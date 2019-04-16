Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают власти - Советский спорт
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16 апреля 2019 18:18ФутболАнисимов Вадим

Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают власти

Радость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника.

Казалось бы, эти эмоции – обычное дело для нас с вами. Мы приходим на стадион и воспринимаем это как должное. Трудно поверить, что за право смотреть матчи с трибуны кому-то приходится бороться под угрозой ареста.

Почти 40 долгих лет иранские женщины не могут посещать трибуны футбольных матчей. Это было строго настрого запрещено законом. Дикость? Конечно, но таковы порядки в Иране – футбольный «харам»! Когда смотришь на архивные фотографии этой страны до исламской революции, с трудом представляешь, что такая открытая цивилизованная страна может ограничивать права женщин настолько, что запретит им любить футбол и быть рядом со своей командой.

Чемпионат мира в России был трибуной для протестов

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От Ахваза до Тегерана примерно 15 часов на поезде. Да, совсем не поездка из Москвы до Химок. Каждый раз Зейнаб проделывала этот долгий путь, чтобы увидеть свой любимый клуб – «Персеполис». Качество сервиса и комфорта в иранских поездах соответствующее. Прибавьте к этому реальную угрозу быть арестованной!

С 1979 года девушки в Иране никогда не переставали бороться за свои права. И за столькие годы перепробовали сотни методов, как пробираться на стадионы незамеченными. Один из способов – одеваться мужчиной. Но даже страх ареста и тюремного заключения не мог быть сильнее, чем любовь к футболу. И Зейнаб – как раз одна из таких футбольных фанаток, «работающих под прикрытием». Именно она не постеснялась выложить свое фото в мужском гриме после очередного нелегального прохода на стадион. Общественность была взбудоражена, власти Ирана горели от злости.

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Случилось это прямо перед стартом чемпионата мира-2018 в России, когда президент ФИФА Джанни Инфантино отправился в Иран. Во время его визита 35 иранских женщин были арестованы при попытке проникнуть на матч между «Персеполисом» и «Эстеглялем». Инфантино был обескуражен действием местных властей и решил постараться надавить на них, чтобы ускорить процесс отмены запрета на посещение стадионов.

С другой стороны, сами иранские женщины всегда продолжали бороться за свои права, не стал исключением ичемпионат мира в России. Мне удалось встретиться с одной из иранских активисток – Сарой. Она скрывала свое лицо на фотографиях с плакатами и фамилию в интервью из-за возможных проблем с властями Ирана. В разговоре Сара помимо прочего также рассказывала о Зейнаб: «Та девушка, что решила попасть на матч таким рискованным образом (в образе мужчины – прим. ред.) былатинейджером. И наша организация по защите прав женщин в Иране может только поддержать ее рвение. Это тоже форма протеста. Очень смелого в условиях современного Ирана. После той акции мы приняли в наши ряды некоторых девушек, что решились тогдапробраться на стадион с бородами. Ведь нам тоже приходилось действовать так, когда мы только начинали. Теперь же мы взаимодействуем даже с ФИФА здесь, в России».

«Ограничивают женщин не мужья, а идиоты в правительстве»

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Да, у Зейнаб много соратниц, но, наверное, самым близким человеком для нее во время ее исторической акции была фотограф Форух Алайеи, недавно выигравшая приз World Press Photo за цикл своих фотографий «Плач свободы». «Впервые я познакомилась с отважными девушками, когда сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира в России. Тогда все высыпали на улицы и праздновали. Многие думают, что женщины в Иране пассивны, но это не так. Среди праздновавших было немало женщин и детей. И тогда для меня все стало ясно: ограничивают доступ женщин на стадион не их мужья, а пара-тройка идиотов в правительстве», - рассказывает Алайеи.

Под давлением общественности и ФИФА главы Ирана были вынуждено пойти на смягчение законов. Во время чемпионата мира в России иранским женщинам разрешили смотреть футбольные матчи в общественных местах. Даже такой маленький шажок принес огромную радость прекрасной половине любителей футбола в Иране.

В конце концов, правительство позволило женщинам посмотреть футбол на большом экране стадиона в Тегеране. Несколько сотен девушек в атрибутике, с дудками и большой любовью к футболу собрались на трибуне и плакали от счастья. Среди них была и Зейнаб. Одна из болельщиц тогда рассказала в интервью: «Может быть далеко не все, кто пришел сюда – футбольные болельщицы. Но это очень важно для нас. Я так счастлива, что смогла прийти поболеть за свою команду на стадион пока еще жива. Вдруг, это был мой последний раз?».

Стягивали грудь ремнями, чтобы выглядеть как мужчины

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Под давлением с разных сторон Иранскому правительству деваться было уже некуда. Наверху приняли решение позволить женщинам посещать некоторые матчи на тегеранском стадионе. Похоже, что 40-летний закон о дискриминации женщин начал трещать по швам. И вот однажды, после пары часов ожидания сотрудники стадиона открыли двери для всех желающих и женщины хлынули на трибуны. «Я чувствовала, как нас переполняла радость, настоящее счастье футбольных болельщиков. Именно тогда я решила назвать свой цикл фотографий – «Плач свободы», - вспоминает фотограф Алайеи. Совпадение ли, что стадион, на который впервые за 40 лет пустили женщин называется «Азади» - в переводе с персидского «свобода»?

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И даже после таких поблажек женщины продолжили бороться за полную отмену запрета на посещение стадионов и во время национального чемпионата. Тем временем некоторые девушки продолжали гримироваться под мужчин и проходить на трибуны. Мало того, они использовали этот грим и для того, чтобы проводить акции за равноправие. Одной из наиболее активных была и остается Зейнаб.

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Ее проходы на стадион в разных образах – уже целый сериал. Но реализовывать задуманное было не всегда так просто. Тонны грима, наклеенная борода и усы, измененный голос – сколько приготовлений требуется, чтобы пройти досмотр на входе! «Мы наложили грим, туго до боли стянули грудь ремнями, чтобы выглядеть как мужчины. Когда прошли досмотр – чуть не расплакались. Уже на трибунах один фанат чуть не ударил меня, но потом понял, что я женщина! Мы сняли ремни, немного расслабились и слезы потекли ручьем из наших глаз. Окружающие болельщики старались поддержать нас, фотографировались с нами. Вместе мы наслаждались каждой минутой игры», - рассказывает Алайеи.

Иранские женщины уже изменили многое, помогла им в этом и футбольная сборная, и во многом чемпионат мира в России, где они смогли громко заявить о своих правах. Все меняется, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

«Хотя запрет на посещение стадионов так и не был снят, мы верим, что уже многого достигли. Нужно время и поддержка тех, кто неравнодушен к проблемам женщин в Иране и во всем мире. Женщины-фанатки не сдаются!» - заключает Форух Алайеи.

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