Сергей Жорин: Младший Кокорин может получить травму на всю жизнь - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 09:15ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Жорин: Младший Кокорин может получить травму на всю жизнь

Известный юрист поделился мнением о суде над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«ПРИ ОБЪЕКТИВНОМ ПОДХОДЕ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬ»

Вы говорили, что намерены следить за процессом, когда начнется разбирательство по существу. Успеваете?
Да. Начну с того, что оснований для содержания фигурантов дела под стражей нет. Мера пресечения применятся для того, чтобы подозреваемые не скрылись и не влияли на ход следствия. В данном случае вполне можно было ограничиться домашним арестом. Мы же видим, что Кокорин и Мамаев, хотя их вина не доказана, уже достаточно длительный период времени отбывают наказание в СИЗО, со всеми вытекающими для них последствиями…

Да, они оступились, но их содержание в «Бутырке» незаконно и несправедливо. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и их скоро выпустят из-под стражи. После чего они ответят за свой проступок в строгом соответствии с законом. А не с перегибами, как сейчас.

В среду как раз будет рассматриваться апелляция на меру пресечения. По вашим ощущениям, ее могут изменить?
Если суд отнесется к апелляции объективно и беспристрастно, то обязаны изменить. А как будет на самом деле одному богу известно. Ну, может, еще и паре-тройке человек.

Согласны, что за время судебных разбирательств отношение общества к этому делу постепенно меняется?
Конечно, меняется. Сначала все требовали хлеба и зрелищ, поэтому злорадствовали. А сейчас многие поняли, что хватит уже издеваться над ребятами… Интуитивно мне кажется, что Мамаев лучше адаптировался к ситуации. Он морально более сильный парень. А вот братьям Кокориным тяжелее психологически, особенно младшему. Для него этот процесс может стать травмой на всю жизнь.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ В ПРОЦЕСС НЕ ВСТРЕВАЛО ГОСУДАРСТВО»

Из пострадавших показания на суде уже дал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Читали их?
Читал, но понимаю: все равно есть некий испорченный телефон и интерпретация… У Кокориных очень профессиональные адвокаты Стукалова и Ромашов. Это монстры юриспруденции! Уверен, они все сделают мегапрофессионально. Важно, чтобы процесс перешел из административного давления в юридическую плоскость.

Пока вскрываются показания, засекреченные на стадии следствия. Это стандартный прием, игра в одни ворота. Следствие распространяет нужную ему информацию через прессу, а у адвокатов такой возможности нет из-за подписки о неразглашении. Уверен, в ближайшие дни всплывет масса интересных подробностей, о которых мы не знали.

Нормально, когда показания свидетелей на суде так сильно разнятся с их же словами на первом допросе?
Это классика жанра. Следствие изначально шло с обвинительным уклоном и все подтачивалось под конструкцию и диспозицию какой-то уголовной статьи. Когда же начались судебные разбирательства по существу, эти конструкции начали трещать по швам. Ребята ведь не совершали террористический акт. Произошли потасовки. В большинстве подобных случаев такие дела вообще не возбуждают.

На прошлой неделе игрок «Спартака» Аяз Гулиев совершил хулиганский поступок, ударив пешехода на переходе, но там ситуацию удалось замять…
Это и называется избирательность. Я в принципе против заключения, тюрьма меняет людей, и часто безвозвратно. На то, чтобы заключить кого-то под стражу, должны иметься исключительные обстоятельства. В конечном счете, закон должен защищать потерпевших. А если кому-то дали по лицу, а потом за это заплатили десять миллионов рублей, так пострадавший вообще доволен и может попросить врезать ему еще разочек… Главное - чтобы государство не встревало в процесс.

Сообщают, что Гулиев заплатил пострадавшему американцу 10 тысяч долларов, поэтому тот и отказался от претензий. Этого достаточно, чтобы спартаковец избежал уголовного преследования?
Надо рассматривать все факторы в совокупности даже то, что Кокорин и Мамаев, когда их только доставили в полицию, вели себя вызывающе, смеялись, настроив против себя общественность. Органы власти стараются улавливать подобные настроения и соответствовать им. СМИ играют не последнюю роль. В итоге Гулиев после драки на свободе, а Мамаев и Кокорин в «Бутырке».

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАСЕДАНИЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ»

Надолго ли затянется процесс? Адвокаты прогнозировали не менее двадцати заседаний.
Число заседаний не имеет принципиального значения важен конечный результат. Необходимо допросить всех свидетелей, устранить противоречия. Суд же работает не на скорость. По мне, чем больше заседаний – тем лучше. Это говорит о том, что в деле пытаются разобраться, реализовать права защиты. Бывает же так, что пройдет несколько заседаний, тяп-ляп, выносят приговор и до свидания. Поэтому пусть заседаний будет столько, сколько нужно для выяснения всех обстоятельств.

Но создается впечатление, что процесс искусственно затягивают, чтобы обеспечить Мамаеву и Кокорину максимальный дискомфорт. Им же непросто жить в таком графике.
Это действительно тяжело, но приходится выбирать меньшее из зол. Можно ограничиться парой заседаний, а потом на несколько лет уехать в колонию. А можно немного потерпеть чтобы получить оправдательный приговор.

Поверьте, сами судьи ничего специально не затягивают, наоборот, обычно подгоняют. А Мосгорсуд все это контролирует. Подчеркну еще раз, необходимо установить реальные обстоятельства дела. Ведь письменные показания – одно, а устные – другое. Когда свидетель публично врет на суде, это видно. А на бумаге, где показания можно сделать гладенькими, иной раз сложно определить.

Только со стороны обвинения вызваны сорок пять свидетелей. Это не слишком много?
Доказательств много не бывает. Каждая сторона доказывает свою позицию. Но мне интересно, кто эти сорок пять свидетелей? Было прямо такое преступление, которое сорок пять человек отчетливо помнят? Это как в старом фильме: «Кто свидетель? Я свидетель, а что случилось?»…

Во вторник допросили даже электрика из кафе, где у Мамаева и Кокорина произошла драка с чиновником Денисом Паком…
Видимо, этот электрик в тот день как раз проводил провода и все слышал… С другой стороны, чем больше фактов, тем сильнее просвечивается истина. Так что пусть будет сорок пять свидетелей. Не вижу ничего страшного. А вот меру пресечения для ребят, повторюсь, надо изменить. Чтобы они приходили на заседания на своих двоих. Наденут каждому симпатичный браслетик на ногу, и они будут ходить. Это же абсолютно нормальная практика! Но мы, к сожалению, видим обратную ситуацию.

17/04 13:48Футбол
Сергей Юран: Жду финал «Аякс» - «Барселона»Известный в прошлом форвард сборной России поделился впечатлениями от вторничных ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
17/04 08:00Хоккей
Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в БалашихеВ среду в подмосковной Балашихе состоится третий  матч финала. Пока ЦСКА впереди 2-0.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/04 17:00Хоккей
«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
17/04 10:00Футбол
Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова?«Манчестер Сити» идет на квадрупл. Но «Тоттенхэм» победил в первом матче.
10/04 10:00Фигурное катание
Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке?В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда.
17/04 08:12Футбол
Чтобы пройти «шпор», Гвардиоле надо срочно звонить Бенитесу В среду в Манчестере команда Хосепа Гвардиолы попробует отыграться в четвертьфинальной дуэли с «Тоттенхэмом».
16/04 23:52Футбол
Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
17/04 06:45Хоккей
«Тампа» сломалась. Как команда Кучерова закончила сезон (спойлер – очень быстро)Что бы ни произошло в нынешнем плей-офф дальше, серия «Тампа-Бэй» и «Коламбуса» уже стала главной сенсацией сезона, затмившей прошлогодний крестовый поход «Золотых рыцарей» в финал Кубка Стэнли.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/03 20:30ММА
Алексей Махно: Уйти так – не в стиле МакгрегораИзвестный российский легковес не исключает, что ирландец Конор Макгрегор может возобновить карьеру ради большого боя.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
17/04 15:53Хоккей
Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/01 14:30Теннис
Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
Новости
16:59 Хоккей Кубок Гагарина побывает в Омске между двумя матчами в Балашихе
16:54 Баскетбол Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен
16:46 Футбол Аспас продлил контракт с «Сельтой»
16:40 Футбол «Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»
16:39 ММА UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге
16:38 Футбол Глава академии «Манчестер Юнайтед» подозревается в домашнем насилии
16:32 Футбол Алан Чочиев о суде над Кокориным: Цирк продолжается. Судный день настанет для всех
16:30 Бокс Гассиев вылетает в США для подготовки к бою
16:22 Футбол КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча Кубка России
16:13 Футбол Денис Пак: Кокорин, взяв стул, желал нанести максимальный вред моему здоровью
16:06 Футбол УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан
15:53 Футбол КДК условно закрыл вираж фанатов «Зенита» на одну игру
15:49 Футбол КДК оштрафовал «Спартак», «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Енисей»
15:35 ММА Фергюсон может провести поединок с Макгрегором
15:34 Формула-1 Российский бизнесмен хочет купить команду Формулы-1
15:23 Хоккей Малкин поедет на чемпионат мира
15:23 Хоккей Александр Шлеменко: Не спешил бы с оценкой по действиям Обухова
15:20 ММА UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев — явный фаворит поединка против Чоя, по мнению букмекеров
15:13 Футбол Роман Павлюченко: Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня
15:09 Футбол «Интер» заинтересован в приобретении Гюндогана
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика