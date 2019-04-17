Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 10:00ФутболКринский Константин

Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова?

«Манчестер Сити» идет на квадрупл. Но «Тоттенхэм» победил в первом матче.

КЛОПП ЖДЕТ «БАРСУ» В ПОЛУФИНАЛЕ

«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

17 апреля. Порту. Стадион «Драгау», 22:00 (мск)

Первый матч – 0:2

«Ливерпуль» все еще борется с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ. Так же команда мечтает о втором подряд выходе в финал Лиги чемпионов. В первом матче четвертьфинала мерсисайды на «Энфилде» на классе победили «Порту» – 2:0. Спокойно, рассудительно и без особых эмоций. Странно, ведь «Ливерпуль» так не умеет, ему все время скучно. Вот например в недавней игре с «Челси» (2:0) красные тянули кота за одно место, долго раскачивались, а потом дважды за несколько минут поразили ворота Кепы. Оба раза эффектно.

А что «Порту»? Они вроде бы тоже борются за чемпионство и дома выглядят мощно (в 1/8 финала обыграли «Рому»). Но это же «Порту»! Главная задача решена: звезд засветили, некоторых как Эдера Милитао, уже продали в топ-клуб (в «Реал» за 50 млн евро). При этом «Порту» выиграл четыре последних домашних матча в ЛЧ. В противовес – в прошлом сезоне португальцы уже получали от Юргена Клоппа, тогда их дома вогнали в краску – 5:0. Так что безвыигрышная серия с англичанами только увеличилась, а последний раз в полуфинале ЛЧ «Порту» играл в том самом сезоне-2003/04 с Жозе Моуринью и Дмитрием Аленичевым.

«Ливерпуль» конечно фаворит. За счет первого матча, класса и формы. Последний раз в еврокубках англичане проигрывали в Лиге Европы-2014/15 «Бешикташу». И то по пенальти. Так что Клопп ждет «Барселону» в полуфинале и не ломает голову относительно состава. Нет только Джо Гомеса и Алекса Окслейд-Чемберлена, состав пиковый. «Порту» необходимо верить в чудо, хотя если вспомнить, сколько раз Мусса Марега мазал на «Энфилде»… Еще Сержиу Консейсау не сможет рассчитывать на Хесуса Корону, придется перестраивать команду.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Порту» (4-3-3): Касильяс – Милитао, Пепе, Фелипе, Теллес – Данилу, Отавио, Эррера – Соарес, Браими, Марега.

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Кейта, Фабиньо – Фирмино, Мане, Салах.

ГВАРДИОЛА ЗАНЕРВНИЧАЛ?

Фора «Тоттенхэма» после первого матча минимальна, но имеет ошеломительное значение. Пеп Гвардиола никогда не обыгрывал английские клубы в плей-офф Лиги чемпионов. А ведь мог, забей Серхио Агуэро пенальти в Лондоне. Да что Гвардиола, «Сити» и без испанца проваливается в ЛЧ в матчах против соотечественников. Уже пять встреч подряд, то есть вообще все, «МС» не побеждал английские клубы в еврокубках. Если помните, в прошлом сезоне манчестерцев уничтожил «Ливерпуль».

В первой встрече «Тоттенхэм» идеально обратил в свою сторону аспект нового стадиона. Воспользуется ли домашней атмосферой «Сити»? Все будет зависеть от стартового состава, а не родных стен. В Лондоне Гвардиола перемудрил с тактикой, запутал своих футболистов и облегчил жизнь сопернику. Пеп умный тренер и ошибки признает, поэтому ждем изменений.

Команде Маурисио Почеттино главное не поплыть психологически. Сами подумайте: обыграли «Ман Сити», в шаге от полуфинала, все красиво. С одной стороны, никуда не денешься от ужасной выездной формы: всего пять еврокубковых побед в гостях в последних 19 матчах. С другой, ну ведь прошли «Боруссию» на предыдущей стадии таким образом, чего волноваться? Правда там и перевес домашнего матча был посерьезнее (3:0). Короче говоря, одни противоречия.

У «Сити» опять проблемы с составом, но главное, что полностью готовы Кевин де Брейне и Лерой Сане. Фернандиньо если и сыграет, то на уколах, все еще недоступен Александр Зинченко. «Шпоры» в первом матче потеряли Харри Кейна, проблемы с пахом у Эрика Дайера, недомогания испытывает Эрик Ламела. Не готовы на 90 минут Деле Алли и Харри Уинкс.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Гюндоган, де Брейне – Бернарду, Стерлинг, Агуэро.

«Тоттенхэм» (4-5-1): Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Ройз – Сиссоко, Ваньяма, Эриксен, Моура, Сон – Льоренте.

30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
16/04 18:24Футбол
Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-ДамПосле адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.
17/04 05:28Хоккей
Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка СтэнлиТут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
16/04 23:52Футбол
Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
17/04 00:20Футбол
«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!
16/04 15:08Хоккей
Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя. 
17/04 12:07Хоккей
Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.
17/04 08:00Хоккей
Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в БалашихеВ среду в подмосковной Балашихе состоится третий  матч финала. Пока ЦСКА впереди 2-0.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
16/04 17:00Хоккей
«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
27/01 14:30Теннис
Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
17/04 06:45Хоккей
«Тампа» сломалась. Как команда Кучерова закончила сезон (спойлер – очень быстро)Что бы ни произошло в нынешнем плей-офф дальше, серия «Тампа-Бэй» и «Коламбуса» уже стала главной сенсацией сезона, затмившей прошлогодний крестовый поход «Золотых рыцарей» в финал Кубка Стэнли.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
17/04 09:15Футбол
Сергей Жорин: Младший Кокорин может получить травму на всю жизньИзвестный юрист поделился мнением о суде над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
26/03 20:30ММА
Алексей Махно: Уйти так – не в стиле МакгрегораИзвестный российский легковес не исключает, что ирландец Конор Макгрегор может возобновить карьеру ради большого боя.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
17/04 15:53Хоккей
Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.
17/04 06:27Хоккей
Малкин и Кучеров – всё! Панарин и Бобровский идут напролом! Что произошло, пока вы спалиВ рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте накануне и сегодня ночью.
Новости
16:59 Хоккей Кубок Гагарина побывает в Омске между двумя матчами в Балашихе
16:54 Баскетбол Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен
16:46 Футбол Аспас продлил контракт с «Сельтой»
16:40 Футбол «Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»
16:39 ММА UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге
16:38 Футбол Глава академии «Манчестер Юнайтед» подозревается в домашнем насилии
16:32 Футбол Алан Чочиев о суде над Кокориным: Цирк продолжается. Судный день настанет для всех
16:30 Бокс Гассиев вылетает в США для подготовки к бою
16:22 Футбол КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча Кубка России
16:13 Футбол Денис Пак: Кокорин, взяв стул, желал нанести максимальный вред моему здоровью
16:06 Футбол УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан
15:53 Футбол КДК условно закрыл вираж фанатов «Зенита» на одну игру
15:49 Футбол КДК оштрафовал «Спартак», «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Енисей»
15:35 ММА Фергюсон может провести поединок с Макгрегором
15:34 Формула-1 Российский бизнесмен хочет купить команду Формулы-1
15:23 Хоккей Малкин поедет на чемпионат мира
15:23 Хоккей Александр Шлеменко: Не спешил бы с оценкой по действиям Обухова
15:20 ММА UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев — явный фаворит поединка против Чоя, по мнению букмекеров
15:13 Футбол Роман Павлюченко: Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня
15:09 Футбол «Интер» заинтересован в приобретении Гюндогана
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика