Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова?

КЛОПП ЖДЕТ «БАРСУ» В ПОЛУФИНАЛЕ

«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

17 апреля. Порту. Стадион «Драгау», 22:00 (мск)

Первый матч – 0:2

«Ливерпуль» все еще борется с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ. Так же команда мечтает о втором подряд выходе в финал Лиги чемпионов. В первом матче четвертьфинала мерсисайды на «Энфилде» на классе победили «Порту» – 2:0. Спокойно, рассудительно и без особых эмоций. Странно, ведь «Ливерпуль» так не умеет, ему все время скучно. Вот например в недавней игре с «Челси» (2:0) красные тянули кота за одно место, долго раскачивались, а потом дважды за несколько минут поразили ворота Кепы. Оба раза эффектно.

А что «Порту»? Они вроде бы тоже борются за чемпионство и дома выглядят мощно (в 1/8 финала обыграли «Рому»). Но это же «Порту»! Главная задача решена: звезд засветили, некоторых как Эдера Милитао, уже продали в топ-клуб (в «Реал» за 50 млн евро). При этом «Порту» выиграл четыре последних домашних матча в ЛЧ. В противовес – в прошлом сезоне португальцы уже получали от Юргена Клоппа, тогда их дома вогнали в краску – 5:0. Так что безвыигрышная серия с англичанами только увеличилась, а последний раз в полуфинале ЛЧ «Порту» играл в том самом сезоне-2003/04 с Жозе Моуринью и Дмитрием Аленичевым.

«Ливерпуль» конечно фаворит. За счет первого матча, класса и формы. Последний раз в еврокубках англичане проигрывали в Лиге Европы-2014/15 «Бешикташу». И то по пенальти. Так что Клопп ждет «Барселону» в полуфинале и не ломает голову относительно состава. Нет только Джо Гомеса и Алекса Окслейд-Чемберлена, состав пиковый. «Порту» необходимо верить в чудо, хотя если вспомнить, сколько раз Мусса Марега мазал на «Энфилде»… Еще Сержиу Консейсау не сможет рассчитывать на Хесуса Корону, придется перестраивать команду.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Порту» (4-3-3): Касильяс – Милитао, Пепе, Фелипе, Теллес – Данилу, Отавио, Эррера – Соарес, Браими, Марега.

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Кейта, Фабиньо – Фирмино, Мане, Салах.

ГВАРДИОЛА ЗАНЕРВНИЧАЛ?

Фора «Тоттенхэма» после первого матча минимальна, но имеет ошеломительное значение. Пеп Гвардиола никогда не обыгрывал английские клубы в плей-офф Лиги чемпионов. А ведь мог, забей Серхио Агуэро пенальти в Лондоне. Да что Гвардиола, «Сити» и без испанца проваливается в ЛЧ в матчах против соотечественников. Уже пять встреч подряд, то есть вообще все, «МС» не побеждал английские клубы в еврокубках. Если помните, в прошлом сезоне манчестерцев уничтожил «Ливерпуль».

В первой встрече «Тоттенхэм» идеально обратил в свою сторону аспект нового стадиона. Воспользуется ли домашней атмосферой «Сити»? Все будет зависеть от стартового состава, а не родных стен. В Лондоне Гвардиола перемудрил с тактикой, запутал своих футболистов и облегчил жизнь сопернику. Пеп умный тренер и ошибки признает, поэтому ждем изменений.

Команде Маурисио Почеттино главное не поплыть психологически. Сами подумайте: обыграли «Ман Сити», в шаге от полуфинала, все красиво. С одной стороны, никуда не денешься от ужасной выездной формы: всего пять еврокубковых побед в гостях в последних 19 матчах. С другой, ну ведь прошли «Боруссию» на предыдущей стадии таким образом, чего волноваться? Правда там и перевес домашнего матча был посерьезнее (3:0). Короче говоря, одни противоречия.

У «Сити» опять проблемы с составом, но главное, что полностью готовы Кевин де Брейне и Лерой Сане. Фернандиньо если и сыграет, то на уколах, все еще недоступен Александр Зинченко. «Шпоры» в первом матче потеряли Харри Кейна, проблемы с пахом у Эрика Дайера, недомогания испытывает Эрик Ламела. Не готовы на 90 минут Деле Алли и Харри Уинкс.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Гюндоган, де Брейне – Бернарду, Стерлинг, Агуэро.

«Тоттенхэм» (4-5-1): Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Ройз – Сиссоко, Ваньяма, Эриксен, Моура, Сон – Льоренте.