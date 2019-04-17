Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионов - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:36ФутболБезъязычный Алексей

Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионов

Лионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду.

До личного рекорда нападающему «Барселоны» не хватает четырех голов - в ЛЧ-2011/12 аргентинец поражал ворота соперников 14 раз. Впереди у «Барсы» еще минимум два полуфинальных матча. А потом, возможно, финал на «Венда Метрополитано». При текущей скорострельности (1,25 гола за игру) Месси как раз и идет на 14 забитых мячей. А вот чтобы побить абсолютный рекорд Криштиану (17 голов в ЛЧ-2013/14), придется совершать чудо.

Сам Роналду после вылета «Ювентуса» может тешить себя разве что тем, что забил абсолютно все (!) мячи туринцев в плей-офф-2019 (5). Пустячок, а приятно. С другой стороны, прервалась серия Криштиану из семи сезонов с двузначным количеством голов. Всего «десятку» в ЛЧ выбивали 16 человек. Но никому из них, кроме КриРо, Лео и Руда ван Нистелроя, не удавалось сделать это дважды.

СЕЗОНЫ С ДВУЗНАЧНЫХ КОЛИЧЕСТВОМ ГОЛОВ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ*

7

Криштиану РОНАЛДУ

2011/12 (10), 2012/13 (12), 2013/14 (17), 2014/15 (10), 2015/16 (16), 2016/17 (12), 2017/18 (15)

5

Лионель МЕССИ

2010/11 (12), 2011/12 (14), 2014/15 (10), 2016/17 (11), 2018/19 (10)

2

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

2001/02 (10), 2002/03 (12)

1

Марио ГОМЕС

2011/12 (12)

1

Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО

1997/98 (10)

1

Марио ЖАРДЕЛ

1999/00 (10)

1

Златан ИБРАГИМОВИЧ

2013/14 (10)

1

Филиппо ИНДЗАГИ

2002/03 (10)

1

КАКА

2006/07 (10)

1

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

2012/13 (10)

1

Садио МАНЕ

2017/18 (10)

1

НЕЙМАР

2014/15 (10)

1

РИВАЛДО

1999/00 (10)

1

РАУЛЬ

1999/00 (10)

1

Мохамед САЛАХ

2017/18 (10)

1

Роберто ФИРМИНО

2017/18 (10)

* Включая квалификационные раунды.

СУЛЬШЕР-2019 ПОВТОРИЛ СУЛЬШЕРА-1999

«МЮ» проиграл четыре кряду гостевых матча всех турниров впервые с 1999 года.

Связывает две эти серии Оле-Гуннар Сульшер - нынешний главный тренер «МЮ», который двадцать лет назад был форвардом команды. Нынешняя черная выездная серия включила поражения от «Арсенала» (0:2 в АПЛ), «Вулверхэмптона» (1:2 в Кубке Англии и 1:2 в АПЛ) и «Барселоны» (0:3 в Лиге чемпионов). Двадцать лет назад «красные дьяволы» в первой половине сезона-1999/00 последовательно уступили «Челси» (0:5 в АПЛ), «Астон Вилле» (0:3 в Кубке лиги), «Марселю» (0:1 в Лиге чемпионов) и «Тоттенхэму» (1:3 в АПЛ).

Итог в ЛЧ получился идентичным: поражение в четвертьфинале от испанского гранда (тогда это был «Реал», выигравший затем трофей). А вот на внутренней арене Сульшеру-2019 до Сульшера-1999/00 далеко. Тогда «МЮ» стал чемпионом, сейчас балансирует на границе зон двух еврокубков.

«АЯКС»: КУРС НА ВАН ГАЛА И МОУРИНЬЮ

Впервые с 2005 года в полуфиналах Лиги чемпионов сыграет команда, не представляющая один из пяти ведущих европейских чемпионатов.

14 лет назад до этой стадии добрался ПСВ, который дал бой великому «Милану» (0:2 в гостях. 3:1 дома). Для «Аякса» это будет четвертый полуфинал ЛЧ. Три предыдущих пришлись на период расцвета команды Луи ван Гала, звезды которой затем разъехались по всей Европе. Тот «Аякс» пробивался в 1/2 три года кряду, постепенно ухудшая результаты: титул-1995, поражение в финале-1996, проигрыш в полуфинале-1997. Помимо амстердамцев трофей среди представителей второго эшелона европейского футбола завоевывал только «Порту» Жозе Моуринью.

Что же касается нынешнего «Аякса», то один рекорд команда Эрика тен Хага уже установила. Это первый в истории полуфиналист, которому пришлось преодолеть три (!) квалификационных раунда. Амстердамцы начинали ЛЧ-2018/19 раньше «Спартака», с июльских матчей против австрийского «Штурма»…

ПОЛУФИНАЛИСТЫ ЛЧ НЕ ИЗ ТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ

Сезон

Команды

Результат в 1/2 финала

Итог

1993/94

Порту

Барселона - 0:3 (г)

1/2

1994/95

Аякс

Бавария - 0:0 (г), 5:2 (д)

Титул

1995/96

Панатинаикос

Аякс - 1:0 (г), 0:3 (д)

1/2

1995/96

Аякс

Панатинаикос - 0:1 (д), 3:0 (г)

Финал

1996/97

Аякс

Ювентус - 1:2 (д), 1:4 (г)

1/2

1998/99

Динамо К

Бавария - 3:3 (д), 0:1 (г)

1/2

2003/04

Порту

Депортиво - 0:0 (д), 1:0 (г)

Титул

2004/05

ПСВ

Милан - 0:2 (г), 3:1 (д)

1/2

2018/19

Аякс

?

?

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