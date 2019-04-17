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17 апреля 2019 08:12ФутболБезъязычный Алексей

Чтобы пройти «шпор», Гвардиоле надо срочно звонить Бенитесу

 В среду в Манчестере команда Хосепа Гвардиолы попробует отыграться в четвертьфинальной дуэли с «Тоттенхэмом».

Мы вспомнили предыдущие британские разборки в плей-офф Лиги чемпионов и обнаружили неприятную для главного тренера «Сити» закономерность.

Ранее представители АПЛ пересекались в плей-офф главного еврокубка 10 раз. И лишь однажды команда, проигравшая первый матч, проходила в следующий раунд. Напомним, неделю назад «Ман Сити» уступил в Лондоне со счетом 0:1. Значит, по статистике, шансы Гвардиолы избежать очередного - которого уже подряд! - европейского фиаско крайне невелики. Но они все же есть! Осталось наступить на горло собственной песне и воспользоваться конспектами тренера-антипода Пепа Рафаэля Бенитеса - единственного, кому удавалось выкарабкаться из ситуации аналогичной той, в которую угодили сейчас «горожане».

Но обо всем по порядку.

2003/04

1/4 ФИНАЛА

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ - 1:1, 2:1

6

Впервые Лига чемпионов увидела чисто английскую дуэль весной 2004-го. Начало традиции положили Клаудио Раньери и Арсен Венгер. В том сезоне «Арсенал» был бесподобен, пройдя чемпионат вообще без единого поражения! У «Челси» в АПЛ команда Венгера выиграла оба матча - и многие ждали повторения сюжета в Европе. Ан-нет. Когда дело катилось к овертайму ответной встречи на «Хайбери», ворота Йенса Леманна на 87-й минуте поразил защитник Уэйн Бридж. Для него этот гол так и остался… единственным за пять лет в «Челси». Затем клуб Романа Абрамовича неожиданно споткнулся в полуфинале на «Монако». А Лигу в том сезоне сенсационно взял «Порту» Жозе Моуринью с Дмитрием Аленичевым в составе.

2004/05

1/2 ФИНАЛА

ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:0, 0:1

3

Первый сезон Моуринью в «Челси» ознаменовался полным триумфом в АПЛ (отрыв от второго места составил 12 очков), но в Лиге чемпионов оборвался на «Ливерпуле», который, финишировав в чемпионате на пятом месте, умел выстраивать «автобус» у своей штрафной не хуже лондонцев. Моуринью и Бенитес разыграли «партию в шахматы» с минимумом моментов, один из которых «красные» все-таки реализовали - на «Энфилде» забил Луис Гарсия (мяч еле-еле пересек «ленточку» в воздухе). Ну а потом был великий финал против «Милана» в Стамбуле. 0:3 после первого тайма, 3:3 после второго и победа «Ливерпуля» в серии пенальти.

2006/07

1/2 ФИНАЛА

ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ - 1:0, 0:1, пен. 1:4

2

Спустя два года история повторилась. И Моуринью не смог взять у Бенитеса реванш. Это был как раз тот единственный случай, когда поражение в первом матче английского противостояния не стало для проигравшей стороны фатальным. На минимальное поражение в Лондоне (как сейчас у «Сити») «Ливерпуль» ответил единственным голом Даниэля Аггера на «Энфилде». Потом команды сгоняли нули в овертайме, а промахи Арьена Роббена и Жереми Нжитапа в серии 11-метровых похоронили «Челси» и Моуринью. Короче, Гвардиоле надо срочно звонить Бенитесу и спрашивать совета.

2007/08

1/4 ФИНАЛА

АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ - 1:1, 2:4

1/2 ФИНАЛА

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ - 1:1, 2:3

ФИНАЛ

МЮ - ЧЕЛСИ - 1:1, пен. 6:5

Это был уникальный плей-офф, в ходе которого состоялись сразу три британских междусобойчика. На этот раз «Челси» (уже с Авраамом Грантом во главе) все-таки прошел «Ливерпуль». Однако мечта Абрамовича о континентальном титуле опять не сбылась. В решающем поединке под проливным дождем в «Лужниках» дорогу лондонцам перешел «МЮ» с молодым Криштиану Роналду. Эпический промах Джона Терри в послематчевой серии (куда ж без нее?) до сих пор помнят многие.

2008/09

1/4 ФИНАЛА

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ - 1:3, 4:4

1/2 ФИНАЛА

МЮ - АРСЕНАЛ - 1:0, 3:1

На следующий год «Ливерпуль» опять преодолел ливерпульский барьер (два мяча в ключевом первом матче забил нынешний защитник «Зенита» Бранислав Иванович), а «МЮ» разделался с «Арсеналом». А что толку? За победой в британском дерби следовало поражение от «Барселоны» Лионеля Месси. Именно тогда, кстати, состоялся последний финал, в котором Лео соперничал в финале ЛЧ с Роналду. В этом сезоне, кстати, такое тоже возможно…

2010/11

1/4 ФИНАЛА

ЧЕЛСИ - МЮ - 0:1, 1:2

Лондонцы проиграли пятый из семи английских дерби в ЛЧ. «МЮ» в итоге добрался до финала, в котором, как и в 2009-м, не справился с «Барсой».

2017/18

1/4 ФИНАЛА

ЛИВЕРПУЛЬ - МАН СИТИ - 3:0, 2:1

Наконец, самая свежая история. Год назад Гвардиола уже сталкивался с соседом по АПЛ в четвертьфинале главного континентального турнира. И статус безоговорочного фаворита не помог «Ман Сити» пройти «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Может, потому, что «горожане» не скорректировали свой идеальный для «гладких турниров» размашисто-рискованный стиль под специфику кубковых состязаний, где цена любой ошибки вырастает в разы?

Как бы не наступить на прошлогодние грабли в ответном матче с «Тоттенхэмом»…

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