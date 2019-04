«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!

«Ювентус» нивелировал отсутствие Марио Манджукича Паоло Дибалой, а Джорджо Кьеллини заменил Даниэле Ругани. Также в состав после травмы вернулся Эмре Джан, рядом с ним расположился Миралем Пьянич. Вышли вместе с Криштиану Роналду как раз Дибала и Федерико Бернардески. Юный гений Мойзе Кин остался на скамейке. Роль фланговых защитников исполнили Матиа де Шильо и Алекс Сандро.

Гости тоже испытывали кадровые проблемы. Дисквалифицированного Николаса Тальяфико заменял только восстановившийся Нуссаир Мазруаи. В остальном без сюрпризов: Джефри Онана на воротах, Тадич, Зиеш с Нерес впереди, в середине всех и вся связывал Френки де Йонг, а защищали кипера Матиас де Лигт с Дэйли Блиндом. Типичная упругая 4-3-3 с несколькими диспетчерами и разносторонними футболистами в атаке.

Где-то в параллельной вселенной «Ювентус» с первых минут уничтожал «Аякс» в Турине. В реальности голландцы не проседали под гнетом хозяина поляны, шикарно выходили в контратаку, закрывали серого Дибалу и терпели кадровые неудачи. Уже на 11-минуте Мазруаи неловко приземлился на голеностоп после выноса с бровки. Марокканец не смог продолжить игру и левая бровка у «Аякса» осталась без квалифицированного футболиста. Вместо Мазуаи появился Дейли Синкгравен, который практически не имеет игровой практики.

Ну а кто лучший у «Ювентуса»? Конечно Криш! Португалец реализовал момент на 28-й минуте. С углового пошла подача в центральную зону, там де Лигт свалил на землю партнера, и в пустую зону вбежал Роналду. Он просто подставил голову, и мяч последовал в пустой угол. Ну ведь надо было найти этот момент! Всемогущий Роналду снова забил за «Ювентус», снова сделал все в одиночку. Арбитр не сразу засчитал мяч, сначала посмотрел повтор и только потом приказал развести с центра. Девятый гол Роналду в ворота «Аякса».

