе в адрес прокурора.

Сами подсудимые чувствуют себя комфортно, смеются, переглядываются с друзьями, сторонниками и супругами, приходившими в суд, и вообще демонстрируют уверенность в положительном исходе дела.

На пятый день заседание началось в 13:00.

19.59 Александр Кокорин резко реагирует во время просмотра: «Покажите нам сговор»

19.43. Мамаев обращает внимание судьи, что сзади них довольно долго сидит другая компания. И никто ни с кем не конфликтует. Это отлично видно при просмотре.

19.07. Перед началом просмотра подозреваемые вдруг стали серьезными. Улыбается только Кирилл Кокорин

18.45. Андрей Кустов, охранник клуба «Эгоист» сообщил, что Кокорин и Мамаев появляются у них раз в три месяца. Он вызвал компании такси, но никто в машину не сел, а начали дурачиться. Потом Кустов отправился переодеваться и, выйдя вновь на улицу, обнаружил водителя «Мерседеса» Соловчука с окровавленным лицом: «Его кто-то из той компании провел на водительское место».

18.55. Прокурор попросил показать видео с камер наружного наблюдения Кустову. В зал внесли телевизор. Адвокаты повозмущались, но были вынуждены согласиться. Павел Мамаев пошутил: «До 23.00 время есть, мы не торопимся».

18.45. Андрей Кустов, охранник клуба «Эгоист» сообщил, что Кокорин и Мамаев появляются у них раз в три месяца. Он вызвал компании такси, но никто в машину не сел, а начали дурачиться. Потом Кустов отправился переодеваться и, выйдя вновь на улицу, обнаружил водителя «Мерседеса» Соловчука с окровавленным лицом: «Его кто-то из той компании провел на водительское место».

18.10. Адвокат Прилипко жалуется на духоту в зале, а Козлов просит его отпустить. Судья получил все ответы, поэтому соглашается. Допрос Козлова завершен. Это было самое неоднозначное, путанное и нервное выступление за все пять дней процесса.

18:07. Прокурор реагирует на сказанное Козловым предположением, что он врет. Адвокаты, сами намекавшие на аналогичные действия со стороны свидетелей защиты, высказывают недовольство сказанным.

Охранник проговорился, что агрессия все-таки была, и вопросы судьи пошли второму кругу. "Почему не вмешались в конфликт?" - "Потому что был на работе". Поэтому и ушел внутрь помещения, но вновь появился уже через 10 минут - еще раз покурить. На этом он окончательно запутался. То говорит, что видел, как компания еще стояла у автомобиля, то утверждает, что машина уже уехала.

17:57. Охранник оправдывается тем, что следователи записывали показания сами на основании видео. Раз он присутствовал, должен был все это видеть: "Видел кровь? Да вот же она на видео!". То же и маркой автомобиля, восстановленной по видеозаписи, и агрессивном поведении компании. Козлов утверждает, что показания, данные в суде, более правдивы. Охранник не против пройти полиграф. Дрожащим голосом он утверждает, что часть его слов была записана следователем неверно.

На уточняющий вопрос судьи он подтверждает данные сегодня показания о том, что возле автомобиля компания общалась с водителем мило, спокойно и дружелюбно и даже называли братом, выясняя, зачем он назвал их "петухами". Кирилл Кокорин действиями выражал желание нанести удар водителю после того, как он побежал, но самого удара охранник не разглядел - "словно хочет, но не может". Когда компания догнала водителя, Козлов ушел в клуб. "На самом интересном месте", - прокомментировал ответ судья.

17:32. Становится известно, что Кокорин и Мамаев ранее уже бывали в "Эгоисте". Новость ли это для их жен? Кроме того, налицо очевидные расхождения в первых показаниях и тех, что даны на суде. Тогда он помнил, что Мамаев был настроен агрессивно и пытался ударить Соловчука - сейчас почему-то нет. Тогда он во всех подробностях описал избиение - сегодня ничего об этом не помнит. То же касается отъезда Соловчука. Каждый элемент"потери памяти" в пользу подсудимых. Совпадение? Теперь лояльное отношение адвокатов становится более еще объяснимым.

Козлов взволнован еще сильнее.

17:22. Его адвокаты не прессуют вообще. Оно и неудивительно, он пока рассказывает все в пользу их подзащитных. Следуют лишь короткие уточняющие вопросы. Из них следует, что компания была на позитиве, ни к кому не приставала. Первым силу применил водитель, стоявший к охраннику спиной, потому что "они выходили из клуба адекватные, и тут удар". В деталях он описать эпизод не может, раз пять повторив, что "все произошло быстро". Водитель, видимо, оправдывался за то, что "накосячил, раз оправдывается".

Первоначальные показания охранника (допроса были три) были куда точнее и конкретнее. Теперь же он боится сказать лишнее слово. Адвокаты настаивают, что данные показания исчерпывающие, тогда как прокурор требует зачитать те, что были даны сразу после инцидента. Суд удовлетворяет ходатайство.

17:11. Козлов слышал, как подсудимые спрашивали Соловчука, почему он назвал их петухами. Как мы помним, Соловчук утверждал, что ничего подобного не говорил. Он стал извиняться за сказанное, потом толкнул кого-то из компании: "Мне сначала показалось, что они обнимаются". Затем "начался кипиш, все (Соловчук, Мамаев и Кирилл Кокорин) побежали".

Очень хладнокровный охранник. Наверное, регулярно видит подобные инциденты, поскольку на потасовку обратил минимум внимания. Компания побежала за водителем, но что там происходило дальше, для него загадка. Но помнит, что компания спрашивала водителя спокойным тоном, а он дерзко отвечал в стиле - "че? ниче!".

17:03. Охранник мало что помнит сам и постоянно ссылается на видеозапись. "Видел ли? Если это есть на записи, значит, видел". После потасовки компания подходила к другому охраннику и спрашивала что-то про такси (не уточняется).

Допрос у следователя он проходил вместе с адвокатом, которого предоставил стрип-клуб. В первый раз, еще не видев видеозапись, а во второй - после ее просмотра. Куда важнее то, что по словам Козлова, он не указывал ни фамилий, ни инициалов, а в протоколе они появились. Каким образом это произошло, он не знает. При этом протокол он читал, но не помнит его содержания, а показания давал на основании не только своих впечатлений, но и видеозаписи. В общем, не самый ценный для установления истины свидетель.

16:55. Отвечая на вопросы прокурора, Козлов заметно нервничает и запинается. Увидев пробежавшую мимо группу лиц, он вернулся в стрип-клуб, поэтому не видел не падения Соловчука, ни его избиения. Полицию он вызывать не стал, потому что услышал такие призывы со стороны.

Свидетель просит прочитать первоначальные показания и не может вспомнить ничего существенного, признавшись, что смотрел видео "раз 20". Драка, по его словам, произошла спонтанно. Это важный пункт для квалификации деяния. Защита настаивает на отсутствии предварительного сговора. "Все что-то бегали, как в веселой компании и в какой-то момент начали бычить".

16:50. Следующий свидетель - охранник стрип-клуба "Эгоист" Сергей Козлов, стоявший при входе. Он утверждает, что все четверо подсудимых вместе приехали в клуб около 4 часов ночи, а ушли будучи в состоянии "приличного" опьянения одними из последних, в седьмом часу.

На улице они повздорили со Соловчуком, пытаясь выяснить, зачем он их оскорбил. Самого оскорбления свидетель не слышал, зато видел как водитель первым то ли толкнул, то ли ударил кого-то из подсудимых (видимо, Мамаева). Ответной реакции Павла он также не заметил, зато видел, как Соловчук убегал от агрессоров, пробежав мимо охранника. Подсудимых он называет по именам, но почему-то не знает фамилий. На вопрос - откуда знаком с ними - уточняет, что они известные люди. Странно, что имена известных людей он знает, а фамилии - нет.

16:09. Затем адвокаты акцентируют внимание на том, что личность водителя Соловчука была установлена по ксерокопиям удостоверения личности, а не оригиналу. Ромашов продолжает настаивать, что с вещдоками "проводились многочисленные манипуляции".

Он видит "следы фальсификации" и выражает недовольство тем, что ни стул, ни автомобиль Соловчука не представлялись адвокатам для ознакомления: "Мы ходатайствовали о предоставлении стула! На каком основании нам отказано?". Его также волнует, саморезы были в стуле или болты. "Я вот знаю, что болты", - заключает он.

На этой мажорной ноте объявляется получасовой перерыв.

16:03. 10 минут скуки. Прокурор зачитала все протоколы. Ромашов жалуется на проблемы с упаковкой флэш-носителей. Затем описываются все фотоснимки, сделанные камерами видеонаблюдения. Адвокат Стукалова жалуется, что на них невозможно ничего разобрать. Прокурор в ответ заявляет, что видно на них все отлично, и сетует на отсутствие присяжных: "Тогда вообще все было бы в мою пользу!".

Начинается взаимных троллинг. Барик апеллирует к судье, что только Ванга могла сказать, кто на конкретном фото чем наносил удар. "Вы с ней лично общались?", - парирует прокурор. В предыдущие дни она вела диалог куда спокойнее, но постоянные придирки и претензии адвокатов выводят ее из равновесия.

15:34. Адвокаты пыжатся убедить суд, что все протоколы сфабрикованы следователем, а доказательства получены с нарушением УПК. Подсудимые чувствуют, что дело дрянь, замыкаются в себе. Совсем затихают и их друзья/родственники, опускают глаза, смотрят в телефон. Наверное, читают наш онлайн.

15:30. Судя по описанию видео, сделанного прокурором, там все то же, что мы уже видели ранее, но есть и некоторые детали. Так, Кирилл Кокорин схватил Пака за руку, и тот ее отдернул, а его старший брат нанес Паку удар в корпус. Мамаев пытался подойти к Паку, но его отодвинул официант заведения. Павел переключился на Гайсина, которому нанес удар удар по лицу, а Протасовицкий схватил его за шею и пытался удержать.

А согласно записям из стриптиз-клуба, которые мы также все видели, установлено, что Соловчук не наносил Мамаеву удара, а только оттолкнул его, тогда как Павел нанес ему не менее трех ударов. "Это залет, воин", - как говорилось в одном известном фильме.

Все, что остается адвокатам, это уповать на то, что записи следователями получены незаконно. Это видео было изъято у потерпевшего Пака, а записи с видеокамер в стриптиз-клубе были получены в результате незаконных формальностей. Что-то про исполнение поручения следователя.

15.20. Ромашова эта экспертиза не удовлетворила. Он обращает внимание на то, что некоторые подписи и печати были поставлены не там, где положено. По его мнению, эксперт сначала дал заключение и только затем - подписку. Сказано о трех протоколах осмотра одной и той же карты памяти.

Затем всплывает информация о некой флэшке, которую 10 октября представил у господина Пака. Адвокат Ромашов обращает внимание на то, что в это время, судя по представленным документам, Пак лечился от сотрясения мозга, и удивляется, почему изъятое у него вообще используется в качестве вещественного доказательства.

15:15. Прокурор представила различные справки, из которых следует, что пострадавший в потасовке Гайсин получил в ее результате поверхностные раны, ушиб мягких частей подбородка и правой кисти.

Затем - результаты экспертизы машины Соловчука. Удаленных данных, согласно им, на видеорегистраторе не обнаружено. Адвокаты долго пытали потерпевшего на предмет удаленных записей, поскольку в них не обнаружилось инцидента с девушкой, перепутанным ее автомобилем и фразой про "петухов", на которой настаивает защита.

15:10. Адвокаты ничуть не меняют свою стратегию. В первоначальных показаниях фразы про "тетю" не было. Домбовская объяснила, что тогда об этом просто не вспомнила. "Вспомнили о ней под влиянием гособвинителя?" - уточняет адвокат Ромашов, вызвав тем самым протест прокурора.

На этом допрос завершен. "Очень мне нужна такая слава", - завершила свое выступление свидетель. Когда она выходила, совсем уже не удерживающий себя в руках Мамаев крикнул: "Маме привет!", чем вызвал скандал и требование прокурора занести эту фразу в протокол заседания.

15:06. Также она рассказала (отвечая на вопросы адвокатов, естественно), что была бы в меньшей степени удивлена, увидев такое поведение в баре или ночном клубе, а в "Кофеманию" люди приходят завтракать. Адвокат Барик зачем-то уточнил, что в данном случае у компании был ужин. Ну, это же совсем другое дело, не правда ли?

Затем свидетель сообщила, что не отнесла компанию к представителям культурной или деловой публике москвичей, и поделилась мнением, что их поведение - результат недостатка воспитания и привычный стиль поведения. Кажется, в этом сомневаться не приходится.

Девушка не видела, чтобы компания приставала к другим посетителям, но решила, что "это хорошим не закончится" именно из-за обращения к ней, в котором почувствовала "некий негатив". После этого она и решила ретироваться - "мало ли до какой степени это дойдет". И мы теперь знаем, что в своем предположении она ничуть не ошиблась.

15:01. Настало время адвокатов. Домбовская, по профессии реставратор, подтвердила, что слышала ругань, но, по ее мнению, ни к кому конкретно она направлена не была, а также уточнила, что подобное слышала только по телевизору в художественных и документальных (!!!) фильмах про преступников из 90-х.

Удивительно, как Домбовская попала в категорию свидетелей. Дело в том, что ее мама "недальновидно" позвонила на ТВ и рассказала, что дочь была свидетелем конфликта. У нее без спросу взяли телефонное интервью ("наверное, Первый канал"), а затем передали данные следователям.

14:51. Одной из причин, почему свидетель решила пересесть, в том, что в ее адрес прозвучала фраза: "Тетя, что ты сюда смотришь?". Это важный факт, поскольку адвокаты активно стараются доказать, что компания по ходу увеселительного мероприятия ни к кому из сторонних людей не приставала и не мешала. Теперь мы можем усомниться даже в этом.

Такого поведения Домбовская не ожидала: "У меня вообще случился диссонанс со временем, местом и публикой". Она слышала конфликт, звук бьющейся посуды, как кто-то яростно выговаривал официанту.

14:45. После непродолжительной паузы прокурор приступила к допросу нового свидетеля - посетительницы "Кофемании" в то злополучное утро Екатерины Домбовской. Она рассказала следующее. Она сидела напротив нашей дружной компании, пила кофе, читала книгу, однако довольно быстро после прихода подруги поняла, что поговорить с ней из-за шума не сможет и пересела. И все равно слышала громкие разговоры друзей. Уже когда уходила из кафе, услышала "какие-то звуки" и видела, как компанию выводили через запасной выход.

Четко она запомнила только "растутаированного товарища". Других - не особо, но помнит, что в компании были девушки, которые вели себя "не очень прилично", а одна - делала "неприличные жесты". Также она помнит, как девушка садилась одному парню на колени. В тот момент, призналась Домбовская, она подумала, что это "люди из каких-то неформальных организаций — откуда-нибудь из середины 90-х".

14:05. Поблагодарим электрика. После его выступления мы знаем о стульях все.

14:03. Адвокаты цепляются к электрику, пытаясь выбить из него признание, что судьбоносный стул - может быть, не тот. Выясняют детали про болты и прочее. Тот признал, что, возможно, стул и не тот, но с 80-процентной вероятностью ошибки нет. Затем его просят перечислить всех фигурантов. Он вспомнил всех главных действующих лиц, кроме тех, кто проходит как свидетели - Бобкову, Куропаткина и прочих.

Его еще немного помучили и отпустили с миром, а Мамаев даже сопроводил его уход фразой: "До свидания!". Что это, намек на будущую встречу?!

13.52. Первоначальные показания зачитываются, но не полностью. В них больше деталей, о которых Вилюнов не упомянул на суде. Однако возникают сомнения в том, что эти показания записаны с его слов - слишком уж казенные формулировки. Прокурор задает ему вопрос на эту тему, но электрик показания подтвердил.

Сегодня подсудимые не так веселы, как обычно. Видимо, ежедневные заседания, несмотря на трехдневную передышку, начинают выматывать и их. Мамаев переглядывается с супругой, Кокорины тихо переговариваются между собой или молча следят за происходящим.

13.46. По завершении допроса прокурор просит зачитать показания электрика, данные следователям. Еще в самом начале Вилюнов просил это сделать, чтобы избежать расхождений, сославшись на то, что прошло полгода, но тогда ему отказали. Адвокаты этим предложением недовольны.

Их линия защиты строится на том, чтобы подорвать доверие к тем показаниям всех свидетелей. Во время всех допросов свидетелей они вопросами намекают на то, что показания были даны под давлением следователей или как минимум с их помощью. Отсюда вопросы, откуда свидетели знали фамилии участников, смотрели ли видео инцидента, на каком компьютере им показывали запись и т.д.

13:41. Судья задала несколько уточняющих вопросов относительно конфликта. Кто где стоял, что делал и говорил. Однако электрик боится ляпнуть лишнее и отвечает в общих чертах. Мол, было шумно, а кто конкретно чем был занят, ответить затрудняется. Его больше беспокоило, чтобы у испорченного стула не появились братья по несчастью.

Вилюнов едва ли не первый свидетель, сразу узнавший в дебоширах футболистов. Вечером он смотрел "Зенит" - "Краснодар", а утром обнаружил участников того матча в московском кафе и был очень удивлен. "Как так быстро-то?!".

13:37. Далее. Из допроса другими адвокатами. Протасовицкого Александр Яковлевич не узнал, что тот делал во время конфликта, не заметил. То же - в отношении Мамаева. Его адвокат так часто задает один и тот же вопрос, что у свидетеля не выдерживают нервы и он срывается на повышенный тон.

Адвокаты продолжают свою тактику, пытаясь запутать и вывести свидетеля из себя - вразнобой задают под разным соусом одни и те же вопросы. Большинство из них о стуле и его нелегкой судьбе.

13:30. Адвокат спросил, сколько могут прослужить стулья, которые стоят в кафе. "Могут и 10 лет, а могут и год, если так варварски относиться", - не растерялся Вилюнов. По поводу стула адвокат спрашивает дотошно - как часто производится ремонт, составляются ли акты о ремонте, как зовут менеджера, передавшего стул электрику, когда и где это произошло. Стул у нас - главный герой часа.

13:27. Теперь к допросу свидетеля приступили адвокаты. Первый - Ромашов (Кокорин-старший). Из ответов на его вопросы мы узнали о том, что матерились не только подсудимые, но и, возможно, персонал кафе, а вот самого удара стулом не наблюдал. Кроме того, в его адрес он со стороны компании агрессии не чувствовал, только в отношении участников конфликта.

13:22. Еще фраза! Менеджер, передавшая стул, назвала его "участником конфликта"!

13:21. А вот и про наш любимый стул! Именно Александр Яковлевич в своей мастерской совершал его починку, когда все закончилось. Он диагностировал вырванную спинку, державшуюся "на одном саморезе из четырех". Подсудимые задумчиво выслушали электрика. Вряд ли им есть быть чем довольными.

13:19. Вспомнил он и Екатерину Бобкову, описав ее, как "девушку в красной кофточке". Она сбросила со стола две тарелки. Электрик сделал ей замечание, но нарвался на ответную грубость и не стал разбираться дальше. Он также подтверждает, как Бобкова выплеснула содержимое стакана на одного из посетителей. То есть пока его показания полностью совпадают с рассказанным другими свидетелями обвинения.

По завершении конфликта он начал выводить пьяную, по его мнению, компанию через запасной выход. В отличие от нее, Пак и Гайсин вели себя тихо, в основном молчали.

13:13. Из его рассказа мы узнали, что он пришел на смену в 8 утра и увидел шумную компанию отдыхающих. Внимания на них электрик не обратил, заменил лампочки на веранде и отправился в подсобку, где находится пост охраны. Охранник тем временем пошел в зал и попросил Александра Яковлевича присоединиться к нему - там был конфликт.

Драку электрик не застал, только шум, гам и нецензурная брань. Сам он в конфликт не вступал, только следил за тем, чтобы разгорячившиеся посетители не портили имущество. Поначалу спорили подсудимые, Денис Пак и Сергей Гайсин, затем подключились и "другие люди".

13:05. Зал заседаний заполнен пришедшими, в том числе родственниками и друзьями подсудимых. Насколько, что всем не хватило места. Первый свидетель - седовласый электрик "Кофемании" Александр Яковлевич Вилюнов. Очевидно, он свидетель обвинения.