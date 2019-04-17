Сергей Юран: Жду финал «Аякс» - «Барселона» - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:48ФутболАлександр Августин

Сергей Юран: Жду финал «Аякс» - «Барселона»

Известный в прошлом форвард сборной России поделился впечатлениями от вторничных ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов.

- Домашнее поражение «Ювентуса» от «Аякса» - суперсенсация?
- Я бы так не сказал. Нельзя же сказать, что «Аяксу» повезло. И до этого с «Реалом», и сейчас с «Юве» голландцы действовали с позиции силы, активно. Это молодая команда, которая сама не до конца понимает, на что способна. А способна она, как мы видим, на очень многое. Приятно наблюдать за игрой этих талантливых ребят. Они никого боятся, показывают умный, командный футбол.

Честно, в Турине я болел за гостей. Хотелось, чтобы пацаны прошли дальше. «Аякс» не контролирует тупо мяч, как «Барселона», игра которой, признаюсь, порой утомляет. У амстердамцев постоянное движение вперед, почти все передачи вертикальные, центр поля проходится за считанные секунды.

Думаю, им вполне по силам пройти «Сити» или «Тоттенхэм» в полуфинале. Добыв скальпы «Реала» и «Юве», было бы странно не ставить максимальные задачи. Да, осенью никто не ждал «Аякс» на таких стадиях, но сейчас-то это не выглядит фантастикой. При всем уважении к Криштиану Роналду и другим звездам «Ювентуса» результат матча в Турине - по игре. Как и до этого в Мадриде.

- Можно ли сказать, что нынешний «Аякс» показывает барселонскую «тики-таку» времен Хосепа Гвардиолы?
- Игра в одно-два касание у «Аякса» доведено до автоматизма. При этом - с голевым завершением. Видна тренерская рука. Я получил истинное наслаждение.

- А почему «Юве» провалился? Казалось бы, после спасения с «Атлетико» туринцам открыта дорога как минимум в финал. С их-то опытом и мотивацией, ведь команда изначально затачивалась под Лигу чемпионов…
- Опыт не всегда способен устоять перед молодостью. Было видно, что туринцы просто не успевают за предложенными скоростями. Но так и должно быть. В футболе тоже нет ничего вечного. Наступает момент обновления. «Аякс» - уже не только будущее, но и настоящее. Теперь хотелось бы увидеть его финал с «Барсой».

- «Барселона» ожидаемо разгромила «МЮ»?
- Пожалуй, да. Год назад каталонцы оступились в четвертьфинале на «Роме», но тогда они проиграли в гостях. Дома же, на «Камп Ноу», эта команда всегда действует на максимуме. И по своему уровню, конечно, намного превосходит «МЮ».

Вот с «ПСЖ» каталонцам пришлось бы намного сложнее. Ну, что теперь говорить. Парижане сами виноваты, что отдали «МЮ» верную путевку в четвертьфинал. Англичане прыгнули выше головы, за что им честь и хвала. Но с нынешним составом команда Оле-Гуннара Сульшера, пожалуй, достигла потолка. Чтобы претендовать на что-то большее, надо купить еще человек пять звезд.

- Насколько повлиял на результат матча в Барселоне вратарский ляп Давида Де Хеа?
- Этот эпизод окончательно выбил почву из-под ног. Команда и так хуже «Барселоны» по всем параметрам, а если еще делаешь сопернику такие подарки… После таких голов сложно поднять голову.

- Лионель Месси снова показал космический уровень, хотя неделю назад получил травму…
- Месси есть Месси. Да и что там за травма? Аргентинцу ударили по носу, ноги-то остались целы, а это главное… Это такой человек, что если он на поле, команда может смело записывать себе гол. Он либо сам забьет, либо отдаст. Во вторник мы опять в этом убедились.

- А что скажете о Поле Погба?
- Он вроде бы начал забивать в последнее время, но обратите внимание - в основном, с пенальти. А так, французу не слишком уютно в «МЮ» и английском чемпионате. В «Ювентусе» он играл намного ярче. Я не знаю истинных причин такой его нестабильности, но, думаю, лучше Полю сменить обстановку, клуб. Ходят же разговоры о его возможном переходе в «Реал». Не исключаю, там он вернет себе уверенность.

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