Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)

На «Камп Ноу» «Барселоне» требовалось довести до завершения начатое на «Олд Траффорд», где единственный мяч в свои ворота отправил Люк Шоу. Он в том матче еще и получил лишнее предупреждение и вынужден был пропустить ответную встречу.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на выезде «Юнайтед» выступает даже лучше, чем дома. На то и был расчет Уле-Гуннар Сульшер, совершившего с командой сумасшедший камбэк в противостоянии с «ПСЖ» – 3:1 в Париже после 0:2 в Манчестере. Однако второй раз подряд повторить чудо не удалось.

Если во Франции «красные дьяволы» большую часть времени отбивались, то в Барселоне с первых минут бросились вперед и упустили первую возможность открыть счет уже на 34-й секунде. Маркус Рэшфорд открылся на передней линии, получил передачу на ход, ворвался в штрафную и пробил в перекладину.

Сине-гранатовые не привыкли к тому, что соперники могут забрать у них мяч и первые минуты провели в легкой панике. Вслед за Рэшфордом в штрафную по центру врывался лучший футболист первого матча Скотт МакТоминай, но техника владения мячом не самая сильная его сторона. Шотландец куда лучше отбирает мяч, нежели создает и тем более реализует голевые моменты.

Зато у сине-гранатовых есть Лео Месси. Стоило аргентинцу получить мяч, и сине-гранатовые создали два голевых момента. Заброс на Филипе Коутиньо и скидка Ивану Ракитичу привел к поначалу назначенному, а затем после перепросмотра Феликом Брыхом видеоповтора отмененному пенальти. А спустя несколько минут Ракитич накрыл Эшли Янга, и главный гений мирового футбола подхватил мяч на чужой половине поля, продвинулся к центру и с левой бильярдным ударом уложил его в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

Пропущенный мяч насколько разочаровал вратаря, что спустя еще четыре минуты он пустил откровенную «бабочку» от все того же Месси. Удар из-за пределов штрафной, на этот раз с правой, у лидера «Барсы» не получился, но мяч предательски скользнул у него под мышкой у Де Хеа и издевательски медленно закатился за ленточку ворот.

David de Gea is usually one of the best goalkeepers in the world with the most silliest mistakes#BARMUN pic.twitter.com/BOTi77hhDY