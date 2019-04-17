«Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в суде - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 18:45ФутболЯременко Николай

«Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в суде

После сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются

Сегодняшнее заседание по делу Мамаева и Кокорина точно скучным не назовешь. На заседание пришел давать показания Пак. Не свидетель, а потерпевший. Именно тот самый чиновник, который нарвался на общение с футболистами в «Кофемании».

Суть показаний сводится примерно к следующему. Чиновник ждал в кафе коллег, напротив шумели 10 пьяных человек. Из того, на что обратил внимание: у Кокорина на причинном месте «находилась головой девушка». В таком месте и такая сцена – неприятно, одним словом. Пак обратился к официанту с просьбой его пересадить. Но в этот момент компания заметила Пака — и вот тут-то начала кричать про гангнамстайл, китайцев и много чего еще. Пак попросил перестать, но его отправили указывать в Китай.

Чиновник говорит, что в этот момент реально боялся за жизнь: несколько человек атакуют его и кричат, что Пака вообще надо убить.

Братья Кокориныответили в суде, что готовы извиниться перед Паком и помириться (если есть такая возможность). Футболист говорит, что в кафе ему точно надо было вести себя по-другому. Александр уверен: они с Паком друг друга поймут.

Из интересных диалогов. Адвокат Кокорина:

Китаец — это оскорбление?

Денис Пак:

Если это сопровождается отборной бранью — наверно, да.

— По поводу ударом стулом. Как вы поняли, что он направлен в голову?
— По траектории.

— В какой момент? В начале, в конце?
— В момент удара. Кокорин замахнулся стулом, понял, что целится в голову.

— Глазом?
— Траекторией.

— Куда пришелся удар стулом?
— В височную долю (левую часть головы) и руку. Думаю, ответ можно получить из медицинских документов.

— След остался на голове? Кровь?
— Нет. Синяк и шишка были.

— Сколы эмали зубов как произошли?
— Не могу сказать.

— В результате каких событий?
— В результате тех ударов, что произошли в кафе. Еще я записал, что в 9:15 я вытащил часть зуба.

— После удара что Александр Кокорин дальше делал?
— Александру Кокорина просто было весело.

— Когда расставались, компанию уволили через черный ход, общались с кем-то из них?
— Да, я сказал ребятам, что если я их чем-то обидел, то приношу свои извинения. Сказал это, чтобы успокоить их, чтобы мне и Гайсину ничего не угрожало.

— Что они ответили?
— Что мне повезло, что я остался жив.

Допрос Дениса Пака законен, он отказался отвечать на вопросы журналистов. Растолкав толпу вокруг машины, чиновник быстро погрузился внутрь салона и уехал.

Что осталось нам – ну, в качестве послевкусия? Эти разбирательства на тему «Китаец - это оскорбление?» Сейчас не все это понимают, но, наверное, в сегодняшнем футболе для Кокорина и Мамаева это все опасней реального срока. Главный принцип футбола сегодня - «Saynotoracism», а здесь в прямом смысле публичное оскорбление по национальному признаку.

С футболом теперь точно можно завязывать.

03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
26/03 20:30ММА
Алексей Махно: Уйти так – не в стиле МакгрегораИзвестный российский легковес не исключает, что ирландец Конор Макгрегор может возобновить карьеру ради большого боя.
27/01 14:30Теннис
Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
17/04 12:07Хоккей
Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
17/04 13:48Футбол
Сергей Юран: Жду финал «Аякс» - «Барселона»Известный в прошлом форвард сборной России поделился впечатлениями от вторничных ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов.
17/04 10:10Хоккей
Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победитьГол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения. «Вегас» справился с «Сан-Хосе» без Никиты Гусева.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
17/04 22:46Хоккей
«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольныПосле третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
17/04 19:26Футбол
«Аяксом» весь мир восхищается, а над «Спартаком» смеетсяРецепт успеха красно-белых из Амстердама.  
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
17/04 17:03Хоккей
Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Новости
01:52 Футбол Уго Льорис: «Тоттенхэм» все еще учится, мы не привыкли играть в четвертьфинале ЛЧ
01:47 Футбол Ян Вертонген – об игре с «Манчестер Сити»: VAR спас «Тоттенхэм»
01:43 Футбол Пас Бернарду Силвы признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео)
01:39 Футбол Джордан Хендерсон: Порту» доставил нам проблем, пришлось пахать по полной
01:23 Футбол Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все кончено
01:18 Футбол Хосеп Гвардиола: То, чего добился «Сити» за эти два сезона, просто невероятно
01:13 Футбол Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще
01:08 Футбол Маурисио Почеттино: Игроки «Тоттенхэма» – настоящие герои, мы показали характер
00:53 Касаткина, Шарапова и Гаспарян представят Россию на «Ролан Гаррос»
00:47 Футбол Хосеп Гвардиола – после матча с «Тоттенхэмом»: Это жестоко
00:39 «Реал» одолел «Панатинаикос» в первом матче серии Евролиги
00:32 Футбол Сон Хын Мин – после игры с «Манчестер Сити»: Это было настоящее безумие
00:24 Футбол Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
00:19 Футбол «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
00:11 Футбол «Тоттенхэм» благодаря дублю Сона прошел «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:48 Хоккей Евгений Малкин: Мы больше не чемпионы. Никто не уважает «Питтсбург»
23:32 Хоккей Игорь Никитин: ЦСКА серьезно настраивается на четвертый матч с «Авангардом»
23:13 Хоккей Владислав Третьяк – о матче ЦСКА и «Авангарда»: Игра была равной
22:56 Хоккей Боб Хартли: Немногие продолжают верить в «Авангард». Нам не нужно обращать на это внимание
22:44 Хоккей Алексей Емелин – о возможном камбэке в серии с ЦСКА: Раз в год и палка стреляет
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика