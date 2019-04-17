«Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в суде

Сегодняшнее заседание по делу Мамаева и Кокорина точно скучным не назовешь. На заседание пришел давать показания Пак. Не свидетель, а потерпевший. Именно тот самый чиновник, который нарвался на общение с футболистами в «Кофемании».
Суть показаний сводится примерно к следующему. Чиновник ждал в кафе коллег, напротив шумели 10 пьяных человек. Из того, на что обратил внимание: у Кокорина на причинном месте «находилась головой девушка». В таком месте и такая сцена – неприятно, одним словом. Пак обратился к официанту с просьбой его пересадить. Но в этот момент компания заметила Пака — и вот тут-то начала кричать про гангнамстайл, китайцев и много чего еще. Пак попросил перестать, но его отправили указывать в Китай.
Чиновник говорит, что в этот момент реально боялся за жизнь: несколько человек атакуют его и кричат, что Пака вообще надо убить.
Братья Кокориныответили в суде, что готовы извиниться перед Паком и помириться (если есть такая возможность). Футболист говорит, что в кафе ему точно надо было вести себя по-другому. Александр уверен: они с Паком друг друга поймут.
Из интересных диалогов. Адвокат Кокорина:
— Китаец — это оскорбление?
Денис Пак:
— Если это сопровождается отборной бранью — наверно, да.
— По поводу ударом стулом. Как вы поняли, что он направлен в голову?
— По траектории.
— В какой момент? В начале, в конце?
— В момент удара. Кокорин замахнулся стулом, понял, что целится в голову.
— Глазом?
— Траекторией.
— Куда пришелся удар стулом?
— В височную долю (левую часть головы) и руку. Думаю, ответ можно получить из медицинских документов.
— След остался на голове? Кровь?
— Нет. Синяк и шишка были.
— Сколы эмали зубов как произошли?
— Не могу сказать.
— В результате каких событий?
— В результате тех ударов, что произошли в кафе. Еще я записал, что в 9:15 я вытащил часть зуба.
— После удара что Александр Кокорин дальше делал?
— Александру Кокорина просто было весело.
— Когда расставались, компанию уволили через черный ход, общались с кем-то из них?
— Да, я сказал ребятам, что если я их чем-то обидел, то приношу свои извинения. Сказал это, чтобы успокоить их, чтобы мне и Гайсину ничего не угрожало.
— Что они ответили?
— Что мне повезло, что я остался жив.
Допрос Дениса Пака законен, он отказался отвечать на вопросы журналистов. Растолкав толпу вокруг машины, чиновник быстро погрузился внутрь салона и уехал.
Что осталось нам – ну, в качестве послевкусия? Эти разбирательства на тему «Китаец - это оскорбление?» Сейчас не все это понимают, но, наверное, в сегодняшнем футболе для Кокорина и Мамаева это все опасней реального срока. Главный принцип футбола сегодня - «Saynotoracism», а здесь в прямом смысле публичное оскорбление по национальному признаку.
С футболом теперь точно можно завязывать.