Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионов - Советский спорт
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17 апреля 2019 11:39Футбол

Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионов

Мы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.

1994/95

4-2-1-3

Эдвин ван дер Сар

Легендарному голландскому голкиперу тогда было 24. Он не играл в победном финале Кубка УЕФА-1992, когда «Аякс» Луи ван Гала впервые громко заявил о себе Европе. Но к 1994-му уже считался одним из самых талантливых вратарей мира. Ван дер Сар стал одним из героев решающего матча с «Миланом» (1:0). А год спустя проиграл финал ЛЧ «Ювентусу» в серии пенальти. Реванш за это поражение он взял… 12 лет спустя, когда в такой же серии пенальти против «Челси» в «Лужниках» выиграл Лигу чемпионов с «МЮ».

Михаэль Райцигер

Основной правый защитник «Аякса» ван Гала – яркий представитель золотых выпусков школы амстердамцев конца 80-х – начала 90-х. После двух финалов ЛЧ Райцигер перебрался на сезон в «Милан», но большую часть карьеры провел в «Барселоне» (1997–2004), с которой дважды выигрывал чемпионат Испании.

Данни Блинд

Самый опытный игрок того «Аякса» сохранил за собой капитанскую повязку даже после того, как в Амстердам на два года (завершать карьеру) заглянул великий Франк Райкард. 33-летний Блинд действовал неброско, но надежно и мог выполнить точную передачу на любое расстояние. Характерно, что именно в 1995 и 1996 годах признавался лучшим футболистом Голландии.

Франк Райкард

В «Аякс» великий полузащитник сборной Голландии вернулся доигрывать, по сути, переквалифицировавшись из опорного хавбека в либеро. Он добавил игре команды лоска и делился с молодыми партнерами опытом побед в Кубке чемпионов, которые сам ранее добывал для «Милана» вместе со своими товарищами по легендарному голландскому трио Рудом Гуллитом и Марко ван Бастеном.

Франк де Бур

До 1999 года без него нельзя было представить левый фланг «Аякса». Там он действовал намного ярче, чем его брат-близнец Роналд в нападении команды (тот проиграл конкуренцию Патрику Клюйверту). После «Аякса» Франк отыграл три классных сезона в «Барселоне».

Кларенс Зеедорф

Сложно сказать, был ли он самым талантливым выпускником академии амстердамцев, но совершенно точно стал самым уникальным. Зеедорф выигрывал Лигу чемпионов четырежды – с тремя разными клубами. И везде был лидером центра поля. Что в «Аяксе», что потом в «Реале» и «Милане».

Эдгар Давидс

Классический бульдог – сочетание скорости и цепкости у этого полузащитника поражали. После «Аякса» стал легендой «Ювентуса». Из-за проблем со зрением играл в фирменных темных очках, которые всегда выделяли его из общего ряда.

Яри Литманен

Лучший в истории финский футболист – незаменимый элемент в атакующей системе Ван Гала. Мог отдать классный проникающий пас, обыграться с партнером и сам поставить точку в комбинации. С 9 голами стал лучшим бомбардиром ЛЧ-1995/96, в финале которой забил ответный мяч в ворота «Юве» (1:1). После «Аякса» отметился в «Барсе» и «Ливерпуле», но затем вернулся в Амстердам.

Джордж Финиди

Классический правый вингер с широким атакующим арсеналом. После двух финалов ЛЧ был продан в «Бетис», где в течение четырех сезонов исполнял роль первой скрипки. Сенсацией его яркая игра за «Аякс» не стала – в 1994-м Финиди блеснул в составе сборной Нигерии на ЧМ в Штатах.

Патрик Клюйверт

Самый юный игрок того «Аякса» (в 1994-м ему было 18) постепенно подводился Ван Галом к основному составу. Каждый его выход на замену (обычно вместо Роналда де Бура) превращался в спектакль. В финале с «Миланом» Клюйверта бросили в бой на 70-й минуте – и на 85-й Патрик забил победный гол. Пожалуй, до конца свой талант он так и не раскрыл. Но впоследствии и в «Милане», и в «Барселоне» по праву считался суперзвездой, забив огромное количество эффектных мячей.

Марк Овермарс

Этакий «вечный двигатель» – был способен без устали бороздить левую бровку все 90 минут. С годами своих лучших качеств не растерял – и после «Аякса» блестяще проявил себя в «Арсенале» и «Барселоне».

1

2018/19

4-2-1-3

Андре Онана

22-летний камерунец – выпускник академии «Аякса». На Ван дер Сара он совсем не похож, но его трансферная стоимость уже составляет 28 миллионов евро. Чем не замена Кепе Аррисабалаге в «Челси»?

Нуссер Мазрауи

Этнический марокканец родился в Амстердаме и также является продуктом «Аякса». Мазрауи – 21 год. И из него вполне может вырасти новый Райцигер.

Матейс де Лигт

Самый дорогой в команде Эрика тен Хага. С 19-летним защитником уже провела переговоры «Барселона». И в матчах с «Реалом» и «Ювентусом» Де Лигт доказал, что его рыночная стоимость (65 млн евро) ничуть не завышена. Прошлой осенью Матейс блистал и в Лиге наций в составе сборной Голландии. А в Аяксе» он по праву носит капитанскую повязку.

Дэйли Блинд

Как и его отец в 1994-м, может считаться главным ветераном «Аякса». Хотя к своим 28 годам успел надолго отлучиться из Амстердама, проведя четыре сезона в «МЮ». Там Блинд не впечатлял, но сейчас обрел второе дыхание.

Николас Тальяфико

До 25 лет в Европе не выступал (если не считать сезона аренды в «Мурсии»), однако быстро освоился и в «Аяксе», и в Лиге чемпионов. Аргентинцу – 26, он уже сложившийся мастер, и на нем можно строить игру на левом фланге в долгосрочной перспективе. В ответном матче с «Юве» Николас не сыграл из-за перебора карточек, но в полуфинале ждем его обратно.

Лассе Шене

32-летний датчанин выступает за «Аякс» с 2012-го и застал разные времена. Никуда из Амстердама Шене уже не уедет, и он способен приносить массу пользы – подтверждением стал его гол со штрафного в ворота Тибо Куртуа и результативный навес на Де Лигта в Турине.

Френки де Йонг

Самый обсуждаемый игрок в нынешнем «Аяксе» уже принадлежит «Барселоне» – зимой каталонцы заплатили за него 75 млн евро. Вырастит ли из 21-летнего хавбека мастер масштаба Давидса или Зеедорфа, пока непонятно. Но главному врагу своей будущей команды - «Реалу» - Френки уже насолил. Как и «Ювентусу».

Донни ван де Бек

Очередной выпускник школы амстердамцев не раскручен, как Де Йонг или Де Лигт, но это дело времени. По игровому интеллекту он напоминает Зеедорфа. И парню всего 21. Это светлое будущее сборной Голландии. Гол в ворота «Юве» поднял его на следующий уровень.

Хаким Зийеш

25-летний марокканец – качественный продукт голландского футбола, но не «Аякса», а «Херенвена». До амстердамского клуба выступал за «Твенте», и через год-другой наверняка пойдет на повышение, как в 90-х – Финиди. Именно Зийеш положил начало мадридскому разгрому «Реала». А сколько хлопот он доставил туринцам…

Душан Тадич

Безусловному лидеру атак «Аякса» – этакому Литманену наших дней – уже 30. Но неполного сезона в Амстердаме сербу хватило для того, чтобы о нем заговорила вся Европа (Тадич забил уже 26 голов - больше, чем за четыре года в «Саутгемптоне»). Никто не удивится, если Душана переманит к себе какой-нибудь суперклуб. Его «1+2» на «Сантьяго Бернабеу» запомнят надолго.

Давид Нерес

22-летний бразильский бегунок перешел в «Аякс» во второй половине сезона-2016/17, который завершился для команды финалом Лиги Европы. С тех пор его цена постоянно растет. Еще одна восходящая звезда «на выданье».

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