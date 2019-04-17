«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!

«РЕАЛ» ПРОШЛИ. А «ЮВЕНТУС»?

«Ювентус» нивелировал отсутствие Марио Манджукича Паоло Дибалой, а Джорджо Кьеллини заменил Даниэле Ругани. Также в состав после травмы вернулся Эмре Джан, рядом с ним расположился Миралем Пьянич. Вышли вместе с Криштиану Роналду как раз Дибала и Федерико Бернардески. Юный гений Мойзе Кин остался на скамейке. Роль фланговых защитников исполнили Матиа де Шильо и Алекс Сандро.

Гости тоже испытывали кадровые проблемы. Дисквалифицированного Николаса Тальяфико заменял только восстановившийся Нуссаир Мазруаи. В остальном без сюрпризов: Джефри Онана на воротах, Тадич, Зиеш с Нерес впереди, в середине всех и вся связывал Френки де Йонг, а защищали кипера Матиас де Лигт с Дэйли Блиндом. Типичная упругая 4-3-3 с несколькими диспетчерами и разносторонними футболистами в атаке.

ОДНОГО КРИШТИАНУ МАЛО

Где-то в параллельной вселенной «Ювентус» с первых минут уничтожал «Аякс» в Турине. В реальности голландцы не проседали под гнетом хозяина поляны, шикарно выходили в контратаку, закрывали серого Дибалу и терпели кадровые неудачи. Уже на 11-минуте Мазруаи неловко приземлился на голеностоп после выноса с бровки. Марокканец не смог продолжить игру и левая бровка у «Аякса» осталась без квалифицированного футболиста. Вместо Мазуаи появился Дейли Синкгравен, который практически не имеет игровой практики.

Ну а кто лучший у «Ювентуса»? Конечно Криш! Португалец реализовал момент на 28-й минуте. С углового пошла подача в центральную зону, там де Лигт свалил на землю партнера, и в пустую зону вбежал Роналду. Он просто подставил голову, и мяч последовал в пустой угол. Ну ведь надо было найти этот момент! Всемогущий Роналду снова забил за «Ювентус», снова сделал все в одиночку. Арбитр не сразу засчитал мяч, сначала посмотрел повтор и только потом приказал развести с центра. Девятый гол Роналду в ворота «Аякса».

Но «Аякс» не потерялся. «Аякс» все так же прекрасно прессинговал, сжимал будущего чемпиона Италии в две линии и нагнетал. Через три минуты издали пробил кто-то из голландцев, удар не получился и мяч попал стоящему на линии с защитниками Донни ван де Бееку. Хавбек моментально сориентировался, выпал один на один с вратарем и четко воткнул в дальний угол. Кто тут аутсайдер, а? Заявка на сенсацию. Вторую подряд после выноса «Реала» на «Сантьяго Беранбеу».

GOAL!!

Donny Van de Beek equalises for Ajax ⚽❤️. This is some great football.

JUVENTUS 1- 1 Ajax#JUVAJA#JuveAjaxpic.twitter.com/JcGCIEEKXZ — SK (@FOOTBALLNEWS022) April 16, 2019

«АЯКС», НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!

После перерыва случилось что-то непонятное. «Ювентус» кто-то отравил, или Аллегри не заходил в раздевалку. Может они там подрались все? «Аякс» гениально превзошел соперника по движению. Голландцы бились до крови (губу разбили де Шильо), находили дыры в обороне и били, били и били по воротам. Щенсны трудился больше всех, однажды задев в прыжке штангу. Кажется, поляк не избавился от боли до финального свистка.

На 67-й минуте в одной из очередных атак «Аякс» закономерно забил. Подача с того же угла, что и в первом тайме завершилась голом. На этот раз в ворота «Ювентуса». Щелочку между Ругани и Сандро нашел де Лигт. Самый молодой капитан в истории «Аякса» четко переправил мяч из центральной зоны под дальнюю штангу. У «Ювентуса» оставалось 23 минуты, чтобы забить два. Включаем «режим Криштиану»?

Да куда уж там. И свежий Кин не помог, и Жоао Конселу, и Родриго Бентанкур. «Юве» раскрылся, подарил сопернику еще больше зон и нарывался на третий гол все чаще. На 80-й минуте Зиеш получил мяч слева в штрафной, развернулся и фанстастически пробил в дальнюю «девятку». Красно-белый сектор на стадионе взорвался, но рефери отменил гол из-за сантиметрового офсайда. Как показал видеоповтор, Хаким залез в офсайд коленом. Справедливо.

دوريابطالاوروبا | يوفنتوس 1 × 2 اياكس | هدفملغيلـحكيمزياش HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/C6ywoBYD9r — ادعوليعندياختبارات (@Slat404) April 16, 2019

У «Ювентуса» оставалось 10 минут, чтобы совершить сенсацию. А ведь изначально многие представляли на этом месте, в эти заключительные минуты «Аякс». А оно вот как. Сначала грохнули «Реал», теперь целиком перебегали, тактически уничтожили и забили больше «Ювентуса». Кажется кроме Криштиану и Щенсны никто не выкладывался. А уже Массимилиано Аллегри не выиграет Лигу чемпионов с пятой попытки.

«Аякс» впервые в истории прошел «Ювентус» в двухматчевом противостоянии и вышел в полуфинал Лиги чемпионов первый раз за 22 года. А там – «Манчестер Сити» или «Тоттенхэм».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

«Ювентус» - «Аякс» - 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Роналду (28), 1:1 - ван де Бек (34), 1:2 - де Лигт (67).

«Ювентус»: Щенсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо (Жоау Канселу, 64), Бонуччи, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Бентанкур, 80), Роналду, Дибала (Кин, 46).

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Велтман, Мазрауи (Синкгравен, 11; Магальян, 82), ван де Бек, Зиеш (Хунтелар, 88), Тадич, Шене, Нерес, де Йонг.

Первый матч: 1:1