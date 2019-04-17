«Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым

«Ростов» Валерия Карпина обыграл «Спартак», имея в составе Сергея Песьякова, Сергея Паршивлюка, Александра Зуева, Романа Еременко и Ивелина Попова. Еременко отметился голевым пасом в эпизоде, решившим судьбу матча. Но в истории были и те, кто досаждал москвичам больше.
Погребняк воспитывался в школе «Спартака» с 6-летнего возраста. За основную команду москвичей сыграл 25 матчей, в которых отличился 5 раз. «Спартак» не раз отдавал форварда в аренды - в «Балтику», «Химки», «Шинник». История настоящего противостояния Павла и его родного клуба началась в июле 2006-го, когда нападающий забил «Спартаку» в составе «Томи» (тот самый матч, который стал последним на высоком уровне для арбитра Павла Кулалаева).
В следующем сезоне Погребняк перешел в «Зенит», и забил «Спартак» 3 гола в 4 матчах. Потом добавил еще по одному в 2008-и 2009-м. Вернувшись в Россию после 6 сезонов в Англии и Германии, Погребняк не забыл, кто является его «любимым клиентом». Свой единственный гол в сезоне 2015/16 за «Динамо» он забил, естественно, «Спартаку».
Последний, 7-й гол «Спартаку» Павел забил за «Тосно». Кстати, 4 мая «Спартак» сыграет в Екатеринбурге с «Уралом», и у Погребняка есть шанс продлить серию своих успехов в играх с красно-белыми.
Погребняк достоин первого места в этом рейтинге не только по показателям результативности, но и за острый язык. Он не раз высказывался о «Спартаке» жестко, например, в чемпионский сезон москвичей заявил, что «с их первым местом надо что-то делать».
Настоящий бенефис Павла случился в апреле 2007-го после кубковой встречи в «Лужниках». Погребняку очень не понравилось судейство Станислава Сухины.
«Посмотрите, как «Спартак» работает с судьями, (мат)?! Он переплюнул нас в этом, (мат)! В одном, что он, (мат), отлично с судьями работает! Как судил Егоров, (мат), как сейчас Сухина, (мат)! Это просто (мат)!»
Быстров не является воспитанником «Спартака» (хотя болел за него с детства), но в 2005-2009 годах играл за московский клуб (138 игр), после чего вернулся в «Зенит». Снова стать своим для петербуржских болельщиков у Быстрова не получилось, да и спартаковские после этого относились к нему без большого уважения.
Свой первый гол москвичам Быстров забил еще в 2003-м - когда «Зенит» тренировал Властимил Петржела. Второй случился уже после возвращения в «Зенит» - в 2012-м. Третий Владимир забил за «Краснодар». Всякий раз гол Быстрова означал поражение «Спартака» (2:1, 5:0 и 4:0).
Отношения Быстрова и «Спартака» тоже примечательны не только на поле. Как говорил Валерий Карпин, тренировавший «Спартак» в 2009-м - «Быстрова продали не из-за денег. Сверху позвонили и сказали - так надо». И если в Москве еще сохраняли какое-то подобие уважения к Владимиру, то в Санкт-Петербурге ему приходилось туго. То на трибунах появлялись банеры «Индивидуалка Вова» с номером телефона игрока или «Быстров легкого поведения», то в магазине ему кричали «Не забудь купить мясо, свинья».
Апогей был достигнут в Хельсинки на выездном матче сборной. Большинство болельщиков приехали из Санкт-Петербурга. Они спокойно общались возле отеля с вышедшими погулять игроками - Аршавиным, Павлюченко, Березуцкими. Когда на улице оказался Быстров, ему «тоном, не допускающим возражений» было порекомедовано «побыстрее исчезнуть обратно, чтоб мы не видели твою морду».
Самедов все свои матчи против «Спартака» провел за другие московские клубы. В основной команде красно-белых он дебютировал еще 18-летним, но после 3-х сезонов в клубе (62 матча) отправился в «Локомотив». Дальше было сложное путешествие по маршруту «Локомотив» - «Москва» - «Динамо» - «Локомотив», после чего, спустя 11 лет Самедов снова оказался в «Спартаке».
Возвращаясь в клуб, Самедов вел себя максимально корректно, понимая, что не все болельщики однозначно воспринимают его трансфер. «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб. Надеюсь, нет, даже уверен — в «Спартаке» у меня всё получится!».
Действительно, получилось. Вместе с «Спартаком» Самедов стал чемпионом в сезоне 2016/17.
Ворота «Спартака» Самедов поражал дважды. Но если в марте-2012 его гол за «Динамо» не принес никакого результата (1:3), то в ноябре-2013 он забил победный мяч за «Локомотив» Леонида Кучука.
Нынешней зимой Самедов покинул «Спартак» свободным агентом, и теперь играет за самарские «Крылья Советов». С бывшей командой он встретится 18-го мая.
Еще один воспитанник школы «Спартака», чья карьера в родном клубе не сложилась. Дзюба впервые сыграл за «Спартак» в 2006-м, а уходил из него 4 раза. Его лучший сезон в московском клубе - переходный чемпионат 2011/2012 (11 голов в 41 матче).
В 2015-м Дзюба окончательно покинул московский клуб, и сегодня его возвращение в него когда-либо, и в каком угодно качестве выглядит фактически нереальным. Отношение к нему фанатов «Спартака» примерно то же, что было у петербуржцев к Владимиру Быстрову. И не забыть, как возмущался Сальваторе Боккетти тем, что Дзюбу взяли в спартаковский чартер после принципиального матча в Санкт-Петербурге.
Дзюба неизменно забивал в первых четырех играх за «Зенит» против «Спартака» (2 победы, 1 ничья, 1 поражение), в том числе и на «Открытие-Арене». Однако с лета 2017-го забить своему бывшему клубу форварду не удается.
Судя по всему, никакой романтики в отношении своего клуба Дзюба не испытывает. «Спартак» — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя. Единственное, что могу сказать, — нисколько не жалею, что всё сложилось так, как сложилось» - так он говорил осенью прошлого года.
Бразилец, получивши недавно российский паспорт, и уже успевший сыграть за сборную - едва ли не главный мучитель «Спартака» из числа его бывших футболистов. За московский клуб Ари выступал с 2010-го по 2013-й, проведя 106 матчей, и забив 27 мячей. Но оказался не нужен Валерию Карпину.
Когда весной бразилец оформил хет-трик в первой игре против бывшего клуба, Карпина в «Спартаке» уже не было - им руководил Дмитрий Гунько. «Краснодар» разгромил москвичей со счетом 4:0. В следующем сезон «Краснодар» обыграл «Спартак» дважды - и оба раза Ари забивал по голу. В следующем - еще гол (правда, на этот раз южане обе встречи проиграли).
Потом Ари оказался в «Локомотиве», и здесь тоже «расписался в воротах» соперника в марте 2017-го.
Осенью прошлого года набрал такую форму, что даже возраст не помешал его дебюту за сборную России. Возможно, если бы Ари остался в «Спартаке» подольше - в сборную он мог попасть и ранее.
Евсеев оказался в «Спартаке» в 18-летнем возрасте (его высмотрели в одноименном клубе из подмосковных Мытищ). А уже в 20 впервые стал с «Спартаком» чемпионом. И повторил это достижение трижды.
В 2000-м нынешний главный тренер «Уфы» перешел из «Спартака» в «Локомотив», с которым еще дважды стал чемпионом России (2002, 2004). Единственный гол в ворота «Спартака» забил как раз между двумя чемпионскими сезонами - на «Локомотиве», принеся ему победу со счетом 2:1 над командой позднего Романцева (спустя всего 2 месяца Романцев покинет «Спартак»).
Евсеев никогда не создавал «острых углов» в своих высказываниях о «Спартаке», и до сих пор считается одной из уважаемых болельщиками фигур. Даже свой уход из клуба он считает полностью своей инициативой.
Павлюченко впервые играл против «Спартака» еще до прихода в него, за «Ротор». За пять с половиной сезонов в Москве Павлюченко так и не смог стать чемпионом России, и после триумфального для сборной России Евро-2008 уехал в английский «Тоттенхэм». Вернулся оттуда в 2012-м уже в «Локомотив».
2-го сентября 2012-го «Локомотив» Славена Билича на забитом почти до отказа стадионе принимал «Спартак» Уная Эмери. Дмитрий Комбаров открыл счет уже на 6-й минуте, но на 60-й Даме Ндой его сравнял. А еще спустя 6 минут отличился Павлюченко, принеся своему новому клубу победу.
Как и у Евсеева, у Павлюченко отличные отношения с поклонниками «Спартака». Год назад, когда «Локомотив» мчался к чемпионству, Павлюченко в интервью заявил, что «Спартак» сможет его остановить. И добавил: «Я однозначно за «Спартак». Это моя команда, навсегда. Однозначно. Навсегда номер один для меня».
Тарасов - воспитанник «Спартака», в школе этого клуба он обучался с 2000-го по 2006-й. За основной состав москвичей не сыграл ни одного матча - только за дублирующий и молодежный состав. После трех сезонов в «Томи» перешел в ныне несуществующий ФК «Москва».
11 апреля 2009-го «Москва» Миодрага Божовича устроил «Спартаку» настоящую головомойку, ведя на 70-й минуте со счетом 3:0. Третий гол как раз и был забит Тарасовым. В конце матча Алекс с пенальти один мяч отыграл, но и только. Через три дня датчанин Микаэль Лаудруп был уволен с поста тренера «Спартака».
В мае 2018-го у Тарасова случился конфликт с болельщиком «Спартака» Андреем Измайловым в одном из московских ресторанов. Болельщик выложил в Instagram сообщение о том, что Тарасов (вместе с братьями Миранчуками) курит кальян и употребляет алкоголь. После этого, по словам фаната, Тарасов «дал ему в лоб». Сам Тарасов все отрицал - и кальян, и алкоголь, и факт рукоприкладства.
В 10-летнем возрасте Иванов перешел из школы «Локомотива» в «Спартак». Дослужился до основного состава, но сыграл за него всего 2 матча. Дальше были путешествия по России: «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов». С 2011-го Иванов бессменно играет за «Ахмат» (ранее - «Терек»).
Единственный гол в ворота «Спартака» Иванов забил в октябре 2008-го - за «Крылья Советов» Леонида Слуцкого. Тот матч самарцы выиграли в Москве (1:0), а у «Спартака» с поля были изгнаны Быстров и Моцарт.
Судя по разнообразным интервью, Иванов уже почти забыл, что когда-то был игроком «Спартака». Лишь вспоминал национальные наряды Люка Зоа, в которых тот ходил по Сокольническому парку, да как-то коснулся темы своего ухода из клуба: «Мне предложили три с половиной тысячи долларов вместо пяти. Когда я возразил, услышал от Первака -ты инвалид, играть вообще никогда не будешь».
Завершивший недавно карьеру защитник - рекордсмен по количеству матчей, проведенных против родного клуба. Собственно, за первый состав «Спартака» Кузьмин сыграл только однажды, в 2000-м, после чего начал свои путешествия по футбольной России.
Огорчить родную команду ему удалось довольно быстро - в октябре 2004-го Кузьмин забил за «Москву» Валерия Петракова. Обыграть «Спартак», правда, не получилось (2:3).
В отличие от остальных участников рейтинга, Кузьмин работал не только во вред бывшему клубу, но и на его благо - все в той же «Москве» в 2006-м он поразил собственные ворота, а матч закончился со счетом 3:3.
Любопытно, но про Кузьмина-спартаковца помнят далеко не все болельщики, обычно этот факт его биографии вызывает большое удивление.
Зато вот этого парня вряд ли кто забыл, несмотря на то, что играет он сейчас в армянском «Алашкерте». В середине 2000-х, после того, как сборная Игоря Колыванова выиграла чемпионат Европы в категории U-17, на «Слона», как его называли партнеры - возлагались большие надежды.
Но в итоге, Прудников, сыграв за «Спартак» 45 матчей, и забив 6 мячей - оправился в футбольные странствия. Помимо «Спартака», он сменил 12 клубов в карьере, и нигде не проводил больше полутора сезонов.
В апреле 2014-го, когда «Спартак» доигрывал сезон под руководством Дмитрия Гунько - Прудников ударом на 90+2-й минуте принес «Рубину» победу над москвичами.
А уже весной следующего года Прудников отличился за «Амкар» в Москве - та игра закончилась со счетом 3:3. Сразу же после нее в отставку был отправлен Мурат Якин.
В общем, со своим бывшими игроками «Спартаку» стоит быть внимательным всегда - чтобы не впадать потом в расстройство. А таких встреч в чемпионате России - чуть ли не в каждом туре.