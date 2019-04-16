Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео) - Советский спорт
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16 апреля 2019 23:52ФутболЗибрак Артем

Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)

Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  

Сульшер исчерпал лимит подвигов?

На «Камп Ноу» «Барселоне» требовалось довести до завершения начатое на «Олд Траффорд», где единственный мяч в свои ворота отправил Люк Шоу. Он в том матче еще и получил лишнее предупреждение и вынужден был пропустить ответную встречу.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на выезде «Юнайтед» выступает даже лучше, чем дома. На то и был расчет Уле-Гуннар Сульшер, совершившего с командой сумасшедший камбэк в противостоянии с «ПСЖ» – 3:1 в Париже после 0:2 в Манчестере. Однако второй раз подряд повторить чудо не удалось.

Если во Франции «красные дьяволы» большую часть времени отбивались, то в Барселоне с первых минут бросились вперед и упустили первую возможность открыть счет уже на 34-й секунде. Маркус Рэшфорд открылся на передней линии, получил передачу на ход, ворвался в штрафную и пробил в перекладину.

Левый коронный, правый похоронный

Сине-гранатовые не привыкли к тому, что соперники могут забрать у них мяч и первые минуты провели в легкой панике. Вслед за Рэшфордом в штрафную по центру врывался лучший футболист первого матча Скотт МакТоминай, но техника владения мячом не самая сильная его сторона. Шотландец куда лучше отбирает мяч, нежели создает и тем более реализует голевые моменты.

Зато у сине-гранатовых есть Лео Месси. Стоило аргентинцу получить мяч, и сине-гранатовые создали два голевых момента. Заброс на Филипе Коутиньо и скидка Ивану Ракитичу привел к поначалу назначенному, а затем после перепросмотра Феликом Брыхом видеоповтора отмененному пенальти. А спустя несколько минут Ракитич накрыл Эшли Янга, и главный гений мирового футбола подхватил мяч на чужой половине поля, продвинулся к центру и с левой бильярдным ударом уложил его в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

Пропущенный мяч насколько разочаровал вратаря, что спустя еще четыре минуты он пустил откровенную «бабочку» от все того же Месси. Удар из-за пределов штрафной, на этот раз с правой, у лидера «Барсы» не получился, но мяч предательски скользнул у него под мышкой у Де Хеа и издевательски медленно закатился за ленточку ворот.

И вот, казалось, предельно интригующая на первых минутах игра, превратилась в пустую формальность. До перерыва «Юнайтед» так и не пришел в себя. Сэр Алекс Фергюсон печально взирал с трибун за безнадежными попытками своей родной команды отобрать у соперника мяч, а болельщики в соцсетях стебали испанского кипера, как могли.

Лео вдохновил Коутиньо на шедевр

Чтобы спастись в такой безвыходной ситуации, команде требуется лидер, который может повести партнеров за собой, но главная звезда манкунианцев Поль Погба, как и в большинстве топ-матчей, бесцельно болтался в середине поля, не зная, как применить свои таланты. До перерыва его хватило лишь на несколько вызванных раздражением от собственного бессилия фолов и дальний удар по центру ворот точно в руки Марку-Андре тер Штегену.

Сульшер в игру не вмешивался и дождался третьего гола. И вновь его вдохновителем стал Месси, забросивший мяч из центрального круга не левый фланг Хорди Альбе. Защитник покатил мяч в центр Коутиньо, и критикуемый всеми бразилец исполнил изумительный по красоте перформанс, из-за пределов штрафной уложив мяч точно под перекладину. Де Хеа как ни тянулся, спасти команду не мог.

И только тогда норвежский тренер выпустил Диогу Далота и Ромелу Лукаку. Но было поздно. «Барселона» уверенно довела матч до разгрома и прошла в полуфинал Лиги чемпионов. Таким образом, из четырех представителей англичане гарантированно лишаются половины своих представителей. В среду «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» также решат, что из них в элите европейского футбола лишний.

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» - 3:0 (2:0)

Голы: Месси, 16 – 1:0. Месси, 20 – 2:0. Коутиньо, 61 – 3:0.

«Барселона» (Испания): тер Штеген, Роберто (Семеду, 71), Лангле, Пике, Альба, Ракитич, Артур (Видаль, 75), Бускетс, Суарес, Месси, Коутиньо (Дембеле, 81).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Джонс, Янг, МакТоминай, Фред, Погба, Лингард (Санчес, 80), Рэшфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65).

Предупреждение: Суарес, 77.

Судья: Брых (Германия).

Первый матч – 1:0.

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