«Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым

«Ростов» Валерия Карпина обыграл «Спартак», имея в составе Сергея Песьякова, Сергея Паршивлюка, Александра Зуева, Романа Еременко и Ивелина Попова. Еременко отметился голевым пасом в эпизоде, решившим судьбу матча. Но в истории были и те, кто досаждал москвичам больше.

1. Павел Погребняк. 12 матчей, 7 голов

Погребняк воспитывался в школе «Спартака» с 6-летнего возраста. За основную команду москвичей сыграл 25 матчей, в которых отличился 5 раз. «Спартак» не раз отдавал форварда в аренды - в «Балтику», «Химки», «Шинник». История настоящего противостояния Павла и его родного клуба началась в июле 2006-го, когда нападающий забил «Спартаку» в составе «Томи» (тот самый матч, который стал последним на высоком уровне для арбитра Павла Кулалаева).

В следующем сезоне Погребняк перешел в «Зенит», и забил «Спартак» 3 гола в 4 матчах. Потом добавил еще по одному в 2008-и 2009-м. Вернувшись в Россию после 6 сезонов в Англии и Германии, Погребняк не забыл, кто является его «любимым клиентом». Свой единственный гол в сезоне 2015/16 за «Динамо» он забил, естественно, «Спартаку».

Последний, 7-й гол «Спартаку» Павел забил за «Тосно». Кстати, 4 мая «Спартак» сыграет в Екатеринбурге с «Уралом», и у Погребняка есть шанс продлить серию своих успехов в играх с красно-белыми.

Погребняк достоин первого места в этом рейтинге не только по показателям результативности, но и за острый язык. Он не раз высказывался о «Спартаке» жестко, например, в чемпионский сезон москвичей заявил, что «с их первым местом надо что-то делать».

Настоящий бенефис Павла случился в апреле 2007-го после кубковой встречи в «Лужниках». Погребняку очень не понравилось судейство Станислава Сухины.

«Посмотрите, как «Спартак» работает с судьями, (мат)?! Он переплюнул нас в этом, (мат)! В одном, что он, (мат), отлично с судьями работает! Как судил Егоров, (мат), как сейчас Сухина, (мат)! Это просто (мат)!»

2. Владимир Быстров. 17 матчей, 3 гола

Быстров не является воспитанником «Спартака» (хотя болел за него с детства), но в 2005-2009 годах играл за московский клуб (138 игр), после чего вернулся в «Зенит». Снова стать своим для петербуржских болельщиков у Быстрова не получилось, да и спартаковские после этого относились к нему без большого уважения.

Свой первый гол москвичам Быстров забил еще в 2003-м - когда «Зенит» тренировал Властимил Петржела. Второй случился уже после возвращения в «Зенит» - в 2012-м. Третий Владимир забил за «Краснодар». Всякий раз гол Быстрова означал поражение «Спартака» (2:1, 5:0 и 4:0).

Отношения Быстрова и «Спартака» тоже примечательны не только на поле. Как говорил Валерий Карпин, тренировавший «Спартак» в 2009-м - «Быстрова продали не из-за денег. Сверху позвонили и сказали - так надо». И если в Москве еще сохраняли какое-то подобие уважения к Владимиру, то в Санкт-Петербурге ему приходилось туго. То на трибунах появлялись банеры «Индивидуалка Вова» с номером телефона игрока или «Быстров легкого поведения», то в магазине ему кричали «Не забудь купить мясо, свинья».

Апогей был достигнут в Хельсинки на выездном матче сборной. Большинство болельщиков приехали из Санкт-Петербурга. Они спокойно общались возле отеля с вышедшими погулять игроками - Аршавиным, Павлюченко, Березуцкими. Когда на улице оказался Быстров, ему «тоном, не допускающим возражений» было порекомедовано «побыстрее исчезнуть обратно, чтоб мы не видели твою морду».

3. Александр Самедов. 25 матчей, 2 гола

Самедов все свои матчи против «Спартака» провел за другие московские клубы. В основной команде красно-белых он дебютировал еще 18-летним, но после 3-х сезонов в клубе (62 матча) отправился в «Локомотив». Дальше было сложное путешествие по маршруту «Локомотив» - «Москва» - «Динамо» - «Локомотив», после чего, спустя 11 лет Самедов снова оказался в «Спартаке».

Возвращаясь в клуб, Самедов вел себя максимально корректно, понимая, что не все болельщики однозначно воспринимают его трансфер. «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб. Надеюсь, нет, даже уверен — в «Спартаке» у меня всё получится!».

Действительно, получилось. Вместе с «Спартаком» Самедов стал чемпионом в сезоне 2016/17.

Ворота «Спартака» Самедов поражал дважды. Но если в марте-2012 его гол за «Динамо» не принес никакого результата (1:3), то в ноябре-2013 он забил победный мяч за «Локомотив» Леонида Кучука.

Нынешней зимой Самедов покинул «Спартак» свободным агентом, и теперь играет за самарские «Крылья Советов». С бывшей командой он встретится 18-го мая.

4. Артем Дзюба. 8 матчей, 4 гола

Еще один воспитанник школы «Спартака», чья карьера в родном клубе не сложилась. Дзюба впервые сыграл за «Спартак» в 2006-м, а уходил из него 4 раза. Его лучший сезон в московском клубе - переходный чемпионат 2011/2012 (11 голов в 41 матче).

В 2015-м Дзюба окончательно покинул московский клуб, и сегодня его возвращение в него когда-либо, и в каком угодно качестве выглядит фактически нереальным. Отношение к нему фанатов «Спартака» примерно то же, что было у петербуржцев к Владимиру Быстрову. И не забыть, как возмущался Сальваторе Боккетти тем, что Дзюбу взяли в спартаковский чартер после принципиального матча в Санкт-Петербурге.

Дзюба неизменно забивал в первых четырех играх за «Зенит» против «Спартака» (2 победы, 1 ничья, 1 поражение), в том числе и на «Открытие-Арене». Однако с лета 2017-го забить своему бывшему клубу форварду не удается.

Судя по всему, никакой романтики в отношении своего клуба Дзюба не испытывает. «Спартак» — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя. Единственное, что могу сказать, — нисколько не жалею, что всё сложилось так, как сложилось» - так он говорил осенью прошлого года.

5. Ари. 10 матчей, 7 голов

Бразилец, получивши недавно российский паспорт, и уже успевший сыграть за сборную - едва ли не главный мучитель «Спартака» из числа его бывших футболистов. За московский клуб Ари выступал с 2010-го по 2013-й, проведя 106 матчей, и забив 27 мячей. Но оказался не нужен Валерию Карпину.

Когда весной бразилец оформил хет-трик в первой игре против бывшего клуба, Карпина в «Спартаке» уже не было - им руководил Дмитрий Гунько. «Краснодар» разгромил москвичей со счетом 4:0. В следующем сезон «Краснодар» обыграл «Спартак» дважды - и оба раза Ари забивал по голу. В следующем - еще гол (правда, на этот раз южане обе встречи проиграли).

Потом Ари оказался в «Локомотиве», и здесь тоже «расписался в воротах» соперника в марте 2017-го.

Осенью прошлого года набрал такую форму, что даже возраст не помешал его дебюту за сборную России. Возможно, если бы Ари остался в «Спартаке» подольше - в сборную он мог попасть и ранее.

6. Вадим Евсеев. 16 матчей, 1 гол

Евсеев оказался в «Спартаке» в 18-летнем возрасте (его высмотрели в одноименном клубе из подмосковных Мытищ). А уже в 20 впервые стал с «Спартаком» чемпионом. И повторил это достижение трижды.

В 2000-м нынешний главный тренер «Уфы» перешел из «Спартака» в «Локомотив», с которым еще дважды стал чемпионом России (2002, 2004). Единственный гол в ворота «Спартака» забил как раз между двумя чемпионскими сезонами - на «Локомотиве», принеся ему победу со счетом 2:1 над командой позднего Романцева (спустя всего 2 месяца Романцев покинет «Спартак»).

Евсеев никогда не создавал «острых углов» в своих высказываниях о «Спартаке», и до сих пор считается одной из уважаемых болельщиками фигур. Даже свой уход из клуба он считает полностью своей инициативой.

7. Роман Павлюченко. 11 матчей, 1 гол

Павлюченко впервые играл против «Спартака» еще до прихода в него, за «Ротор». За пять с половиной сезонов в Москве Павлюченко так и не смог стать чемпионом России, и после триумфального для сборной России Евро-2008 уехал в английский «Тоттенхэм». Вернулся оттуда в 2012-м уже в «Локомотив».

2-го сентября 2012-го «Локомотив» Славена Билича на забитом почти до отказа стадионе принимал «Спартак» Уная Эмери. Дмитрий Комбаров открыл счет уже на 6-й минуте, но на 60-й Даме Ндой его сравнял. А еще спустя 6 минут отличился Павлюченко, принеся своему новому клубу победу.

Как и у Евсеева, у Павлюченко отличные отношения с поклонниками «Спартака». Год назад, когда «Локомотив» мчался к чемпионству, Павлюченко в интервью заявил, что «Спартак» сможет его остановить. И добавил: «Я однозначно за «Спартак». Это моя команда, навсегда. Однозначно. Навсегда номер один для меня».

8. Дмитрий Тарасов. 16 матчей, 1 гол

Тарасов - воспитанник «Спартака», в школе этого клуба он обучался с 2000-го по 2006-й. За основной состав москвичей не сыграл ни одного матча - только за дублирующий и молодежный состав. После трех сезонов в «Томи» перешел в ныне несуществующий ФК «Москва».

11 апреля 2009-го «Москва» Миодрага Божовича устроил «Спартаку» настоящую головомойку, ведя на 70-й минуте со счетом 3:0. Третий гол как раз и был забит Тарасовым. В конце матча Алекс с пенальти один мяч отыграл, но и только. Через три дня датчанин Микаэль Лаудруп был уволен с поста тренера «Спартака».

В мае 2018-го у Тарасова случился конфликт с болельщиком «Спартака» Андреем Измайловым в одном из московских ресторанов. Болельщик выложил в Instagram сообщение о том, что Тарасов (вместе с братьями Миранчуками) курит кальян и употребляет алкоголь. После этого, по словам фаната, Тарасов «дал ему в лоб». Сам Тарасов все отрицал - и кальян, и алкоголь, и факт рукоприкладства.

9. Олег Иванов. 17 матчей, 1 гол

В 10-летнем возрасте Иванов перешел из школы «Локомотива» в «Спартак». Дослужился до основного состава, но сыграл за него всего 2 матча. Дальше были путешествия по России: «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов». С 2011-го Иванов бессменно играет за «Ахмат» (ранее - «Терек»).

Единственный гол в ворота «Спартака» Иванов забил в октябре 2008-го - за «Крылья Советов» Леонида Слуцкого. Тот матч самарцы выиграли в Москве (1:0), а у «Спартака» с поля были изгнаны Быстров и Моцарт.

Судя по разнообразным интервью, Иванов уже почти забыл, что когда-то был игроком «Спартака». Лишь вспоминал национальные наряды Люка Зоа, в которых тот ходил по Сокольническому парку, да как-то коснулся темы своего ухода из клуба: «Мне предложили три с половиной тысячи долларов вместо пяти. Когда я возразил, услышал от Первака -ты инвалид, играть вообще никогда не будешь».

10. Олег Кузьмин. 26 матчей, 1 гол, 1 автогол

Завершивший недавно карьеру защитник - рекордсмен по количеству матчей, проведенных против родного клуба. Собственно, за первый состав «Спартака» Кузьмин сыграл только однажды, в 2000-м, после чего начал свои путешествия по футбольной России.

Огорчить родную команду ему удалось довольно быстро - в октябре 2004-го Кузьмин забил за «Москву» Валерия Петракова. Обыграть «Спартак», правда, не получилось (2:3).

В отличие от остальных участников рейтинга, Кузьмин работал не только во вред бывшему клубу, но и на его благо - все в той же «Москве» в 2006-м он поразил собственные ворота, а матч закончился со счетом 3:3.

Любопытно, но про Кузьмина-спартаковца помнят далеко не все болельщики, обычно этот факт его биографии вызывает большое удивление.

11. Александр Прудников. 11 матчей, 2 гола

Зато вот этого парня вряд ли кто забыл, несмотря на то, что играет он сейчас в армянском «Алашкерте». В середине 2000-х, после того, как сборная Игоря Колыванова выиграла чемпионат Европы в категории U-17, на «Слона», как его называли партнеры - возлагались большие надежды.

Но в итоге, Прудников, сыграв за «Спартак» 45 матчей, и забив 6 мячей - оправился в футбольные странствия. Помимо «Спартака», он сменил 12 клубов в карьере, и нигде не проводил больше полутора сезонов.

В апреле 2014-го, когда «Спартак» доигрывал сезон под руководством Дмитрия Гунько - Прудников ударом на 90+2-й минуте принес «Рубину» победу над москвичами.

А уже весной следующего года Прудников отличился за «Амкар» в Москве - та игра закончилась со счетом 3:3. Сразу же после нее в отставку был отправлен Мурат Якин.

В общем, со своим бывшими игроками «Спартаку» стоит быть внимательным всегда - чтобы не впадать потом в расстройство. А таких встреч в чемпионате России - чуть ли не в каждом туре.